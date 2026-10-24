ఆడపిల్లలకు ఆత్మరక్షణ పాఠాలు- 75ఏళ్ల వయసులో కుస్తీ, కత్తి, కర్రసాములో శిక్షణ
మధ్యప్రదేశ్లోని జబల్పుర్ సమీప గ్రామంలో బాలికలకు ఆత్మరక్షణ శిక్షణ ఇస్తున్నారు 75 ఏళ్లు భూరే పహిల్వాన్- ఇప్పటి వరకు 100 మందికి పైగా బాలికలకు కుస్తీతో పాటు కర్ర, కత్తిసాము నేర్పిస్తున్నారు.
Published : October 24, 2026 at 9:46 PM IST
75-Year-Old Wrestling Coach : ఆడపిల్లలు ఇంటి గడప దాటి బయటకు వెళ్లాలంటే ఎన్నో ఆంక్షలు ఎదురయ్యే చోట వారిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతూ, ఆత్మరక్షణ విద్యలో నైపుణ్యం సాధించేలా కృషి చేస్తున్నారు ఓ వృద్ధుడు . 75 ఏళ్ల వయసులోనూ విశ్రాంతికి తీసుకోకుండా బాలికలకు కుస్తీ, కత్తిసాము నేర్పిస్తున్నారు. తరతరాలుగా వస్తున్న కుస్తీ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఆ విద్యలో బాలికలకూ మెళకువలను నేర్పిస్తున్నారు. ఆయనే మధ్యప్రదేశ్లోని జబల్పుర్కు చెందిన భూరే పహిల్వాన్.
జబల్పుర్ సమీపంలోని పడువా గ్రామంలో లోధీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన ప్రజలు అధికంగా నివసిస్తున్నారు. అక్కడి సామాజిక పరిస్థితుల నేపథ్యంలో బాలికల స్వేచ్ఛ, బయటకు వెళ్లడం, వివిధ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనడంపై ఆంక్షలు ఉన్నాయి. ఇలాంటి వాతావరణంలో ఆడపిల్లలకు ఆత్మరక్షణ నేర్పించాలన్న ఆలోచనతో అదే గ్రామానికి చెందిన భూరే పహిల్వాన్ ముందుకొచ్చారు. ఆయన కుటుంబంలో మూడు తరాలుగా కుస్తీ సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది. పెద్దల నుంచి కుస్తీ మెళకువలు నేర్చుకున్న భూరే పహిల్వాన్, ఆ విద్యను తన పిల్లలకూ నేర్పించారు. అయితే గతంలో ఈ సంప్రదాయం ప్రధానంగా అబ్బాయిలకే పరిమితమైంది. బాలికలకు కుస్తీ నేర్పించాలనే ఆలోచనకు పెద్దగా ప్రాధాన్యత ఉండేది కాదు.
కుస్తీతోపాటు త కత్తిసాములో శిక్షణ
ఈ పరిస్థితిని మార్చాలని నిర్ణయించుకున్న భూరే, ఆత్మరక్షణ విద్య ఆడపిల్లలకు ఎంతో అవసరమని భావించారు. ఏదైనా ప్రమాదకర పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు ఇతరులపై ఆధారపడకుండా, తమను తాము రక్షించుకునే సామర్థ్యాన్ని వారు పెంపొందించుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఈ లక్ష్యంతో గ్రామంలోని బాలికలను అఖాడాకు తీసుకొచ్చి శిక్షణ ఇవ్వడం ప్రారంభించారు. అక్కడ కేవలం కుస్తీ పట్లు మాత్రమే కాకుండా, కర్ర తిప్పడం, కత్తిసాము, శారీరక చురుకుదనం పెంచుకోవడం వంటి అంశాల్లోనూ శిక్షణ ఇస్తున్నారు. అనుకోని పరిస్థితుల్లో తమను తాము ఎలా కాపాడుకోవాలో వివరిస్తున్నారు.
ఎవరైనా పట్టుకున్నా, బలవంతం చేయడానికి ప్రయత్నించినా వారి నుంచి ఎలా తప్పించుకుని సురక్షితంగా బయటపడాలనే అంశాలపైనా బాలికలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. క్రమం తప్పకుండా సాధన చేయడం ద్వారా శారీరక దృఢత్వంతోపాటు మానసిక ధైర్యాన్ని పెంచుకునేలా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు గ్రామానికి చెందిన 100 మందికి పైగా బాలికలకు ఆత్మరక్షణ విద్యలో శిక్షణ ఇచ్చినట్లు భూరే పహిల్వాన్ తెలిపారు. గ్రామంలోని చిన్న అఖాడానే ఈ బాలికల సాధనకు కేంద్రంగా మారింది. వయసు, సామాజిక పరిమితులను పక్కనపెట్టి వారు అక్కడ వివిధ విద్యల్లో మెళకువలు నేర్చుకుంటున్నారు.
అన్నపూర్ణలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపిన అఖాడా
ఈ శిక్షణ తనకు బాగా ఉపయోగపడిందని భూరే పహిల్వాన్ శిష్యురాలు అన్నపూర్ణ తెలిపింది. గ్రామంలో బాలికలకు ఎక్కువ స్వేచ్ఛ ఉండదని, అయితే తన గురువు లాఠీ, కత్తిసాము నేర్పించారని ఆమె వివరించింది. ఆ తర్వాత తన ఆసక్తితో కుస్తీ, మార్షల్ ఆర్ట్స్లోనూ శిక్షణ పొందినట్లు చెప్పింది. ఇప్పటివరకు ఆ విద్యలను అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఉపయోగించాల్సిన అవసరం రాకపోయినా, ఆత్మరక్షణ నేర్చుకున్న తర్వాత తనలో ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగాయని పేర్కొంది. ఒంటరిగా బయటకు వెళ్లినప్పుడు ఎవరైనా తనను ఇబ్బంది పెడతారేమోనన్న భయం గతంతో పోలిస్తే తగ్గిందని తెలిపింది. ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహించే పలు పోటీల్లో పాల్గొంటున్నట్లు చెప్పింది. తాను సాధన చేయడమే కాకుండా ఇతర పిల్లలకు కూడా శిక్షణ ఇస్తూ తనకు తెలిసిన విద్యను నేర్పిస్తున్నట్లు పేర్కొంది.
ఫోన్లకు బదులుగా అఖాడాలో సాధన
భూరే పహిల్వాన్ ప్రయత్నం ప్రభావం గ్రామంలోని ఇతర బాలికలపైనా కనిపిస్తోంది. మొబైల్ ఫోన్లతో ఎక్కువ సమయం గడపడానికి బదులుగా పలువురు అఖాడాకు వచ్చి ఆత్మరక్షణ విద్యను నేర్చుకుంటున్నారు. శిక్షణ పొందుతున్న వారిలో డజనుకు పైగా బాలికలు లాఠీ, కత్తిసాము ప్రదర్శించి తమ నైపుణ్యాన్ని చాటుకున్నారు. 75 ఏళ్ల భూరే పహిల్వాన్కు ఇది కేవలం కుస్తీ నేర్పించే కార్యక్రమం మాత్రమే కాదు. తరతరాలుగా వస్తున్న సంప్రదాయంలో బాలికలకూ సముచిత స్థానం కల్పించి, వారిని స్వావలంబులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న ప్రయత్నం. ఆయన అఖాడా ఇప్పుడు గ్రామంలో మార్పునకు ప్రతీకగా నిలుస్తోంది.
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