భార్యకు గుడి కట్టి, పూజిస్తున్న భర్త- హృదయాలను హత్తుకునే మాజీ సైనికుడి ప్రేమ కథ ఇదే!
భార్య విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి, ప్రతి రోజు నిర్వహిస్తున్న పూజలు- అర్ధాంగి మరణానంతరం ఆమె స్మృతులతో జీవిస్తున్న భర్త- నిజమైన ప్రేమకు నిదర్శనంగా నిలిచిన వృద్ధుడి ప్రేమ
Published : April 27, 2026 at 4:48 PM IST
Husband Built Temple For His Wife : మన దేశంలో ప్రేమ కోసం గొప్ప గొప్ప కట్టడాలను నిర్మించడం కొత్తేమీ కాదు. ఒకప్పుడు మొఘల్ చక్రవర్తి షాజహాన్ తన భార్య కోసం ఎంతో ప్రసిద్ధి గాంచిన తాజ్ మహల్ను నిర్మించాడు. ఇప్పడు దాన్ని అందరూ ప్రేమకు చిహ్నంగా పిలుచుకుంటున్నారు. అలాగే ఉత్తరాఖండ్లోని ఓ వ్యక్తి తన భార్య కోసం ఏకంగా ఓ గుడినే కట్టాడు. అంతే కాకుండా ఆమె విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి, ప్రతిరోజు తన కోసం పూజలు కూడా నిర్వహిస్తున్నాడు. అసలు ఎవరు ఆ భర్త? తన భార్యను దేవతగా ఆరాధించడానికి కారణమేంటి? అందరి హృదయాన్ని హత్తుకునే ప్రేమ కథను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ప్రతి రోజు హారతి, పూజలు
బాగేశ్వర్ జిల్లాలోని కప్కోట్ ప్రాంతంలో ఫర్సాలీ వల్లీ తిల్ఘర్ గ్రామంలో 89 ఏళ్ల మాజీ సైనికుడు కెదార్ సింహ్ కోశ్యారీ నివసిస్తున్నారు. అతడు చనిపోయిన తన భార్య లక్ష్మీ దెవీ కోసం తన ఇంటి ఆవరరణలోనే ఒక ఆలయాన్ని నిర్మించారు. అలాగే అతడు ప్రతిరోజు ఉదయం, సాయంత్రం క్రమం తప్పకుండా ఆమె విగ్రహానికి హారతి ఇస్తూ, పూజలు కూడా నిర్వహిస్తారు. అంతే కాకుండా ఆమెతో రోజూ మాట్లాడుతారని ఆయన తెలిపారు.
1962లో ప్రారంభమైన ప్రేమ కథ
కెదార్ సింహ్, లక్ష్మీ దెవీల వైవాహిక ప్రయాణం 1962లో ప్రారంభమైంది. జీవితంలో ఎదురైన ఎన్నో ఒడిదుడుకుల మధ్య కూడా వారి బంధం చెక్కుచెదరకుండా నిలిచింది. కెదార్ సింహ్ భారత సైన్యంలో సైనికుడిగా సేవలందించారు. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సరిహద్దుల్లో కూడా ఆయన విధులు నిర్వర్తించారు. అయినప్పటికీ ఈ భౌతిక దూరం కూడా వారి అనుబంధాన్ని బలహీనపరచలేకపోయింది.
అకస్మాత్తుగా భార్య మరణం
2019 డిసెంబర్ 7న ఒక వివాహ వేడుకలో పాల్గొన్న లక్ష్మీ దెవీ అకస్మాత్తుగా మరణించారని కెదార్ సింహ్ తెలిపారు. తన భార్య ఆకస్మిక మరణంతో కెదార్ సింహ్ తీవ్ర మనోవేదనకు గురయ్యారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తన భార్య మరణానంతరం కూడా కెదార్ ప్రేమ ఏమాత్రం తగ్గలేదని ఆయన అన్నారు. ఇదే కారణంతో ఆయన తన భార్య కోసం ఇంటి లోపలే ఒక ఆలయాన్ని నిర్మించారని చెప్పారు. అది ఒక పవిత్ర స్థలంలా మారి, అక్కడ ఆయన ప్రతి ఉదయం, సాయంత్రం తనకు ప్రార్థనలను, పూజలను చెస్తారని తెలిపారు.
జీవిత భాగస్వామికి ప్రత్యక్ష రూపం
2020లో కెదార్ సింహ్ తన భార్య లక్ష్మీ దెవీ పూర్తి ఎత్తు విగ్రహాన్ని చేయించి, దానిని తన ఇంట్లో ప్రతిష్టించారని ఆయన చెప్పారు. ఆయన దృష్టిలో ఈ విగ్రహం కేవలం ఒక రాతి బొమ్మ కాదు, తన జీవిత భాగస్వామి ఉనికికి ఒక ప్రత్యక్ష రూపమని అన్నారు. నేటికీ తన భార్య బతికే ఉన్నట్లుగా, అదే భక్తిశ్రద్ధలు, ఆప్యాయతతో ఆమెను చూసుకుంటారని చెప్పారు. ఆమెకు హారతి ఇస్తూ, తనతో మాట్లాడుతూ, తన దైనందిన జీవిత విశేషాలను పంచుకుంటారని వెల్లడించారు.
నిజమైన ప్రేమకు నిదర్శనం
కెదార్ సింహ్కు పిల్లలు లేరని ఆయన చెప్పారు. అతడు తన సోదరుడి కుటుంబంతో కలిసి నివసిస్తున్నారని అన్నారు. వారే ఆయన బాగోగులు చూసుకుంటున్నారని తెలిపారు. అయితే, అతడి జీవితంలో అత్యంత గొప్ప బలం, ఓదార్పుకు మూలంగా, నేటికీ ఆయన సతీమణి లక్ష్మీదెవీతో గడిపిన మధుర స్మృతులేనని ఆయన చెప్పారు. వేగంగా సాగిపోయే, నిత్యం మారుతూ ఉండే ఈ ఆధునిక యుగంలో నిజమైన ప్రేమ దూరం, మరణాన్ని కూడా అధిగమిస్తుందని ఈ కథ నిరూపిస్తుంది. కెదార్ దంపతులకు సంబంధించిన ఈ ప్రేమకథ ప్రస్తుతం అంతటా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
