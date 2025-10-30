145 కిలోల వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పోటీల్లో 7నెలల గర్భిణీ- క్యాంసం పతకం గెలిచిన లేడీ కానిస్టేబుల్
దిల్లీ లేడీ కానిస్టేబుల్ సోనికా యాదవ్తో ఈటీవీ భారత్ ఇంటర్వ్యూ- వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో సత్తా చాటిన 7నెలల గర్భిణీ- 145 కిలోల పోటీల్లో క్యాంస పతకం- లేడీ కానిస్టేబుల్కు సెల్యూట్
Published : October 30, 2025 at 10:58 PM IST
Pregnant Constable Weightlifting : మనసులో దృఢ సంకల్పం ఉండాలే కానీ ఎంతటి కష్టమైన పనిలో అయినా విజయం సాధించవచ్చని అంటారు. దీనిని అక్షరాలా నిజం చేసి చూపించారు దిల్లీకి చెందిన ఓ లేడీ కానిస్టేబుల్. ఏడు నెలల గర్భిణీగా ఉన్నప్పటికీ 145 కిలోల వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పోటీలో పాల్గొని క్యాంసం పతకం సాధించారు. ఆమె పట్టుదలను చూసి అందరూ సెల్యూట్ చేస్తున్నారు. ఆమె దిల్లీ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ సోనికా యాదవ్.
సోనికా యాదవ్ 2014లో దిల్లీ పోలీసు శాఖలో చేరారు. ప్రస్తుతం ఉత్తర జిల్లాలోని కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ యూనిట్లో విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. బాలికలకు ఆత్మరక్షణలో శిక్షణ సహా ప్రజల్లో సైబర్ నేరాలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. సోనికాకు 8ఏళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం ఆమె ఏడు నెలల గర్భిణీగా ఉంది. ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిలో జరిగిన ఆల్ ఇండియా పోలీస్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ క్లస్టర్ ఛాంపియన్షిప్లో పాల్గొన్నారు. 145 కిలోల బరువు ఎత్తిన సోనికా యాదవ్, కాంస్య పతకాన్ని గెలుచుకున్నారు. ఆమె విజయం పోలీస్ బలగాలకే కాదు, దేశవ్యాప్తంగా మహిళలకు కూడా స్ఫూర్తినిస్తోంది. తన విజయం గురించి ఈటీవీ భారత్తో పంచుకున్నారు సోనికా యాదవ్.
'డాక్టర్ సూచనలతోనే సురక్షితంగా బరువు ఎత్తాను'
డాక్టర్ సూచనలతోనే ఏడో నెల గర్భిణీగా ఉన్నప్పటికీ 145 కిలోల బరువును ఎత్తినట్లు సోనికా ఈటీవీ భారత్కు తెలిపారు. ' ఈ విషయంలో నా కుటుంబానికి కూడా ఆందోళన కలిగింది. ఈ సమయంలో బరువు ఎత్తడం ప్రమాదకరమని అందరూ అన్నారు. కానీ నేను సంవత్సరాలుగా వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చేస్తూ వచ్చాను. అందుకే నా శరీరానికి అలవాటు ఉంది. డాక్టర్ సలహా తీసుకున్నాను. ఆయన నా సామర్థ్యం కంటే తక్కువగా ఎత్తమని సలహా ఇచ్చారు. నా సాధారణ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం 165-170 కిలోలు, కానీ పోటీలో 145 కిలోలకే పరిమితమయ్యాను. అన్నీ వైద్యుల సూచనల ప్రకారమే చేశా. నా విజయం వెనుక నా భర్త, కుటుంబం, పోలీస్ శాఖ ప్రోత్సాహం ఉంది. వారి నమ్మకం, ప్రేమ నన్ను ముందుకు నడిపింది. ఇప్పుడు నా లక్ష్యం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పవర్లిఫ్టింగ్లో భారత్కు ప్రాతినిధ్యం వహించి త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగరవేయడం' అని సోనికా చెప్పారు.
పోలీస్ ఉద్యోగంతో పాటు వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ప్రయాణం
"ఫిట్నెస్ కోసం జిమ్కు వెళ్తే వెయిట్ లిఫ్టింగ్పై ఆసక్తి పెరిగింది. 2022లో ఫిట్నెస్ కోసం జిమ్కు వెళ్లా. 2023 జనవరిలో పవర్లిఫ్టింగ్ను ప్రొఫెషనల్గా ఎందుకు చేయకూడదు అనిపించింది. పోటీల్లో పాల్గొనడం మొదలుపెట్టా. మొదటి విజయం తర్వాత ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది. కుటుంబం ప్రోత్సహించింది. ఇప్పటివరకు రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో పోటీల్లో డజను బంగారు, రజత, కాంస్య పతకాలు సాధించాను. ఇక కుటుంబం, డ్యూటీ, వ్యాయామం అన్నీ సమన్వయంతోనే చేస్తా. అదంతా నా దినచర్యపై ఆధారపడి ఉంటుంది. తెల్లవారుజామున లేస్తాను. నా కుమారుడిని స్కూల్కి పంపి, భర్తతో కలిసి జిమ్కి వెళ్తాను. తర్వాత కుటుంబానికి భోజనం సిద్ధం చేసి, ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు డ్యూటీ చేస్తాను. నా భర్త అంకుర్ ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తారు. నాకు ప్రతీ విషయంలో సహాయం చేస్తారు. కుటుంబం వెన్నుదన్నుగా ఉంటే ఏదీ అసాధ్యం కాదు" -- సోనికా యాదవ్, పోలీస్ కానిస్టేబుల్
'ఆరోగ్యమే అసలైన ఆభరణం'
తన పెద్ద కుమారుడు రెండో తరగతి చదువుతున్నాడని, అతడి ఆరోగ్యంపై కూడా శ్రద్ధ పెడతా అని సోనికా యాదవ్ తెలిపారు. తన పిల్ల విషయంలో కోరుకునేది కేవలం ఆరోగ్యంగా ఉండాలని అన్నారు. ఎందుకంటే ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే జీవితంలో ప్రతి అడుగును సులభతరం చేస్తుందని చెప్పారు. ప్రస్తుత రోజుల్లో ఆరోగ్యమే అసలైన ఆభరణ అని అంటున్నారు.
'ఈ రోజుల్లో సోషల్ మీడియాలో ఖరీదైన డైట్లు, సప్లిమెంట్ల గురించి చాలా మాట్లాడతారు. కానీ నేను భారతీయ సాంప్రదాయ ఆహారాన్నే నమ్ముతా. గుడ్లు, రాజ్మా, నల్ల సెనగలు, ఇంట్లో వండిన ఆహారం ఇవే నా బలం. మాకు హై ప్రోటీన్, సమతుల ఆహారం ముఖ్యం. సరైన సమయానికి సరైన ఆహారం తీసుకుంటే అదీ చాలు. మహిళలకు చెప్పాలనకుంటుంది కూడా ఇదే. మహిళలకు అసలైన సంపద వాళ్ల శరీరమే. అది బలంగా ఉంటే మీరు తల్లి, భార్య, ఉద్యోగి – ప్రతి పాత్రను సమర్థంగా పోషించగలరు. ఫిట్నెస్ ఒక హాబీ కాదు. అది శక్తి. శరీరాన్ని గౌరవించండి, దానిని బలపరచండి. జీవితంలోని ప్రతి లక్ష్యం అప్పుడు సులభమవుతుంది' అని సోనికా యాదవ్ ఈటీవీ భారత్కు తెలిపారు.