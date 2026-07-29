ప్రపంచ పులుల జనాభాలో 70% మన దేశంలోనే- వాటి సంరక్షణకు కట్టుబడి ఉన్నాం: ప్రధాని మోదీ
పులుల సంరక్షణలో భారత్ ముందంజ- ప్రపంచంలో 70 శాతం పులులు భారతదేశంలోనే ఉన్నాయని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వెల్లడి- పూరి బీచ్లో సైకత శిల్పంతో అవగాహన కల్పించిన సుదర్శన్ పట్నాయక్
Published : July 29, 2026 at 1:09 PM IST
Modi On World Tiger Day : ప్రపంచ పులుల దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దేశ ప్రజలకు, వన్యప్రాణి ప్రేమికులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రపంచంలోని మొత్తం పులుల జనాభాలో దాదాపు 70 శాతం భారతదేశంలోనే ఉండటం ప్రతి భారతీయుడికి గర్వకారణమని పేర్కొన్నారు. ప్రపంచ పులుల సంరక్షణలో భారతదేశం కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని ఆయన అన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
పులుల సంరక్షణను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు శాస్త్రీయ ఆధారిత విధానాలు, స్థానిక ప్రజల భాగస్వామ్యం, సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలతో ముందుకు సాగుతున్నామని మోదీ స్పష్టం చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పులుల సంఖ్యలో అత్యధిక భాగం భారతదేశంలోనే ఉండటం దేశం సాధించిన గొప్ప విజయమని పేర్కొన్నారు. పులుల పరిరక్షణ విషయంలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలు, ప్రజల సహకారం, అటవీ శాఖ కృషి వల్లే ఈ ఫలితాలు సాధ్యమయ్యాయని చెప్పారు.
Greetings to all wildlife enthusiasts on Global Tiger Day. The people of India are proud of the fact that we are home to almost 70% of the global tiger population. India’s tiger conservation efforts are inspired by our centuries-old culture of living in harmony with nature and… pic.twitter.com/OwOSyDDcc7— Narendra Modi (@narendramodi) July 29, 2026
"ప్రపంచ పులుల దినోత్సవం సందర్భంగా వన్యప్రాణి ప్రేమికులందరికీ శుభాకాంక్షలు. ప్రపంచంలోని పులుల జనాభాలో దాదాపు 70 శాతం భారతదేశంలోనే ఉన్నాయి. ఇది ప్రతి భారతీయుడు గర్వించదగ్గ విషయం. ప్రకృతితో సామరస్యంగా జీవించే మన శతాబ్దాల నాటి సంస్కృతి, ప్రజల సమిష్టి సంకల్పమే ఈ విజయానికి కారణం."
- నరేంద్ర మోదీ, భారత ప్రధాని
శాస్త్రీయ సంరక్షణకు ప్రాధాన్యం
పులుల సంరక్షణలో శాస్త్రీయ విధానాలను మరింత బలోపేతం చేయడంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించిందని ప్రధాని తెలిపారు. పులుల నివాస ప్రాంతాలను పరిరక్షించడం, స్థానిక సమాజాలను భాగస్వాములను చేయడం, పర్యావరణ సమతుల్యతను కాపాడే విధానాలను అమలు చేస్తున్నామని చెప్పారు. సుస్థిర అభివృద్ధితో పాటు జీవవైవిధ్య పరిరక్షణకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రకృతి సంపదను కాపాడుకోవాలంటే వన్యప్రాణుల సంరక్షణకు ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా వ్యవహరించాలని పిలుపునిచ్చారు.
అటవీ సిబ్బంది సేవలు అమూల్యం
పులుల పరిరక్షణలో అటవీ శాఖ అధికారులు, సిబ్బంది, శాస్త్రవేత్తలు, వన్యప్రాణి సంరక్షకులు అందిస్తున్న సేవలను ప్రధాని ప్రత్యేకంగా ప్రశంసించారు. అడవుల్లో నిరంతరం విధులు నిర్వర్తిస్తూ పులుల రక్షణకు వారు చేస్తున్న కృషి ప్రశంసనీయమని అన్నారు. "మన అటవీ సిబ్బంది, శాస్త్రవేత్తలు, పరిరక్షకుల అంకితభావం వల్లే పులుల సంరక్షణ విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది. స్థానిక సమాజాలను బలోపేతం చేయడం, మానవ-వన్యప్రాణుల మధ్య ఘర్షణలను తగ్గించడం కోసం భారత్ నిరంతరం కృషి చేస్తోంది" అని మోదీ పేర్కొన్నారు.
ప్రకృతి పరిరక్షణలో పులులు కీలక పాత్ర
కేంద్ర పర్యావరణ, అటవీ, వాతావరణ మార్పుల మంత్రిత్వ శాఖ కూడా ప్రపంచ పులుల దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేక ప్రకటన విడుదల చేసింది. దేశ సహజ వనరులను, అడవులను, జీవవైవిధ్యాన్ని కాపాడటంలో పులుల సంరక్షణ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని పేర్కొంది. "పులుల కథ అంటే కేవలం ఒక జాతి కథ మాత్రమే కాదు. అది అడవులు, నదులు, మొత్తం పర్యావరణ వ్యవస్థ, మన ఉమ్మడి భవిష్యత్తు కథ. ఒక అద్భుతమైన జాతిని సంరక్షించడం ద్వారా మొత్తం జీవావరణ వ్యవస్థను కాపాడవచ్చు" అని మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది.
సైకత శిల్పంతో అవగాహన
ప్రపంచ పులుల దినోత్సవం సందర్భంగా ఒడిశాలోని పూరి సముద్ర తీరంలో ప్రఖ్యాత సైకతశిల్పి సుదర్శన్ పట్నాయక్ ప్రత్యేక సైకత శిల్పాన్ని రూపొందించారు. సుమారు 10 అడుగుల పొడవుతో రూపొందించిన ఈ శిల్పంలో పులి, దాని పిల్లలను సహజ ఆవాసంలో చూపిస్తూ పులుల సంరక్షణ ప్రాధాన్యాన్ని ప్రజలకు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన సుదర్శన్ పట్నాయక్, ప్రపంచ పులుల దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రతి ఏడాది వరల్డ్ వైల్డ్లైఫ్ ఫండ్ (WWF)తో కలిసి ప్రత్యేక సైకత శిల్పాన్ని రూపొందిస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ ఏడాది కూడా పులుల నివాస ప్రాంతాలను రక్షించాల్సిన అవసరాన్ని ప్రజలకు తెలియజేయడమే లక్ష్యంగా ఈ కళాకృతిని రూపొందించినట్లు చెప్పారు. "మన ఇంటిని ఎలా కాపాడుకుంటామో, పులుల నివాసాలను కూడా అలాగే రక్షించాలి. పులులు, వాటి పిల్లలు సురక్షితంగా జీవించేలా ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యత తీసుకోవాలి" అని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
ప్రతి ఏడాది జులై 29న ప్రపంచ పులుల దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పులుల సంఖ్య తగ్గిపోతున్న నేపథ్యంలో వాటి పరిరక్షణపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచేందుకు ఈ దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. పులుల సహజ ఆవాసాలను కాపాడటం, అక్రమ వేటను అరికట్టడం, జీవవైవిధ్యాన్ని పరిరక్షించడం ఈ దినోత్సవం ప్రధాన లక్ష్యాలు.
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