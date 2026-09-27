నదిలో పెద్ద పెద్ద మొసళ్లు- వరదలకు 22 కి.మీ. కొట్టుకుపోయిన బామ్మ- యువకుల రెస్క్యూతో ప్రాణాలు సేఫ్
బిరుపా నదిలో జారిపడి వరద ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయిన వృద్ధురాలు- సుమారు 22 కి.మీ. ప్రయాణం తర్వాత పట్టాముండైలోని బాలిపాటణ వద్ద గుర్తించిన యువకులు- మొసళ్లు ఉండే నదిలో ఈదుతూ ప్రాణాలు కాపాడుకున్న వృద్ధురాలు
Published : September 27, 2026 at 9:10 PM IST
Old Woman Rescued Floods : నదిలో నీటి ప్రవాహం ఎంత బలంగా ఉన్నా, మొసళ్లు తిరిగే ప్రాంతంలో ఎంత ప్రమాదం ఉన్నా, ఓ 72 ఏళ్ల వృద్ధురాలు మాత్రం ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. దాదాపు రెండు గంటల పాటు వరద నీటిలో కొట్టుకుపోయి సుమారు 22 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించిన ఆమెను స్థానిక యువకులు సకాలంలో గుర్తించి రక్షించారు. ఒడిశాలోని కేందుఝర్, జాజ్పుర్, కేంద్రాపడా ప్రాంతాల్లో వరద పరిస్థితులు తీవ్రంగా ఉన్న సమయంలో ఆ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
అసలేం జరిగిందంటే?
జాజ్పుర్ జిల్లా బరీ బ్లాక్ పరిధిలోని కలామాటియా గ్రామానికి చెందిన కేశీ దళాయి శనివారం ఉదయం బిరుపా నది వద్దకు వెళ్లారు. అక్కడ ప్రమాదవశాత్తూ ఆమె కాలుజారి నదిలో పడిపోయారు. ఒక్కసారిగా వచ్చిన నీటి ప్రవాహంతో ఆమెను నీరు ముందుకు లాక్కెళ్లింది. ఈత రావడంతో నీటిలో తేలుతూ ప్రాణాలు కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ నీటి ప్రవాహం మాత్రం ఆమెను చాలా దూరం తీసుకెళ్లింది.
బిరుపా నదిలో కొట్టుకుపోయిన కేశీ దళాయి సుమారు 22 కిలోమీటర్ల దూరంలోని కేంద్రాపడా జిల్లా పట్టాముండై బ్లాక్లోని బాలిపాటణ ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. ఆ ప్రాంతంలో నదిలో మొసళ్లు కూడా ఉంటాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. దీంతో ఆమె పరిస్థితి మరింత ప్రమాదకరంగా మారింది. నదిలో కొట్టుకుపోయిన కేశీ దళాయి మాట్లాడుతూ, ఉదయం కాలకృత్యాల కోసం నది వద్దకు వెళ్లినట్లు చెప్పారు. అక్కడ ఒక్కసారిగా తల తిరగడంతో కాలుజారి నీటిలో పడిపోయినట్లు తెలిపారు.
ఎవరో కొట్టుకుపోతున్నారనే సమాచారం రావడంతో
నీటిలో మునిగిపోయి మళ్లీ పైకి వచ్చి ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతుండగా బాలిపాటణకు చెందిన యువకులు తనను బయటకు తీసుకొచ్చారని చెప్పారు. తనకు ముగ్గురు కుమారులు, మనవళ్లు, మనవరాళ్లు ఉన్నారని కేశీ తెలిపారు. నదిలో పడిన తర్వాత తనను ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుందో కూడా తెలియని పరిస్థితిలో నీటితో పోరాడినట్లు వివరించారు. బాలిపాటణ గ్రామానికి చెందిన కొందరు యువకులు గ్రామం వద్ద ఉన్న సమయంలో నదిలో ఎవరో కొట్టుకుపోతున్నారనే సమాచారం వచ్చింది. వెంటనే వారు నది వద్దకు పరుగెత్తారు. నీటిలో ఒక వృద్ధురాలు మునుగుతూ పైకి వస్తూ కనిపించడంతో ఆమెను రక్షించేందుకు పడవలో వెళ్లారు.
అభిజిత్ సాహు అనే స్థానిక యువకుడు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నదిలో వృద్ధురాలు చాలా ఇబ్బందిగా కొట్టుకుపోతుండటాన్ని చూశారు. వెంటనే పడవలో వెళ్లి ఆమెను బయటకు తీసుకొచ్చారు. అప్పటికే ఆమె చాలా నీరు మింగినట్లు గుర్తించారు అనంతరం ఆమెను ఒడ్డుకు తీసుకొచ్చి 108 అంబులెన్స్కు సమాచారం అందించారు. అంబులెన్స్ వచ్చిన తర్వాత కేశీని పట్టాముండై ఆస్పత్రికి తరలించారు.
వృద్ధురాలిని రక్షించిన యువకుడు రాహుల్ నాయక్ మాట్లాడుతూ, నదిలో ఎవరో కొట్టుకుపోతున్నారని సమాచారం తమకు వచ్చిందన్నారు. వెంటనే అందరూ అక్కడికి వెళ్లగా ఒక వృద్ధురాలు నీటి ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతున్నట్లు కనిపించిందని చెప్పారు. తన సోదరుడు పడవ తీసుకుని వెళ్లి ఆమెను రక్షించాడని తెలిపారు. నీటిలో ఎక్కువసేపు ఉండటంతో ఆమె శరీరం పూర్తిగా కూల్ అయిపోయినట్లు కనిపించిందన్నారు. ఆమెకు శరీరం వేడెక్కేలా చేసి నీరు, టీ ఇచ్చినట్లు చెప్పారు. అనంతరం ఆస్పత్రికి తరలించినట్లు తెలిపారు. కేశీకి ఈత రావడం వల్లే అంతసేపు నీటిలో ఉండగలిగారని రాహుల్ అన్నారు. ఈత రాకపోతే పరిస్థితి మరోలా ఉండేదని చెప్పారు. కుంభీరాలు ఉన్న నదిలో అంత దూరం కొట్టుకుపోయి కూడా ప్రాణాలతో బయటపడటం ఆశ్చర్యంగా ఉందని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
ఒడిశాలో 13 జిల్లాలకు వరద ముప్పు
మరోవైపు, ఒడిశాలో భారీ వర్షాలు, నదుల ఉద్ధృతితో వరద పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర అల్పపీడనం కారణంగా రాష్ట్రంలోని 13 జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. బాలేశ్వర్, భద్రక్, జాజ్పుర్, మయూర్భంజ్, కలహండి, కొరాపుట్, నవరంగ్పుర్, మల్కన్గిరి, కియోంజర్, నయాగఢ్, కంధమాల్, బొలాంగీర్, జగత్సింగ్పుర్ జిల్లాలు ప్రభావితమయ్యాయి. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. శనివారం నాటికి 70 వేల మందికిపైగా ప్రజలను తరలించి 395 సహాయ శిబిరాల్లో ఉంచినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
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