రైలు ఢీకొని 7 ఏనుగులు మృతి- పట్టాలు తప్పిన బోగీలు
ఏనుగుల మందును ఢీకొట్టిన ఎక్స్ప్రెస్- ఘటనలో 7 ఏనుగులు మృతి- దర్యాప్తు చేపట్టిన అధికారులు
Published : December 20, 2025 at 9:16 AM IST
Train Accident in Assam : అసోంలో ఏనుగుల గుంపును సైరాంగ్ నుంచి దిల్లీ బయల్దేరిన రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో ఏడు ఏనుగులు మృతి చెందగా, ఒకటి గాయపడిందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రమాదం ధాటికి రైలు ఇంజిన్తో పాటు ఐదు బోగీలు పట్టాలు తప్పినట్లు పేర్కొన్నారు. అయితే, ప్రయాణికులెవరికీ ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదని పేర్కొన్నారు.
శనివారం తెల్లవారుజామున 2:17 గంటల సమయంలో ప్రమాదం జరిగినట్లు నార్త్ఈస్ట్ ఫ్రంటియర్ రైల్వే అధికార ప్రతినిధి వెల్లడించారు. ప్రమాదం కారణంగా ఈ మార్గంలోని రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగిందని చెప్పారు. పలు రైళ్లను దారి మళ్లించినట్లు పేర్కొన్నారు. ఘటన జరిగిన ప్రాంతం ఎలిఫెంట్ కారిడార్ కాదని రైల్వే తెలిపారు. పట్టాలపై ఏనుగుల మందను చూడగానే లోకో పైలట్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకులు వేశాడని, అయినప్పటికీ ప్రమాదం జరిగిందని వివరించారు. దీనిపై దర్యాప్తు జరుగుతోందన్నారు. రైల్వే, అటవీశాఖ అధికారులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకొని దర్యాప్తు చేపట్టారు.
#WATCH | Assam | Seven elephants were killed after the Train no. 20507 DN Sairang - New Delhi Rajdhani Express dashed into elephants in the Jamunamukh - Kampur section under Lumding Division of N.F. Railway: Forest Official of Nagaon Division— ANI (@ANI) December 20, 2025
(Visuals from the spot) https://t.co/4Oqx0F5bqo pic.twitter.com/rQt0jABhFl
పొగమంచు కారణంగా ఈ ప్రమాదం జరిగిందని అటవీశాఖ అధికారులు అంటున్నారు. పక్కనే ఉండే అడవి నుంచి ఏనుగుల గుంపు కొండలను దిగి రైలు పట్టాలపైకి వచ్చి ఉంటాయని అన్నారు. అదే సమయంలో 20507 సైరాంగ్ నుంచి దిల్లీ బయల్దేరిన రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ రావడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగిందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో ఏడు ఏనుగులు అక్కడిక్కడే మరణించాయని, ఒక ఏనుగు పిల్ల మాత్రం తీవ్రంగా గాయపడిందని తెలిపారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న సిబ్బంది ఆ ఏనుగు పిల్లకు అత్యవసర చికిత్స అందించినట్లు చెప్పారు. చనిపోయిన ఏనుగుల శవ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు.
ఇటీవల జరిగిన రైలు ప్రమాదాలు
ఇటీవల ఛత్తీస్గఢ్లోను రైలు ప్రమాదం జరిగింది. నవంబర్ 4న జరిగిన ఆ ఘటనలో 11 మృతి చెందగా, మరో 20మంది గాయపడ్డారు. మృతుల్లో లోకోపైలట్ కూడా ఉన్నారు. గటోరా-బిలాస్పుర్ రైల్వేస్టేషన్ల మధ్యలో ఉన్న లాల్ఖండ్ గ్రామ సమీపంలో సాయంత్రం 4 గంటలకు సరకు రవాణా రైలును వెనుక నుంచి ప్యాసింజర్ రైలు ఢీకొట్టింది. ఈ ధాటికి ప్యాసింజరు రైలు బోగి ఒకటి గూడ్సు రైలు వ్యాగన్పైకి ఎక్కింది. వెంటనే అప్రమత్తమైన జిల్లా యంత్రాంగం, రైల్వే యంత్రాంగం ఘటనాస్థలిలో సహాయచర్యలు చేపట్టాయి. దెబ్బతిన్న రైల్ కోచ్ల్లో చిక్కుకున్నవారిని రక్షించాయి. క్షత గాత్రులను వేగంగా సమీప ఆసుపత్రులకు తరలించాయి. ఆ మార్గంలో వెళ్లే రైళ్లకు పూర్తి అంతరాయం కలిగింది. అయితే ప్రయాణికుల రైలు రెడ్ సిగ్నల్ను దాటి ముందుకు వెళ్లడంతోనే ఈ దుర్ఘటన జరిగినట్లు రైల్వే బోర్డు ప్రాథమికంగా అంచనా వేసింది. లోకోపైలట్ రెడ్ సిగ్నల్ను గమనించకుండా రైలును ముందుకు నడిపి ఉంటారని భావిస్తున్నారు. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో గంటకు 60 నుంచి 70 కి.మీ. వేగంతో ప్యాసింజరు రైలు వెళ్లి ఉంటుందని అధికారులు అంటున్నారు.
ఈ ఘనట జరిగిన మరోసటి రోజే ఉత్తర్ప్రదేశ్ మీర్జాపూర్ జిల్లాలో మరో రైలు ప్రమాదం జరిగింది. చునార్ రైల్వే స్టేషన్లో చోపాన్ ఎక్స్ప్రెస్ నుంచి దిగుతున్న ప్రయాణికులను నేతాజీ ఎక్స్ప్రెస్ ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో ఆరుగురు మహిళలు చనిపోయారు. కార్తీక పౌర్ణమి నేపథ్యంలో గంగా స్నానాలు ఆచరించడానికి వెళ్తున్నారు. చూనార్ రైల్వే స్టేషన్లోని నాలుగో ప్లాట్ఫాం వద్ద చోపాన్-ప్రయాగ్రాజ్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ వచ్చి ఆగింది. ప్రయాణికులు ప్లాట్ఫాం వైపు దిగకుండా మరోవైపు ఉన్న పట్టాలపై దిగారు. అక్కడి నుంచి ఎదురుగా ఉన్న మరో ప్లాట్ఫాంపైకి వెళ్లడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ట్రాక్పై ఎదురుగా వస్తున్న హౌరా నుంచి కల్కా వెళ్లే నేతాజీ ఎక్స్ప్రెస్ వారిని ఢీకొట్టింది. దీంతో ఆరుగురు మహిళలు మృతి చెందారు.