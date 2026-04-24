బిజూ పట్నాయక్ నుంచి మోహన్ మాఝీ వరకు- ఒడిశా సీఎంల ఫేవరెట్ టైలర్ ఈయనే!
నిరుపేద కుటుంబంలో జన్మించిన గిరిధారి బారిక్- బిజూ పట్నాయక్ నుంచి మోహన్ చరణ్ మాఝీ దాకా ఆయన కస్టమర్లే- అయినా ఎన్నడూ పబ్లిసిటీకి పాకులాడలేదు- సీఎం అయినా, సామాన్యుడైనా ఒకే ఛార్జీ
Published : April 24, 2026 at 8:10 PM IST
Celebrity Tailor Odisha : అంతగా ట్రాఫిక్ లేని ఇరుకైన సందుల్లో ఒక టైలరింగ్ షాపు ఉంది. అలా అని ఈ షాపును తక్కువ అంచనా వేస్తే మనం తప్పులో కాలేసినట్టే! తన ఇంట్లోనే ఈ షాపును నిర్వహిస్తున్న 71 ఏళ్ల గిరిధారి బారిక్ చూడటానికి సాదాసీదాగా కనిపిస్తారు. అయితే ఆయనకు పెద్ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది. దశాబ్దాల తరబడి ఒడిశా మాజీ ముఖ్యమంత్రులు బిజూ పట్నాయక్, జానకి వల్లభ్ పట్నాయక్, గిరిధర్ గమాంగ్, హేమనంద బిస్వాల్, నవీన్ పట్నాయక్ల దుస్తులను గిరిధారి బారిక్ కుట్టారు. ప్రస్తుత ఒడిశా ముఖ్యమంత్రి మోహన్ చరణ్ మాఝీ దుస్తులనూ ఈయనే కుడుతున్నారు. ఈ రాజకీయ ప్రముఖుల కుమారులు, మనవళ్లు, మునిమనవళ్లు కూడా ప్రత్యేకంగా కనిపించే దుస్తులను కుట్టించుకునేందుకు ఈయన వద్దకే వస్తున్నారు. ఒడిశా రాష్ట్రాన్ని ఏలిన ప్రముఖుల ప్రియమైన టైలర్గా పేరొందిన గిరిధారి బారిక్ ప్రస్థానం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
రెండు పూటలా భోజనం దొరకని పేద కుటుంబం
రోజుకు రెండు పూటలా భోజనం కూడా దొరకని నిరుపేద కుటుంబంలో గిరిధారి బారిక్ జన్మించారు. మొత్తం 11 మంది తోబుట్టువుల్లో ఈయన ఒకరు. పేదరికం కారణంగా 5వ తరగతిలోనే చదువును ఆపేశారు. ఈ ప్రతికూల పరిస్థితుల నడుమ, 1970 సంవత్సరంలో గిరిధారి బారిక్ను ఓ స్థానిక దర్జీ అక్కున చేర్చుకున్నారు. ఆయనకు టైలరింగ్ పనిని నేర్పించడం మొదలుపెట్టారు. ఈ పనిలో గిరిధారి క్రమంగా తన నైపుణ్యాన్ని పెంచుకున్నారు. తొలినాళ్లలో రోజుకు రూ.2 చొప్పున ఆదాయం వచ్చేది. ఆ రోజుల్లో దీన్ని మంచి ఆదాయంగానే పరిగణించేవారు. టైలరింగ్ నైపుణ్యాలపై మరింత పట్టును సాధించేందుకు గిరిధారి బారిక్ మనదేశంలోని పలు ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లి పనిచేశారు. అనంతరం ఒడిశా రాజధాని నగరం భువనేశ్వర్కు చేరుకొని అశోక్ నగర్ ప్రాంతంలో సొంతంగా చిన్న టైలరింగ్ షాపును ఏర్పాటు చేసుకున్నారు.
బిజూ పట్నాయక్ దుస్తులు కుట్టాక దశ తిరిగింది
బిజూ పట్నాయక్ ఒడిశా రాష్ట్రానికి రెండుసార్లు (1961-63, 1990-95) ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. ఆయన ఒక ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడు, స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు. ఒకసారి బిజూ పట్నాయక్ దుస్తులను కుట్టే ఛాన్స్ లభించడంతో గిరిధారి బారిక్ జీవితం దశ తిరిగింది. ఈయన కుట్టిన దుస్తుల్లోని చక్కదనం, ఫినిషింగ్, సరైన బిగుతు బిజూ పట్నాయక్ను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ అంశం రాజకీయ వర్గాల్లో చాలా వేగంగా వ్యాపించింది. గిరిధారికి రెగ్యులర్ కస్టమర్గా బిజూ పట్నాయక్ మారిపోయారు. ఇక పార్టీలకు అతీతంగా ఎంతోమంది ముఖ్య నేతల దుస్తులను కుట్టే ఆర్డర్లూ గిరిధారికి లభించ సాగాయి. ప్రముఖ నేతలు కార్లలో ఈయన టైలరింగ్ షాపునకు వచ్చి మరీ కొలతలు ఇచ్చి వెళ్లేవారు. దీంతో వీఐపీ టైలర్గా భువనేశ్వర్లో గిరిధారి బారిక్కు పాపులారిటీ వచ్చింది.
