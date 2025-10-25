83ఏళ్ల వయుసులో బామ్మ సాహసం- 117మీ ఎత్తు నుంచి దూకి బంజీ జంప్- గ్రానీ సాహసానికి నెటిజన్లు ఫిదా!
ఎనిమిది పదుల వయసులో బామ్మ తగ్గేదేలే- 117 మీటర్ల ఎత్తు నుంచి బంజీ జంప్ చేసిన వృద్ధురాలు
Published : October 25, 2025 at 3:31 PM IST
British Woman Bungee Jump : చాలా మంది కాస్త లోతైన లోయలోకి తొంగి చూడడానికి భయపడతారు. కళ్లు తిరుగుతాయని వణికిపోతారు. అయితే వందల మీటర్ల ఎత్తున్న కొండ శిఖరాగ్రపు అంచు నుంచి బంజీ జంప్ చేయాలంటే చాలా ధైర్యం ఉండాలి. సాధారణంగా వయసులో ఉన్న వాళ్లే ఈ సాహసం చేయడానికి భయపడతారు. అలాంటిది 83 ఏళ్ల వయసులో ఏమాత్రం బెరుకు లేకుండా అలవోకగా ఉత్తరాఖండ్ లోని రిషికేశ్ లో బంజీ జంప్ చేసింది 83 ఏళ్ల వయసున్న బ్రిటిష్ మహిళ. దీంతో మనసుకు నచ్చింది చేయడానికి వయసు అడ్డు కానే కాదని నిరూపించిన ఈ డేరింగ్ బామ్మ సాహసానికి నెటిజన్లు ఫిదా అయిపోయారు. వృద్ధురాలు బంజీ జంప్ చేసిన దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ గా మారాయి.
బామ్మ సాహసానికి నెటిజన్లు ఫిదా
నిల్చొవడానికి కూడా మరొకరి సహాయం అవసరమైన వయసులో ఒలెనా బెకో అనే బ్రిటిష్ మహిళ 117 మీటర్ల ఎత్తు నుంచి బంజీ జంప్ చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఉత్తరాఖండ్ రిషికేశ్ లోని శివపురిలో ఉన్న బంజీ జంపింగ్ స్పాట్ ను తన అడ్వెంచర్ కోసం ఎంచుకుంది బామ్మ. అక్టోబరు 13న శివపురి బంజీ సెంటర్ నుంచి బంజీ జంప్ చేసి అందరీ దృష్టిని ఆకర్షించింది. బంజీ జంప్ చేస్తున్న సమయంలో బామ్మ తన చేతులు చాచి నవ్వుతూనే అలవోకగా దూకేసింది. ఈ క్రమంలో ఆమెలో ఇసుమంతైనా భయం కనిపించకపోవడం గమనార్హం. సరికదా తలకిందులుగా వేలాడుతూ అక్కడి ప్రకృతి అందాల్ని తనివి తీరా ఆస్వాదించింది. ఇలా కొండంత ధైర్యంతో, నిండైన ఆత్మవిశ్వాసంతో ఈ బామ్మ చేసిన సాహసానికి అందరూ ఫిదా అయ్యారు.
సోషల్ మీడియాలో బామ్మ బంగీ జంప్ వీడియో వైరల్
కాగా, బ్రిటిష్ బామ్మ ఒలేనా బేకో బంజీ జంప్ వీడియోను చూసి ప్రజలు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో గ్రానీ సాహసోపేతమైన జంప్ వీడియోను సోషల్ మీడియా వేదికల్లో షేర్ చేస్తున్నారు. ధైర్యానికి వయసులో సంబంధం లేదని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. కాగా, ఈ బామ్మ సాహసం చేసిన సమయంలో అస్సలు భయపడకుండా, సంపూర్ణ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని చూపించదని పోస్టులు చేస్తున్నారు. బామ్మ కాన్ఫిడెన్స్, ఉత్సాహం అన్ని వయసుల వారికి ప్రేరణ అని ఓ నెటిజెన్ అభిప్రాయపడ్డాడు. కాగా, ఈ వృద్ధురాలు ఈ సాహసోపేతమైన జంప్ తో ఫిట్ నెస్ కు వయసుతో సంబంధం లేదని ప్రపంచానికి తెలియజేసింది. ఏ సాహసం చేయడానికికైనా వయసు ముఖ్యం కాదని, ధైర్యమే ముఖ్యమని నిరూపించింది. జీవితంలో కొత్తగా ఏదైనా ప్రారంభించడానికి వయసు ఎప్పుడూ అడ్డుకాదని బామ్మ తన సాహసంతో తేటతేల్లం చేసింది. గ్రానీ సాధించిన విజయం అందరికీ స్ఫూర్తినిచ్చింది. ముఖ్యంగా వయసు కారణంగా తమ కలలను నెరవేర్చుకోలేని వారికి.
'చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను'
తాను బంజీ జంప్ చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నానని బ్రిటిష్ మహిళ ఒలేనా బేకో తెలిపింది. బంజీ జంపింగ్ అద్భుతమైన అనుభవం అని పేర్కొంది. దీన్ని తాను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనని స్పష్టం చేసింది. వయసుతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ తమ కలలను సాకారం చేసుకోవాలని సలహా ఇచ్చింది.
పారా అథ్లైట్ సైతం గతంలో సాహసం
గతంలో, రిషికేశ్కు చెందిన అంతర్జాతీయ బ్యాడ్మింటన్ పారా అథ్లెట్ నీర్జా గోయల్ ఇలాంటి సాహసమే చేసింది. రిషికేశ్ లోని శివపురిలోని బంజీ జంపింగ్ స్పాట్ లో వీల్ చైర్ లో కూర్చుని 109 మీటర్ల ఎత్తు నుంచి బంజీ జంప్ చేసింది. ఈ క్రమంలో వీల్ చైర్ లో కూర్చుని అత్యధిక ఎత్తు నుంచి బంజీ జంప్ చేసిన తొలి భారతీయ మహిళా పారా అథ్లెట్ గా నిలిచింది. ఈ సాహసం తర్వాత నీర్జా కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. తాను బంజీ జంప్ చేస్తున్న సమయంలో ఎటువంటి భయం వేయలేదని పేర్కొంది. కాగా, అంతకుముందు కూడా నీర్జా 12,000 అడుగుల నుంచి పారాగ్లైడింగ్ కూడా చేసింది. అలాగే పారాసెయిలింగ్, జెట్ స్కీయింగ్ వంటి సాహస కార్యకలాపాలలో పాల్గొంది.