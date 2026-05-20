లిఫ్ట్​లో చిక్కుకుని ఏడేళ్ల బాలుడు మృతి

మహారాష్ట్ర పుణెలో హృదయ విదారక ఘటన- కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 20, 2026 at 5:11 PM IST

Child Death in Elevator : దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో అపార్ట్‌మెంట్ల సంఖ్య పెరగడంతో ప్రజల సౌకర్యం కోసం లిఫ్ట్‌లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అయితే, సరైన నిర్వహణ లేకపోవడంతో తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. దీంతో కొందరి ప్రాణాలు పోతుండగా, మరికొందరు తీవ్రంగా గాయపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలు లిఫ్ట్​ల వల్ల ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. అచ్చం ఇలాంటి ఘటనే మహారాష్ట్ర పుణెలో జరిగింది. నివాస భవనంలోని లిఫ్టులో చిక్కుకుపోయి 7 ఏళ్ల బాలుడు మరణించాడు. ఈ ఘటన సింహగడ్ రోడ్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో పరిధిలో మంగళవారం రాత్రి 10 గంటల సమయంలో జరిగింది. దీనిని ప్రమాదవశాత్తు మరణంగా కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. మృతి చెందిన బాలుడిని శివాంశ్ శైలేష్ ధూత్‌గా గుర్తించారు.

పోలీసు నివేదికల ప్రకారం
పుణెలోని సింహగడ్ రోడ్ పోలీస్ స్టేషన్​ పరిధిలోని నింబాజ్ నగర్‌లో రిద్ధి సిద్ధి అపార్ట్‌మెంట్ కాంప్లెక్స్‌లో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. మంగళవారం రాత్రి సుమారు 10.30 గంటలకు శివాంశ్ ధూత్ రోజూలాగే నివాస సముదాయంలో ఆడుకుంటూ లిఫ్టులోకి ప్రవేశించాడు. అతడు లోపల ఉన్న బటన్‌ను నొక్కడంతో లిఫ్టు కదలడం ప్రారంభించింది. అయితే, రెండో అంతస్థుకు చేరుకోకముందే లిఫ్ట్ అకస్మాత్తుగా ఆగిపోయింది. కానీ తలుపులు మాత్రం తెరుచుకోలేదు. లిఫ్ట్​లో చిక్కుకుపోయిన బాలుడిని ఎవరూ గుర్తించలేదు. చాలా సేపటి తర్వాతే హౌసింగ్ సొసైటీ నివాసితులు ఈ పరిస్థితిని గమనించారు. వెంటనే పోలీసులకు ఫోన్ చేసి తక్షణమే సహాయం పంపాలని కోరారు. అగ్నిమాపక దళానికి సమాచారం అందించగా వారు హూటాహుటిన ఘనటా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. అయితే, అప్పటికే చాలా సమయం కావడంతో చివరికి బాలుడిని బయటకు తీసినా ప్రయోజనం లేదు. లిఫ్ట్​లో చాలా సమయం ఉండిపోవడంతో ఊపిరాడక బాలుడు మరణించాడు.

"ప్రాథమిక విచారణలో ఎలివేటర్‌లో ఎలాంటి సాంకేతిక లోపం ఉన్నట్లు కనిపించలేదు. ఎలివేటర్ నిర్వహణను హౌసింగ్ సొసైటీ చూసుకుంటున్నట్లు వెలుగులోకి వచ్చింది, దీనిపై తదుపరి విచారణ జరుగుతోంది." అని సింహగడ్ రోడ్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్‌స్పెక్టర్ వినయ్ పటాంకర్ తెలిపారు. భవనంలోని సీసీటీవీ ఫుటేజీని కూడా పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ మేరకు ప్రమాద మరణంగా కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

లిఫ్ట్​ మధ్యలో ఇరుక్కుని చిన్నారి మృతి
అంతకుముందు కొద్ది రోజుల క్రితం హైదరాబాద్‌లోనూ ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. ఆసిఫ్‌నగర్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్ పరిధి సంతోష్‌నగర్ కాలనీలో ముజ్తాబా అపార్ట్‌మెంట్ లిఫ్ట్‌లో ఇరుక్కుని నాలుగున్నరేళ్ల చిన్నారి మృతి చెందాడు. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నేపాల్​ నుంచి వచ్చిన శామ్​ బహదూర్ అనే వ్యక్తి నగరంలోని​ ఓ అపార్ట్​మెంట్​లో కాపలాదారుడిగా పని చేస్తున్నాడు. అతడు కుటుంబంతో సహా లిఫ్ట్​ పక్కనే ఉన్న చిన్నగదిలో నివాసం ఉంటున్నాడు. అయితే, బుధవారం రాత్రి 10 గంటల సమయంలో తన కుమారుడు సురేందర్​ ఆడుకుంటూ లిఫ్ట్​ తలుపుల మధ్యకు వెళ్లాడు. ఈ విషయాన్ని ఎవరూ గమనించలేదు. సుమారు 10 నిమిషాల తర్వాత సురేందర్​ కోసం గాలించగా లిఫ్ట్​ మధ్యలో ఇరుక్కుని చిన్నారి రక్తపుమడుగులో అపస్మారక స్థితిలో కనిపించాడు. వెంటనే అపార్ట్​మెంట్​ వాసులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు, లిఫ్ట్​ మధ్యలో ఇరుక్కున్న బాలుడిని బయటకు తీసి హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించారు. కాగా, అప్పటికే చిన్నారి మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. ఒక్కగానొక్క కుమారుడు మృతి చెందిన విషయం తల్లిదండ్రులకు తెలియడంతో కన్నీరుమున్నీరయ్యారు.

