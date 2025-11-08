ETV Bharat / bharat

'మా పాలనలో 88 వేలమంది చొరబాటుదారులను వెనక్కి పంపాం'- బీజేపీపై దిగ్విజయ్ సింగ్ ఫైర్​

మా పాలనలో 88 వేలమంది చొరబాటుదారులను తిప్పిపంపాం- ఎన్​డీయే సర్కారు కేవలం 2,400 మందిని మాత్రమే గుర్తించింది: దిగ్విజయ్‌ సింగ్‌ విమర్శలు

Published : November 8, 2025 at 9:15 PM IST

Digvijay Singh Comments On NDA: అక్రమ వలసదారులను ప్రతిపక్షాలు కాపాడుతున్నాయంటూ బీజేపీ ఆరోపిస్తోన్న వేళ కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత దిగ్విజయ్‌ సింగ్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. యూపీఏ పదేళ్ల పాలనలో 88 వేలమంది చొరబాటుదారులను వెనక్కి పంపినట్లు పేర్కొన్నారు. కానీ, గత 11 ఏళ్లలో ఎన్​డీయే సర్కారు కేవలం 2,400 మందిని మాత్రమే గుర్తించినట్లు సింగ్​ విమర్శించారు.

"బిహార్‌ ఎన్నికల్లో చొరబాటుదారుల అంశాన్ని బీజేపీ పదేపదే లేవనెత్తుతోంది. కానీ, అసలు వాస్తవం ఏంటంటే యూపీఏ తన పదేళ్ల పాలనలో 88 వేలమంది అక్రమ వలసదారులను తిప్పిపంపింది. కానీ బీజేపీ మాత్రం 11 ఏళ్లలో కేవలం 2,400 మంది చొరబాటుదారులను మాత్రమే గుర్తించింది. యూపీఏ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు గుర్తించిన సంఖ్యలో ఇది మూడు శాతం కూడా లేదు. అయినప్పటికీ బీజేపీ ఎల్లప్పుడూ ఇదే అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తోంది"
--దిగ్విజయ్‌ సింగ్​, కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత

గతంలో ప్రతి పౌరుడికి ఓటు హక్కు ఉండేలా ఎన్నికల సంఘం చూసుకునేది. కానీ, ఇప్పుడు ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ కింద పౌరసత్వాన్ని నిరూపించుకునే బాధ్యతను ప్రజలపైకి నెట్టేసింది. ఒకవేళ ఎవరైనా తమ పౌరసత్వాన్ని నిరూపించుకోలేకపోతే దాని పర్యవసానం ఏంటి? అని దిగ్విజయ్ సింగ్​​ ప్రశ్నించారు. 2003లో జనన ధ్రువీకరణ పత్రం, రేషన్‌ కార్డు, స్కూల్‌ సర్టిఫికేట్ల వంటివి సరిపోయాయని, ఇప్పుడు 99 శాతం భారతీయుల వద్ద లేని పత్రాలను డిమాండ్‌ చేస్తున్నారని ఆయన విమర్శించారు.

ఓటర్ల జాబితాల్లో అవకతవకలు జరుగుతున్నాయని, అభ్యర్థులకు ఇచ్చే ఓటర్‌ లిస్ట్‌, పోలింగ్ రోజున ప్రిసైడింగ్ అధికారుల వద్ద ఉండే జాబితాలు భిన్నంగా ఉంటున్నాయని పేర్కొన్నారు. దీనివల్ల అర్హులైన ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును కోల్పోతున్నారని, ఎన్నికలు ప్రకటించిన వెంటనే ఓటర్ల జాబితాను స్తంభింపజేయాలి తెలిపారు. తద్వారా ఓటర్లను చేర్చడం, తొలగించడం వంటిని అడ్డుకోవచ్చు సింగ్‌ పేర్కొన్నారు. మధ్యప్రదేశ్‌ సహా ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఇటీవల 'ఎస్‌ఐఆర్‌' ప్రక్రియ ప్రారంభమైన వేళ ఆయన వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.

తొమ్మిది రాష్ట్రాలు, మూడు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఎస్​ఐఆర్​
ఓటర్ల జాబితా ప్రక్షాళనలో భాగంగా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం తొమ్మిది రాష్ట్రాలు, మూడు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(ఎస్ఐఆర్) చేపట్టనుంది. డిసెంబరు 4 వరకు ఓటర్ల వివరాలను ఎన్నికల కమిషన్​ సేకరించనుంది. ఎస్ఐఆర్ నిర్వహించే ప్రాంతాల జాబితాలో బంగాల్‌, తమిళనాడు, కేరళ, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌, రాజస్థాన్‌, మధ్యప్రదేశ్‌, గుజరాత్‌, గోవా, ఛత్తీస్‌గఢ్‌, అండమాన్‌ నికోబార్‌ దీవులు, లక్షద్వీప్‌, పుదుచ్చేరి ఉన్నాయి. ఈ రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో కలిపి మొత్తం 51 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. మరోవైపు డిసెంబర్ 9న సవరించిన ఓటర్ల జాబితా ముసాయిదాను ఈసీ విడుదల చేయనుంది. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 7న తుది ఓటర్ల జాబితా ప్రచురణతో ఎస్ఐఆర్​ ముగియనుంది. ఈ జాబితాలోని బంగాల్‌, తమిళనాడు, కేరళ, పుదుచ్చేరిల్లో 2026లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. అసోంలోనూ వచ్చే ఏడాది ఎన్నికలు ఉండగా అక్కడ ఎస్​ఆర్​ కోసం ప్రత్యేక తేదీని ప్రకటిస్తామని ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్​ జ్ఞానేశ్‌ కుమార్‌ ఇటీవల వెల్లడించారు.

