ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గించేందుకు మాస్టర్ ప్లాన్- తినగలిగే స్పూన్లు తయారీ- 88 ప్రయత్నాలు తర్వాత!
Edible Spoons Mumbai : 88 సార్లు విఫలమైన తర్వాత ముంబయికి చెందిన ఓ వ్యాపారవేత్త తినగలిగే స్పూన్లను తయారుచేశారు.
Published : November 20, 2026 at 6:00 PM IST
ఐస్క్రీమ్ తిన్న తర్వాత ప్లాస్టిక్ స్పూన్ను చెత్తబుట్టలో పడేయడం మనందరికీ అలవాటే. రెస్టారెంట్ల నుంచి ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసినప్పుడు పార్సెల్స్తో పాటు ప్లాస్టిక్ స్పూన్లు వస్తుంటాయి. వీటిని కేవలం కొన్ని నిమిషాల పాటు మాత్రమే ఉపయోగిస్తాం. ఆ తర్వాత డస్ట్ బిన్లో వేసేస్తాం. ఇలా చేయడం వల్ల మహారాష్ట్రలోని ముంబయి నగరంలో 'సింగిల్ యూజ్డ్' ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల సమస్య తీవ్రమవుతోంది. దీనికి పరిష్కారంగా అదే నగరానికి చెందిన ఒక పారిశ్రామికవేత్త తినదగిన స్పూన్లను తయారుచేశారు. అంటే ఆహారం తిన్న తర్వాత స్పూన్ను పారేయడానికి బదులుగా తినేయవచ్చన్నమాట. ఇంతకీ ఈ స్పూన్లు దేనితో తయారవుతాయి? ఎలా తయారు చేశారు? తదితర విషయాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
జొన్న, గోధుమ పిండితో తయారీ
ముంబయికి చెందిన రూపేశ్ సంఘ్వీ 17 ఏళ్ల పాటు ఏవియేషన్ రంగంలో పనిచేశారు. అనంతరం 'ఎడిబైట్స్' అనే స్టార్టప్ను ప్రారంభించారు. ఈ స్టార్టప్ ద్వారా జొన్న, గోధుమ, మొక్కజొన్న పిండితో తినేయగలిగే స్పూన్లను తయారు చేస్తున్నారు. ప్లాస్టిక్ స్పూన్లకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఇవి ఉపయోగపడతాయి. పట్టుకోవడానికి సౌకర్యంగా, వంగిపోకుండా, విరిగిపోకుండా ఆహారాన్ని తీసుకోగలిగేంత గట్టిగా ఉన్న స్పూన్ తయారీకి ఆయనకు చాలా సమయం పట్టింది. 88 ప్రయత్నాల తర్వాత ప్రజలు తినేయగలిగే స్పూన్లను సంఘ్వీ తయారుచేయగలిగారు. ఈ క్రమంలో పర్యావరణ పరిరక్షణ, ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గించేందుకు సంఘ్వీ చేస్తున్న కృషిని అందరూ ప్రశంసిస్తున్నారు.
అన్ని ఫంక్షన్లలో వాడుకోవచ్చు!
తినగలిగే చెంచాలను తయారుచేసే ప్రక్రియలో 88సార్లు విఫలమయ్యామని వ్యాపారవేత్త రూపేశ్ సంఘ్వీ తెలిపారు. వాడటానికి తగినంత గట్టిగా, ఆ తర్వాత తినడానికి సులభంగా ఉండే స్పూన్ వచ్చే వరకు తమ బృందం ప్రయోగాలు చేసిందన్నారు. "రెస్టారెంట్లు టేక్అవే పార్సిల్లో ఈ స్పూన్ను పెట్టొచ్చు. పెళ్లిళ్లలో డెజర్ట్తో పాటు క్యాటరర్లు దీనిని వడ్డించవచ్చు. అలాగే పండుగలు లేదా జాతర్లలో ఫుడ్ స్టాల్స్ వద్ద ఈ స్పూన్ను ఇవ్వొచ్చు. డిస్పోజబుల్ కట్లరీతో తరచుగా ఆహారం వడ్డించే స్కూల్, కాలేజీ ఈవెంట్లలోనూ ఈ చెంచా ఉపయోగపడొచ్చు. రెస్టారెంట్లు, క్యాటరర్లు, ఐస్క్రీమ్ పార్లర్లు మా స్పూన్లను ప్రయత్నిస్తున్నాయి. టేక్అవే కౌంటర్లలో తినదగిన స్పూన్లు, ఫోర్కులు వంటివి సర్వసాధారణం కావాలంటే కస్టమర్లుకు వాటిని తక్కువ ధరకు అందించాలి" అని రూపేశ్ సంఘ్వీ అభిప్రాయపడ్డారు.
ముంబయిలో భారీగా పేరుకుపోతున్న ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు
దేశ ఆర్థిక రాజధాని నగరమైన ముంబయిలో ప్రతిరోజూ సుమారు 6,300 మెట్రిక్ టన్నుల ఘన వ్యర్థాలు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. ఇందులో 3.24శాతం ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు ఉన్నాయి. దీంతో నగరంలో ప్రతిరోజూ దాదాపు 204 మెట్రిక్ టన్నుల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు పేరుకుపోతున్నాయి. హోటళ్లు, ఐస్క్రీమ్ పార్లర్లు, ఇతర ఆహార కేంద్రాలు పారవేసే స్పూన్లు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. వీటిని సరిగ్గా సేకరించి నిర్వహించకపోతే ఈ వ్యర్థాలు మురుగు కాలువలు, నీటి వనరులు, సముద్రంలోకి చేరుతున్నాయి. ఈ విషయాన్ని గుర్తించి ప్లాస్టిక్ వినియోగాన్ని తగ్గించడానికి రూపేశ్ సంఘ్వీ పూనుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఐస్క్రీమ్, ఇతర ఆహార పదార్థాలతో పాటు తినేయగలిగే స్పూన్లను తయారు చేశారు. అందుకోసం ఆయన చాలా శ్రమించి ఆఖరికి విజయం సాధించారు.
ప్రజలు ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గించాలి : రూపేశ్
కేవలం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నిర్వహించే పరిశుభ్రతా కార్యక్రమాలతో మాత్రమే ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల సమస్యను పరిష్కరించలేమని బిజినెస్మ్యాన్ రూపేశ్ అభిప్రాయపడ్డారు. పౌరులు కూడా తమ దైనందిన జీవితంలో అనవసరమైన ప్లాస్టిక్ను నివారించే అలవాటును పెంపొందించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. తినదగిన చెంచాల వంటి ప్రత్యామ్నాయాలు మార్కెట్లోకి వచ్చినా, అవి ప్రజలకు అందుబాటులో ధరలో ఉండాలని అన్నారు. ఐస్క్రీమ్ తిన్న తర్వాత స్పూన్ను చెత్తబుట్టలో పడేయకుండా దానిని తినాలనే ఆలోచన అసాధారణంగా అనిపించినప్పటికీ భవిష్యత్తులో ప్రజలకు అలవాటు అవుతుందన్నారు. ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గించాలని ప్రజలను కోరారు.
వ్యవసాయ వ్యర్థాల నుంచి గృహోపకరణాలు- కళాకారుల వినూత్న ఆలోచన
తిరుప్పరంకుండ్రంలో కార్తిక దీపం- సుప్రీంకోర్టు కీలక ఉత్తర్వులు