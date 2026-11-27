74 ఏళ్ల వయసులో పెళ్లిపై ఆశ- మాజీ సైనికుడి నుంచి రూ.12 లక్షలు స్వాహా!
Matrimonial App Scam: వృద్ధాప్యంలో తోడు కోసం మ్యాట్రిమోనియల్ యాప్లో ప్రొఫైల్ పెట్టిన మాజీ సైనికుడిని యువతి నమ్మించింది. చికిత్స పేరుతో తొమ్మిది నెలల్లో రూ.12.11 లక్షలు కాజేసి ఫోన్లు స్విచ్ఛాఫ్ చేసింది.
Published : November 27, 2026 at 6:18 PM IST
74 ఏళ్ల వయసులో తోడు కోరుకున్న మాజీ సైనికుడికి మ్యాట్రిమోనియల్ యాప్ చేదు అనుభవాన్ని మిగిల్చింది. ఆన్లైన్లో పరిచయమైన ఓ యువతి, పెళ్లి చేసుకుంటానని ఆయనను నమ్మించి మాయమాటలతో బుట్టలో వేసింది. చికిత్స పేరుతో తొమ్మిది నెలల పాటు అతని దగ్గర డబ్బు లాగింది. అలా ఏకంగా రూ.12 లక్షలు కొట్టేసి ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్ చేసింది. వృద్ధాప్య జీవితంలో తోడు కావాలనుకున్న మాజీ ఉద్యోగి ఆశను నిలువునా ముంచేసింది.
పెళ్లి ఆశతో యాప్లో ప్రొఫైల్
మధ్యప్రదేశ్లోని రీవా విశ్వవిద్యాలయ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ ఘటన వెలుగుచూసింది. బాధితుడు భారత సైన్యంలో పనిచేసి పదవీ విరమణ పొందారు. కొన్నేళ్ల క్రితం ఆయన భార్య అనారోగ్యంతో కన్నుమూశారు. వయసు పైబడిన తర్వాత ఇంట్లో ఒంటరితనం తీవ్రంగా వేధించింది. దీంతో జీవితానికి తోడు ఉంటే బాగుంటుందని భావించి మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో గతేడాది నవంబర్ 2025లో ఒక ప్రముఖ మ్యాట్రిమోనియల్ యాప్లో ప్రొఫైల్ నమోదు చేశారు.
చికిత్స పేరుతో డబ్బు వసూళ్లు
ప్రొఫైల్ పెట్టిన కొద్ది రోజులకే ఆయనకు ఓ ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. అవతలి వైపు నుంచి మాట్లాడిన యువతి తన పేరు సరస్వతి ఉపాధ్యాయ అని పరిచయం చేసుకుంది. తన స్వస్థలం ఉజ్జయిని అని చెప్పింది. పెళ్లి చేసుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పి బాధితుడితో రోజూ ఫోన్లో మాటలు కలిపింది. తీయటి మాటలతో ఆ వృద్ధుడికి తనపై పూర్తి నమ్మకం కలిగేలా చేసుకుంది. కొంతకాలం గడిచాక వేరే నంబర్ నుంచి ఓ గుర్తుతెలియని వ్యక్తి బాధితుడికి ఫోన్ చేశాడు. సరస్వతి ప్రమాదవశాత్తూ కింద పడిపోయిందని చెప్పాడు. తలకు తీవ్ర గాయమైందని, ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉందని, ఆసుపత్రిలో చేర్చామని తెలిపాడు. రెండు మూడు రోజుల తర్వాత మరో కొత్త నంబర్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. అత్యవసర శస్త్రచికిత్స, ఆసుపత్రి ఖర్చుల కోసం వెంటనే డబ్బు కావాలని అడిగారు. తనకు తోడుగా నిలుస్తుందనుకున్న మహిళ ప్రాణాలకు ఆపద వచ్చిందని కంగారుపడ్డారు. ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా తన బ్యాంక్ ఖాతా, పేటీఎం ద్వారా పలు దఫాలుగా డబ్బు పంపారు.
రూ.12.11 లక్షలు పోయాక అసలు విషయం
వైద్యం ఖర్చుల పేరుతో ఇలా తొమ్మిది నెలల వ్యవధిలో రూ.12,11,000 వేలు బదిలీ చేశారు. ఆ తర్వాత ఒక్కసారిగా అన్ని నంబర్ల నుంచి ఫోన్లు రావడం ఆగిపోయింది. అనుమానం వచ్చిన బాధితుడు సరస్వతి నంబర్తో పాటు మిగతా నంబర్లకు కాల్ చేశారు. అవన్నీ స్విచ్ఛాఫ్ అని రావడంతో ఒక్కసారిగా దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. తాను సైబర్ నేరగాళ్ల వలలో చిక్కి మోసపోయానని గ్రహించారు. వెంటనే సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్లైన్ 1930కు కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేశారు. మొదట జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు కాగా, అనంతరం కేసు రీవా విశ్వవిద్యాలయ పోలీస్ స్టేషన్కు బదిలీ అయింది.
బ్యాంక్ ఖాతాలపై దర్యాప్తు
ఈ ఘటనపై రీవా విశ్వవిద్యాలయ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్ఛార్జి హితేంద్ర నాథ్ శర్మ స్పందించారు. 74 ఏళ్ల వృద్ధుడు మోసపోయినట్లు ఫిర్యాదు వచ్చిందని, జీరో ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ తమకు అందిందని తెలిపారు. బాధితుడు డబ్బులు పంపిన బ్యాంక్ ఖాతాల వివరాలు పూర్తిగా సేకరిస్తున్నామన్నారు. సైబర్ సెల్ నిపుణుల సహకారంతో లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నామని, సాంకేతిక ఆధారాల మేరకు నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.