రాజకీయ నేతలకు లక్కీ దుస్తులు
గిరిధారి కుట్టిన దుస్తులు రాజకీయ నేతలకు అదృష్టాన్ని తెస్తాయని స్థానికులు చెబుతుంటారు. ఆయన చిన్ననాటి స్నేహితుడు సోమనాథ్ సాహు సైతం ఈవిషయాన్ని ఈటీవీ భారత్కు చెప్పారు. తాను చాలా ఏళ్లుగా టైలరింగ్ షాపులో గిరిధారికి చేదోడుగా ఉంటున్నానని ఆయన తెలిపారు. ఈ సుదీర్ఘ కాలంలో గిరిధారి కుట్టిన దుస్తులను ధరించిన ఎంతోమంది నేతలు ఒడిశాను ఏకఛత్రాధిపత్యంగా ఏలారన్నారు.
వీఐపీ టైలర్ - ఎవ్వరైనా ఒకే ఛార్జి
వీఐపీ టైలర్గా పేరొచ్చినా గిరిధారి బారిక్ గర్వభావానికి తావు ఇవ్వలేదు. కస్టమర్లు అందరినీ ఆయన సమానంగా చూస్తారు. కస్టమర్ ముఖ్యమంత్రి అయినా, సామాన్య పౌరుడైనా అందరి నుంచీ ఒకే ఛార్జీని వసూలు చేస్తున్నారు. గిరిధారి సంవత్సరాల క్రితం ఒక జత దుస్తులు కుడితే రూ. 500 తీసుకునేవారు. ఇప్పుడీ ఛార్జీ రూ. 1,500కు చేరింది. ఎవరి నుంచైనా ఇంతే ఛార్జీ తీసుకుంటారు.
సెల్ఫీలు, ఫొటోలు ఎన్నడూ దిగలేదు
"లెక్కలేనంత మంది రాజకీయ నాయకులు, అధికారులు, ప్రముఖులు నా టైలరింగ్ షాపునకు వచ్చారు. కానీ వాళ్లతో సెల్ఫీలు, ఫొటోలు దిగాలనే కోరిక నాకు ఎప్పుడూ కలగలేదు. ఎందుకంటే నా దగ్గర ఫోటో తీయడానికి కెమెరా కానీ, కనీసం ఫోన్ కానీ ఎప్పుడూ లేవు. ఇన్నేళ్లుగా నా కస్టమర్లు తీసిన ఎన్నో ఫోటోల్లో అవి కనిపిస్తాయి. రాజకీయ నాయకులతో నాకున్న సాన్నిహిత్యాన్ని వ్యక్తిగత లాభం కోసం ఎన్నడూ ఉపయోగించలేదు. నేను ఎప్పుడూ సహాయాలు, సిఫార్సులు, సత్వర మార్గాలను కోరలేదు" అని గిరిధారి బారిక్ తెలిపారు.
ఏ సీఎంకు ఏ రకం దుస్తులు ఇష్టం?
"బిజూ పట్నాయక్, జానకి వల్లభ్ పట్నాయక్, గిరిధర్ గమాంగ్, హేమనంద బిస్వాల్, నవీన్ పట్నాయక్లకు నేను దుస్తులు కుట్టాను. ప్రస్తుత ఒడిశా ముఖ్యమంత్రి మోహన్ చరణ్ మాఝీకీ దుస్తులను కుడుతున్నాను. బిజూ పట్నాయక్ మందపాటి ఖాదీ వస్త్రాన్ని ఇష్టపడేవారు. నవీన్ బాబు సొగసైన తుస్సర్ కుర్తాలను ధరించేవారు. ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి మోహన్ చరణ్ మాఝీ కూడా దశాబ్దానికిపైగా నా దగ్గరే దుస్తులు కుట్టించుకుంటున్నారు. ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా నాతో అనుబంధాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు" అని గిరిధారి బారిక్ పేర్కొన్నారు.
రాజకీయ ప్రముఖుల వారసులూ వస్తుంటారు
"గతంలో నాయకులు కొలతల కోసం స్వయంగా నా షాపునకు వచ్చేవారు. కానీ ఈ రోజుల్లో సమయ పరిమితులు, భద్రతాపరమైన ఆందోళనలు, తీరిక లేని పనుల వల్ల వారికి దుస్తులు కుట్టాల్సి వచ్చినప్పుడల్లా నేనే నివాసాలకు వెళ్తున్నాను. రాజకీయ ప్రముఖుల కుమారులు, మనవళ్లు, మునిమనవళ్లు కూడా ప్రత్యేకంగా కనిపించే దుస్తులను కుట్టించుకునేందుకు నా దగ్గరకు వస్తుంటారు. నేను నా ప్రతీ క్లయింట్ పేరు, కొలతలను ఒక డైరీలో రాసి భద్రపరిచాను. అదృష్టవశాత్తు మా అబ్బాయి నాకు స్మార్ట్ఫోన్ బహుమతిగా ఇచ్చాడు. దాంతో ఆర్డర్లను సమన్వయం చేసుకోవడం చాలా సులభమైంది" అని గిరిధారి వివరించారు.
దర్జీపని ఒక వృత్తి మాత్రమే కాదు, అదొక కళ, ప్రత్యేక గుర్తింపు. దీని ద్వారా శక్తివంతమైన రాజకీయ నాయకులతో ఏర్పడిన సాన్నిహిత్యం గురించి ఎన్నడూ గిరిధారి గొప్పలు చెప్పుకోలేదు. 71 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆయన తన నైపుణ్యభరిత చేతులతో ఎంతోమంది రాజకీయ ప్రముఖుల ఇమేజ్ను, లక్కును పెంచే దుస్తులకు రూపు రేఖలను డిసైడ్ చేస్తున్నారు.