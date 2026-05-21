52ఏళ్ల తర్వాత భార్యనే మళ్లీ పెళ్లి చేసుకున్న మాజీ ఎమ్మెల్యే- అసలు విషయమేమిటంటే?

నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా తన సేవలను అందించిన తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నేత- 1974లోనే మొదటి వివాహం- కుటుంబ సభ్యుల కోరిక మేరకు రెండోసారి- మరో కారణంతో మూడోసారి పెళ్లి చేసుకున్న దంపతులు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 21, 2026 at 11:22 AM IST

Former MLAs Third Time Marriage : 52 ఏళ్లుగా ఒకరికొకరు తోడుగా జీవిస్తున్న ఓ వృద్ధ దంపతులు మళ్లీ పెళ్లి పీటలెక్కారు. అయితే ఇది ప్రేమకు గుర్తుగా చేసుకున్న వేడుక కాదు. కుటుంబ సభ్యుల కోరిక మేరకు నిర్వహించిన సంబరం కూడా కాదు. మరింత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే పెళ్లికొడుకు ఓ సాధారణ వ్యక్తి కాదు. నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ప్రజలకు సేవలందించిన మాజీ ప్రజాప్రతినిధి. జీవితంలో రాజకీయంగా ఎన్నో విజయాలు సాధించిన ఆయనకు ఇప్పుడు తన భార్యనే చట్టపరంగా మరోసారి పెళ్లి చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. అసలు ఆ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎవరు? 75 ఏళ్ల వయసులో మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకొచ్చింది? ఈ అరుదైన వివాహం వెనక ఉన్న పూర్తి కథనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

అందుకోసమే ఈ మూడో పెళ్లి
బంగాల్​లోని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు ఖగేశ్వర్ రాయ్, గతంలో నాలుగు సార్లు రాజ్​గంజ్​ ప్రజలకు ఎమ్మెల్యేగా తన సేవలను అందించారు. అయితే ఈ 26వ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అయనకు పార్టీ టికెట్ లభించలేదు. దాంతో ఖగేశ్వర్​కు ఎమ్మెల్యేగా పదవి కాలం ముగిసింది. అలా ఇకపై తన పేరుకు ముందు మాజీ అనే పదాన్ని చేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది. ఈ కారణంగా ఆయనకు అసెంబ్లీ నుంచి కుటుంబ ఫించన్​, వైద్య సదుపాయాలు వంటి అనేక ఇతర ప్రయోజనాలు లభించాల్సి ఉంది. కానీ వాటిని పొందేందుకు, ఆయన తన వివాహనికి సంబంధించిన ప్రభుత్వ ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని చూపించాల్సి ఉంది. నిజానికి ఖగేశ్వర్​కు 1974లోనే వివాహం జరిగినప్పటికీ ఆ పెళ్లిని ఆయన రిజిస్ర్టర్​ చేయించుకోలేదు. దాంతో ఇప్పుడు ఈ దంపతులు మళ్లీ వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టాల్సి వచ్చింది. అయితే ఇక్కడ మరో ఆసక్తి కరమైన విషయం ఏమిటంటే ఇది వారి మూడో వివాహం.

ఈటీవీ భారత్​తో మాట్లాడుతున్న ఖగేశ్వర్ రాయ్ దంపతులు

"ఇది నా జీవితంలో మూడో వివాహం. మొదటి పెళ్లి సామాజిక ఆచారాల ప్రకారం 1974 ఏప్రిల్ 17న జరిగింది. తర్వాత 2024లో మా వివాహానికి 50 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఆ సందర్భంగా మా పిల్లలు, కుటుంబ సభ్యుల కోరిక మేరకు మళ్లీ సంప్రదాయ పద్ధతిలో వివాహ వేడుక నిర్వహించాం. ఇప్పుడు చట్టపరంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నాం. అందుకే ఇది మూడో పెళ్లిలాంటిదే"
- ఖగేశ్వర్ రాయ్, మాజీ ఎమ్మెల్యే, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు

ఇలా జరుగుతుందని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు
ఖగేశ్వర్ రాయ్ భార్య ప్రతిమా రాయ్ కూడా ఈ పరిస్థితిపై ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. "ఈ వయసులో మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వస్తుందని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. మొదట్లో జనం ఏమనుకుంటారో అనిపించింది. కానీ పెన్షన్ అవసరం ఎంతో ఉంది కనుక తప్పలేదు. పిల్లలు కూడా మొదట 'ఇది అవసరమా' అని అడిగారు. తర్వాత పరిస్థితి అర్థం చేసుకుని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడమే మంచిదని చెప్పారు. కారణమేజదైనా మళ్లీ ఇలా పెళ్లి చేసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది" అని ఆమె తెలిపారు.

ఆ పెన్షన్‌ ఎంతో అవసరం
ఈ ఖాగేశ్వర్ రాయ్ దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. ప్రస్తుతం వారందరికీ వివాహాలు జరిగిపోయి, తమ జీవితంలో స్థిరపడిపోయారు. దాంతో ఖాగేశ్వర్ ఈ వయసులో తాను ఓ పని చేసుకోలేరని చెప్పారు. అందుకే ఆయన పెన్షన్‌కు సంబంధించిన విషయాలను చర్చించడానికి శాసనసభకు వేళ్లారని తెలిపారు. అక్కడ తన వైవాహిక స్థితికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రభుత్వ ధృవీకరణ పత్రాన్ని సమర్పించాల్సి ఉంటుందని వారు చెప్పినట్లు తెలియజేశారు.

రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలపై సంతకం చేస్తున్న ఖగేశ్వర్ రాయ్

రాజకీయ ప్రయాణం
కాగా 1973 డిసెంబర్ 21న ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడిగా ఖగేశ్వర్ రాయ్ తన ఉద్యోగ జీవితాన్ని ప్రారంభించారు. 39 ఏళ్ల పాటు సేవలందించిన అనంతరం 2011లో పదవీ విరమణ చేశారు. రాజకీయాల్లో 1998 నుంచి తృణమూల్ కాంగ్రెస్‌తో అనుబంధం కొనసాగించిన ఆయన, 2009లో రాజ్‌గంజ్ ఉపఎన్నికలో తొలిసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. అనంతరం 2011, 2016, 2021 ఎన్నికల్లో వరుస విజయాలు సాధించారు. అయితే 2026 ఎన్నికల్లో పార్టీ అవకాశం ఇవ్వలేదు.

