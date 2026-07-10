72కిలోల పనస పండు- గిన్నిస్ రికార్డు కోసం ప్రయత్నం- అమెరికా రికార్డ్ బద్దలు కొట్టే ఛాన్స్!
పనస, మామిడి ప్రదర్శనలో ఆకర్షణగా నిలిచిన భారీ పనస పండు- ప్రపంచ రికార్డులో ఉన్న 54.43 కిలోల పనస కంటే ఎక్కువ బరువు- సహజ సాగుతో పండించిన పనసకు గిన్నిస్ రికార్డ్
Published : July 10, 2026 at 5:03 PM IST
World Biggest Jackfruit In Karnataka : సాధారణంగా పనసపండు అంటే 20 నుంచి 25 కిలోల బరువు ఉంటేనే పెద్దదిగా భావిస్తారు. కానీ కర్ణాటకలో ప్రదర్శించిన ఒక పనసపండు మాత్రం ఏకంగా 72 కిలోల బరువుతో అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. ఇప్పటివరకు గిన్నిస్ బుక్ వివరాల ప్రకారం 2024లో అమెరికాలోని ఫ్లోరిడాలో ఓ రైతు పండించిన 54.43 కిలోల పనసే ప్రపంచంలోనే అత్యంత బరువైనది. దీంతో రైతు ప్రతాప్ ఈ పండును ప్రపంచ రికార్డు కోసం పంపే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
హసన్ జిల్లా సకలేశ్పుర్ పట్టణంలోని శ్రీనివాస కన్వెన్షన్ హాల్లో ఇటీవల పనస, మామిడి పండ్ల ప్రదర్శన నిర్వహించారు. ఈ ప్రదర్శనలో హెబ్బనహళ్లి గ్రామానికి చెందిన రైతు హెచ్.బి.ప్రతాప్ కుమార్ తన తోటలో పండిన మూడు భారీ పనసపండ్లను ప్రదర్శనకు తీసుకొచ్చారు. వాటిలో 72 కిలోల బరువున్న పనసపండు సందర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. సాధారణంగా పనస పండును ఒక వ్యక్తి చేత్తో ఎత్తగలడు. కానీ ఈ భారీ పండును మాత్రం ఒకరు ఎత్తడం సాధ్యం కాలేదు. దాంతో ఇద్దరు కలిసి దానిని ఎత్తి బరువు చూడాల్సి వచ్చింది. దాని పరిమాణం, బరువు చూసిన వారంతా సెల్ఫీలు తీసుకుంటూ ఆసక్తిగా వీక్షించారు.
అమెరికా రికార్డుకు ముప్పు?
ప్రస్తుతం గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ ప్రకారం ప్రపంచంలోనే అత్యంత బరువైన పనసపండు అమెరికాలోని ఫ్లోరిడాలో 2024లో నమోదైంది. ఆ పండు బరువు 54.43 కిలోలు. అయితే హసన్ జిల్లాలో ప్రదర్శించిన పనసపండు 72 కిలోలు ఉండటంతో, అది ప్రస్తుత రికార్డును దాదాపు 18 కిలోల తేడాతో అధిగమించే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
గిన్నిస్కు పంపే ఏర్పాట్లు
సకలేశ్పుర్ తాలూకా ఉద్యానవన శాఖ సీనియర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ బి.ఇ. భానుప్రకాశ్ మాట్లాడుతూ, తమకు తెలిసినంత వరకు ఉద్యానవన శాఖ వద్ద ఇంత భారీ బరువున్న పనస రకం లేదన్నారు. ఈ పనస ప్రపంచంలోనే అత్యంత బరువైనదా అనే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నామని తెలిపారు. అవసరమైన ధ్రువీకరణ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్కు పంపే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని చెప్పారు. అన్ని ప్రమాణాలు సరిపోతే హెబ్బనహళ్లి గ్రామం పేరు ప్రపంచ రికార్డుల పుస్తకంలో నిలిచే అవకాశం ఉందన్నారు.
రసాయనాలు లేకుండ పండిన పనస
ఈ ఏడాది ప్రదర్శనలో ఉంచిన పనసపండు బరువు 72 కిలోలు కాగా, గత ఏడాది తమ తోటలో ఏకంగా 80 కిలోల బరువున్న పనసపండు కాసిందని ప్రతాప్ తెలిపారు. అయితే దానిని రికార్డుల కోసం నమోదు చేయలేకపోయామని చెప్పారు. ఈ భారీ పనసపండ్లను పెంచడానికి ఎలాంటి రసాయన ఎరువులు ఉపయోగించలేదని ఆయన వెల్లడించారు. పూర్తిగా సహజ పద్ధతుల్లోనే సాగు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. మల్నాడు ప్రాంతంలో ఈ రకాన్ని 'మక్కె పనస' అని పిలుస్తారని తెలిపారు.
"23 ఏళ్ల క్రితం మా నాన్న బసవలింగప్ప హలేబీడు ప్రాంతం నుంచి ఈ ప్రత్యేక రకం పనస మొక్కను తీసుకొచ్చి నాటారు. గత పదేళ్లుగా ఈ చెట్టుకు ప్రతి ఏడాది 60 నుంచి 80 కిలోల బరువున్న పనసపండ్లు కాస్తుంది. ఒకే చెట్టుకు దాదాపు 15 పండ్లు వస్తాయి. ఈ పనస తొనలు సుమారు 12 సెంటీమీటర్ల పొడవు ఉంటాయి. తినడానికి కూడా ఎంతో తీయగా ఉంటాయి. మధ్య భాగం మాత్రమే కొద్దిగా జిగటగా ఉండగా, మిగిలిన భాగం పొలుసులా విడిపోతుంది."
- హెచ్.బి. ప్రతాప్ కుమార్, పనస తోట యజమాని
ఒక్క పండును కూడా అమ్మలేదు
ఇంత భారీ, అరుదైన పనసపండ్లు పండించినా ఇప్పటివరకు ఒక్క పండును కూడా అమ్మలేదని ప్రతాప్ తెలిపారు. తమ స్నేహితులు, బంధువులే వాటిని తీసుకెళ్తారని చెప్పారు. ఈ అరుదైన పనస రకాన్ని మరింత విస్తరించి ఎక్కువ మంది రైతులు సాగు చేసేలా చూడాలనేదే తన కోరిక అని పేర్కొన్నారు. అయితే అధికారుల ధ్రువీకరణ పూర్తయి గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో స్థానం దక్కితే, భారతదేశం పేరిట అరుదైన వ్యవసాయ ఘనత నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
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