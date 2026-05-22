'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో 8ఏళ్ల చిన్నారి- 'ఆమె' టాలెంట్కు ఔరా అనాల్సిందే!
రాడ్కు వేలాడుతూ, హులా హూప్స్ ప్రదర్శన- అతి పిన్న వయసులోనే గొప్ప రికార్డ్ సాధించిన బాలిక- సంతోషంలో తల్లిదండ్రులు, బంధువులు
Published : May 22, 2026 at 7:02 AM IST
Small Girl Name On India Book of Records : చిన్న వయసులోనే పెద్ద కలలు కనడం ఒక ఎత్తయితే, వాటిని నిజం చేసి ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షించడం మరో ఎత్తు. కేవలం ఎనిమిదేళ్ల వయసులోనే ఓ చిన్నారి అలాంటి అరుదైన ఘనత సాధించింది. ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో తన పేరును నమోదు చేసుకుని అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఒక రాడ్కు వేలాడుతూ అత్యధిక సంఖ్యలో 'హులా హూప్స్' ప్రదర్శించి అరుదైన రికార్డ్ సృష్టించింది. తన ప్రతిభతో తల్లిదండ్రులను గర్వపడేలా చేయడమే కాకుండా, బంధువులు, స్నేహితులు, స్థానికుల ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఇంతకీ హులా హూప్స్ అంటే ఏమిటి? ఈ విన్యాసాన్ని సాధించడానికి ఆ చిన్నారి ఎంత కష్టపడింది? అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
హులా హూప్స్తో ప్రతిభ
పంజాబ్లోని జలంధర్ నివాసితులైన దిల్రాజ్ సింగ్, గగన్దీప్ కౌర్కు 8 ఏళ్ల హర్నాజ్ కౌర్ అనే కుమార్తె ఉంది. ఆమె 'ఇన్నోసెంట్ హార్ట్స్ స్కూల్'లో మూడో తరగతి చదువుతోంది. చిన్నతనం నుంచే హర్నాజ్కు ఆటలు, హులా హూప్స్ వంటి వాటిపై ఎంతో ఆసక్తి. ఆ కారణంగానే ఆమె ఇంత చిన్న మయసులో హులా హూప్స్ నేర్చుకుంది. (హులా హూప్స్ అంటే నడుము చుట్టూ ఒక హూప్(చక్రంలా ఉండే పైపు)ను తిప్పడం. దీనిని నడుము చుట్టూ తిప్పుతూ ఎక్కువగా ఆపి ఉంచడానికి కూడా ఏంతో సాధన చేయాల్సి ఉంటుంది.) అయితే హర్నాజ్ మాత్రం కేవలం హూప్ నడుము చుట్టూ తిప్పడమే కాకుండా రాడ్కు వేలాడుతూ దాన్ని తిప్పింది.
ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో పేరు
అలా అత్యధిక సమయం రాడ్కు వేలాడుతూ, హులా హూప్స్ ప్రదర్శించిన హర్నాజ్ కౌర్ 'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ 2026'లో స్థానం దక్కించుకుంది. దాంతో ఆ చిన్నారి ఇళ్లంతా అనందాలతో నిండిపోయింది. ఈ సందర్భంగా కుమారై సాధించిన విజయంపై ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. "హర్నాజ్ చిన్నప్పటి నుంచే చాలా తెలివైనది. కష్టపడి పనిచేసేది. భవిష్యత్తులో ఆమె తన కలలన్నింటినీ నెరవేర్చుకునేలా మరింత కష్టపడి పనిచేసేలా మేం మా కుమార్తెను ప్రోత్సహిస్తాం" అని హర్నాజ్ తల్లిదండ్రులు తెలిపారు.
"నా తల్లిదండ్రులు నాకు ఎంతో ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చారు. నేను ఈ రికార్డును నెలకొల్పినప్పుడు, నా కుటుంబం మాత్రమే కాకుండా, నా పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు కూడా నన్ను అభినందించారు. నేను మరింత ముందుకు సాగడానికి తమ ఆశీస్సులను అందించారు. అందుకు నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది."
- హర్నాజ్ కౌర్
నాన్నమ్మ,తాతయ్యల ఆశీర్వాదం
తమ మనవరాలు, భవిష్యత్తుల్లో మరిన్ని రికార్డులు సాధించాలని, జీవితంలో మరింత ఉన్నత స్థానాలికు చేరుకోవాలని హర్నాజ్ కౌర్ నాన్నమ్మ, తాతయ్యలు ఆమెను ఆశీర్వదించారు. ఆమె విజయం ఇతర పిల్లలకు స్ఫూర్తినిస్తుందని చెప్పారు. కష్టపడి పనిచేయడం, ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంటే చిన్న వయసులోనే గొప్ప విజయాలు సాధించవచ్చు అనే దానికి తాను ఉదాహరణగా నిలుస్తుందని అన్నారు. అలాగే హర్నాజ్ సాధించిన విజయానికి తాము ఎంతో గర్వ పడుతునట్లు వారు తెలిపారు.
ఆరేళ్లకే రాజ్యాంగంపై పట్టు
ఇటీవల మహారాష్ట్ర థాణేకు చెందిన మరో చిన్నారి తన ఆరేళ్ల వయసులోనే భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్న 131 ఆర్టికల్స్ను చదివేసింది. కేవలం చదవడం మాత్రమే కాదు అందులో ఉన్న సమాచారాన్ని చకచకా చెపుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. అంతేకాకుండా 100 దేశాల జెండాలను గుర్తించడంతో పాటు యోగాలోనూ రాణిస్తోంది. అలా ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో తన పేరును నమోదు చేసుకుంది.
