75ఏళ్ల వయసులోనూ తగ్గని జోష్- నానో కారులో దేశాన్ని చుట్టేస్తున్న సుభాశ్
75 ఏళ్ల వయసులోనూ దేశవ్యాప్తంగా పర్యటిస్తున్న సుభాశ్ గుగ్లే- రోజుకు 8 గంటలు స్వయంగా కారును నడుపుతూ పర్యటనలు
Published : March 11, 2026 at 9:59 AM IST
Subhash Tata Nano India Travel Story : సాధారణంగా కాస్త వయసు పైబడగానే ఇంట్లో విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. కానీ మహారాష్ట్రకు చెందిన సుభాశ్ గుగ్లే మాత్రం 75 ఏళ్ల వయసులో కూడా యువకుడిలా దేశమంతా పర్యటిస్తూ అందరికీ స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు. చిన్నప్పుడు గుర్రంపై ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు మొదలైన ఇష్టాన్ని ఇప్పటికీ కొనసాగిస్తున్నారు. కాలక్రమేణా ప్రయాణ సాధనాలు మారినా తన ఆసక్తి మాత్రం ఏ మాత్రం తగ్గలేదు. ప్రస్తుతం స్వయంగా నానో కారును నడుపుతూ దేశవ్యాప్తంగా పర్యటిస్తున్నారు. సుభాశ్ గుగ్లే ట్రావెల్ స్టోరీ గురించి తెలుసుకుందాం.
రోజుకు ఎనిమిది గంటలు డ్రైవింగ్
మహారాష్ట్రలోని పింపరీ చించవడ్ నగరానికి చెందిన వ్యక్తి సుభాశ్ గుగ్లే. 75 ఏళ్ల వయసులో కూడా రోజుకు సుమారు ఎనిమిది గంటల వరకు కారును నడుపుతూ పర్యటిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు గుగ్లే భారత్లోని అనేక రాష్ట్రాలను సందర్శించారు. దక్షిణ భారత్లోని పుదుచ్చేరి, కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాల్లో పర్యటించారు. అలాగే సిక్కిం, పంజాబ్ వరకు కూడా నానో కారులోనే ప్రయాణించారు. వాటితో పాటు రాజస్థాన్, గుజరాత్ రాష్ట్రాలను సందర్శించారు. ఈ ప్రయాణాలన్నీ ఆయన స్వయంగా కారును నడిపి పూర్తి చేశారు. ఇటీవల తన భార్య మంగలా గుగ్లేతో కలిసి పుదుచ్చేరి ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేశారు.
చిన్నప్పటి నుంచే ప్రయాణంపై ఆసక్తి
తనకు ప్రయాణాలపై ఆసక్తి చిన్నప్పటి నుంచే ఏర్పడిందని సుభాశ్ గుగ్లే చెబుతున్నారు. చిన్నప్పుడు తన తండ్రి గుర్రంపై కూర్చోబెట్టి వివిధ ప్రాంతాలకు తీసుకెళ్లేవారని చెప్పారు. ఆ అనుభవాలే తనలో పర్యటనపై ఆసక్తిని పెంచాయని అన్నారు. తర్వాత కొంతకాలానికి స్వయంగా గుర్రాన్ని నడుపుతూ సమీప ప్రాంతాల్లో తిరగడం ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు.
గుర్రం నుంచి సైకిల్, తర్వాత ద్విచక్ర వాహనం
'గుర్రం తర్వాత సైకిల్పై ప్రయాణాలు ప్రారంభించాం. అహ్మద్నగర్ నుంచి శిర్డీ వరకు సైకిల్పై చేసిన తొలి పెద్ద ప్రయాణం చేశాం. ఆ కాలంలో సైకిల్పై ఇంత దూరం ప్రయాణించడం చాలా ధైర్యంగా, గొప్పగా భావించేవారు. ఆ ప్రయాణం నాలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచింది. తర్వాత ద్విచక్ర వాహనంతో చిన్న చిన్న పర్యటనలు చేసూ నా ఆసక్తిని కొనసాగించా. ప్రయాణం చేయడం నా జీవితంలో విడదీయలేని భాగమైంది. నాకు ఓ ఔషధం లాంటిది. అనారోగ్యం లేదా మనసు బరువుగా ఉన్నప్పుడు మందులు తీసుకోవడం కన్నా ప్రయాణం చేయడానికే ఇష్టపడతా' అని సుభాశ్ గుగ్లే తెలిపారు.
సాదాసీదా ప్రయాణం
అయితే ప్రయాణంలో ముందస్తు ప్రణాళికకు సుభాశ్ గుగ్లే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. ప్రయాణానికి బయలుదేరేటప్పుడు సుమారు పది రోజులకు సరిపడా ఇంట్లో తయారు చేసిన ఆహారాన్ని తీసుకెళ్తారు. బయట ఆహారంపై ఆధారపడటం ఆయనకు ఇష్టం ఉండదు. అలాగే సాధారణ హోటళ్లలోనే ఉంటూ తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తారు.
దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రయోజనం
ఇప్పటి యువత విదేశాల్లో పర్యటించడానికి ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు చేస్తారని, సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు పంచుకోవడంపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతారని సుభాశ్ గుగ్లే అంటున్నారు. కానీ భారత్లో ఎన్నో అందమైన, వైవిధ్యభరితమైన ప్రదేశాలు ఉన్నాయని, జీవితమంతా తిరిగినా వాటిని పూర్తిగా చూడటం కష్టమని చెప్పారు. విదేశాలకు వెళ్లడానికి ఖర్చు చేసే డబ్బుతోనే భారత్లో పర్యటిస్తే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కూడా మేలు జరుగుతుందని గుగ్లే అంటున్నారు. ప్రయాణాలు వల్ల కేవలం ప్రకృతిని చూడటమే కాకుండా వివిధ రాష్ట్రాల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, ప్రజల జీవన విధానాన్ని అర్థం చేసుకునే అవకాశం కూడా లభిస్తుందని ఆయన చెప్పారు.
నాకు గర్వంగా ఉంది : శుభాశ్ భార్య
సుభాశ్ ఈ వయసులో కూడా కారును స్వయంగా నడిపి దేశమంతా తిరుగుతున్నారని ఆయన భార్య మంగలా గుగ్లే తెలిపారు. ఇది తనకు చాలా గర్వంగా ఉందని అన్నారు. మొదట సైకిల్, తర్వాత ద్విచక్ర వాహనంపై ప్రయాణించేవారని చెప్పారు. ప్రయాణానికి బయలుదేరినప్పుడు కొంత ఆందోళన ఉంటుందని, కానీ ఆయన ధైర్యం చూసి సంతోషంగా ఉంటుందని అన్నారు. ఇక గుగ్లే కుటుంబంలో కూడా పర్యటనపై ఆసక్తి కొనసాగుతోంది. ఆయన పిల్లలు కూడా సెలవుల్లో వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లి పర్యటించడం ఇష్టపడతారని తెలిపారు.