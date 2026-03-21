వింత ఆచారం- ఆ ఊర్లోకి బయటవాళ్లని రానివ్వరు- గ్రామస్థులు కూడా బయటకు వెళ్లరు- ఎక్కడో తెలుసా?
కర్ణాటకలోని ఓ గ్రామంలో వింత సంప్రదాయం- 9రోజులపాటు "పంట కోత"కు వచ్చిన తర్వాత చేసుకునే (హార్వెస్ట్) పండగ- ఎలా చేసుకుంటారో తెలుసా?
Published : March 21, 2026 at 10:44 PM IST
Unique Tradition In Chikkamagaluru : అదొక మూరుమూల గ్రామం. అక్కడ 9 రోజులపాటు ఓ పండగ జరుగుతుంది. ఆ తొమ్మిది రోజులపాటు బయటి వ్యక్తులను తమ గ్రామంలోకి అనుమతించరు. ఆ ఊరి ప్రజలు సైతం గ్రామం విడిచి బయటకు వెళ్లడానికి అనుమతి ఉండదు. అంతేకాకుండా పండగ జరిగినన్ని రోజులు గ్రామస్థులు పాదరక్షలు సైతం వేసుకోవడానికి వీల్లేదు. ఇంతకీ ఆ గ్రామమేది? అది ఎక్కడుంది? వారు చేసుకుంటున్న పండగ ఏది? తదితర విషయాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
తొమ్మిది రోజులపాటు పండగ
మనం మాట్లాడుకుంటున్నది కర్ణాటక రాష్ట్రం చిక్కమగళూరు జిల్లా ఖాండ్యా హోబ్లి పరిధిలో ఉన్న ఉజ్జయని గ్రామం గురించి. ఆ గ్రామ ప్రజలు హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్ (పంట కోతకు వచ్చిన తర్వాత చేసుకునే పండగ)ను తొమ్మిది రోజుల పాటు ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఆ సమయంలో తమ గ్రామంలో కొలువైన బన్ని మహంకాళి, మల్లికార్జున స్వామిని కొలుస్తారు. గ్రామస్థులందరూ సరదాగా కలిసి ఈ పండగను చేసుకుంటారు.
9 రోజుల పాటు చేసుకునే ఈ పండగ సమయంలో గ్రామంలోని ప్రజలు అందరూ అత్యంత కఠినమైన నియమాలను పాటిస్తారు. ఈ పండుగ రోజుల్లో గ్రామస్థులు పాదరక్షలు ధరించరు. గ్రామం విడిచి ఎవరూ బయటకు వెళ్లరు. అదే విధంగా బయటి వ్యక్తులు గ్రామంలోకి రావడానికి కూడా అనుమతి లేదు. ఈ పండగ జరిగినన్ని రోజులు ఉజ్జయని ఊరి ప్రజలు గ్రామం వెలుపల ఎక్కడా ఆహారం తినరు. అలాగే తొమ్మిది రోజులపాటు మాంసాహారం తినరు. శాకాహారాన్నే ఆరగిస్తారు.
నియమాలు ఉల్లంఘిస్తే దేవుడి శాపానికి గురవుతారు!
ఎవరైనా ఈ నియమాలను ఉల్లంఘిస్తే వారికి అమ్మవారి శాపం తగులుతుందని ఉజ్జయని వాసులు బలంగా నమ్ముతున్నారు. పండగ చివరి రోజున మాత్రమే ఇతర గ్రామాల ప్రజలను తమ ఊర్లోకి అనుమతిస్తారు. ఉజ్జయని గ్రామం చుట్టు పక్కల ఊళ్ల ప్రజలు పండగ చివరి రోజు వచ్చి మహంకాళి, మల్లికార్జున స్వామి వారిని దర్శించుకుంటారు. అలాగే అక్కడ అందించే తీర్థప్రసాదాలను స్వీకరిస్తారు.
అలాగే తమ గ్రామంలో కొలువైన మహంకాళి అమ్మవారు చాలా శక్తిమంతురాలని ఉజ్జయని వాసుల నమ్మకం. కోరిన కోర్కెలు తీర్చే దేవతగా విశ్వసిస్తారు. అందుకే ఆ దేవతను అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో కొలుస్తారు. మొక్కులను చెల్లించుకుంటారు. మహంకాళి అమ్మవారిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి గ్రామస్థులు అగ్నిగుండం తొక్కుతారు. ఈ సంప్రదాయం కొన్నేళ్లుగా కొనసాగుతోంది.
ఆలయ పూజారి ఏమన్నారంటే?
హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్, అక్కడి ఆచారాల గురించి మహంకాళి ఆలయ పూజారి గోపాల్ గౌడ ఈటీవీ భారత్కు వివరించారు. తమకు శివరాత్రి పండగ తర్వాత అత్యంత ముఖ్యమైన పండగ 'పంట కోత పండుగ'నే చెప్పారు. పండగ మొదటి రోజున ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం జరుగుతుందని వెల్లడించారు. ఆ సాయంత్రం దుర్గా మారమ్మ పేరుతో హర పూజ నిర్వహిస్తామని స్పష్టం చేశారు. మరుసటి రోజున ఈ పండుగను మొదటి చౌతగా జరుపుకుంటామని పేర్కొన్నారు.
తాము హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్ను తొమ్మిది రోజుల పాటు జరుపుకుంటామని గోపాల్ గౌడ తెలిపారు. ఆ సమయంలో గ్రామంలోని వారు బయటకు వెళ్లకూడదని వివరించారు. అదే విధంగా బయటి నుంచి ఎవరూ గ్రామంలోకి రాకూడదని చెప్పారు. ఎవరైనా బయట వాళ్లు ఊరిలోకి రావాలనుకుంటే వారు పండగకు ముందే వచ్చేయాలని స్పష్టం చేశారు. ఈ పండగ ఉద్దేశ్యం గ్రామాన్ని పూర్తిగా శుభ్రంగా ఉంచడమేనని వెల్లడించారు.
"గ్రామంలోకి ఎలాంటి వ్యాధులు ప్రవేశించకూడదు. ఊరి ప్రజలకు సుఖశాంతులు లభించాలని మేము ఈ పండగను జరుపుకుంటాం. దైవ సేవ బాగా జరగాలి. ఈ పండగ రోజున మన ఆహారాన్ని మనమే వండుకుని తినాలి. మా గ్రామంలో సుమారు 250 ఇళ్లు ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ నియమాలను తప్పకుండా పాటిస్తారు. గ్రామస్థులందరూ సంతోషంగా ఈ పండగను జరుపుకుంటారు. ఈ తొమ్మిది రోజులు గ్రామంలో ఎవరూ చెప్పులు ధరించరు. పండగ, జాతర ముగిసిన తర్వాతే చెప్పులు వేసుకుంటారు. ఇవన్నీ మేము ప్రాచీన కాలం నుంచి పాటిస్తున్న ఆచారాలు, నమ్మకాలు. పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచాలనే లక్ష్యంతో మేం ఇటువంటి ఆచారాలను పాటిస్తున్నాం" అని గోపాల్ గౌడ పేర్కొన్నారు.