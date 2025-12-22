ETV Bharat / bharat

ప్రేమ పెళ్లి చేసుకున్న కూతుర్ని చంపిన కసాయి తండ్రి- గర్భిణి అనే కనికరం లేకుండా!

కులాంతర వివాహం చేసుకుందన్న కోపం - భర్త ఇంటిపై దాడి చేసి ఘాతుకం - 15 మందిపై కేసు నమోదు

INTER CASTE MARRIAGE MURDER
Hubballi Honor Killing-Pragnant Woman Killed (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 22, 2025 at 5:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Honor Killing Pregnant Woman Killed : ఏడు నెలల గర్భిణి అని కూడా చూడకుండా ఓ తండ్రి కిరాతకంగా ప్రవర్తించాడు. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుందన్న కోపంతో, కన్నకూతురు అనే కనికరం లేకుండా నరికి చంపాడు. కర్ణాటకలోని హుబ్బళ్లి తాలూకా ఇనామ్‌వీరాపుర్ గ్రామంలో ఆదివారం జరిగిన పరువు హత్య ఆ రాష్ట్రంలో సంచలనం రేపింది. ఓ యువకుడిని పెళ్లి చేసుకుందన్న కారణంతో కన్నతండ్రే కూతురిని కడతేర్చాడు. ఈ దారుణ ఘటనలో మృతురాలి భర్త వివేకానంద ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ప్రధాన నిందితుడితో సహా మొత్తం 15 మందిపై పోలీసులు ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేశారు.

అసలేం జరిగింది?
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మృతురాలి పేరు మాన్య పాటిల్ (20). ఆమె ఏడు నెలల గర్భవతిగా ఉంది. ఏడు నెలల క్రితం దళిత కుటుంబానికి చెందిన యువకుడు వివేకానంద దొడ్డమణిని ప్రేమ వివాహాం చేసుకుంది. అయితే దీనిపై మాన్య తండ్రి ప్రకాశ్ గౌడ పాటిల్​ ఆగ్రహంగా ఉన్నాడు. దీంతో మాన్యను హత్య చేసేందుకు స్కెచ్ వేశాడు. కుటుంబ సభ్యులైన గురుసిద్ధన గౌడ, అక్షయ గౌడల సహకారం తీసుకున్నాడు. ఆదివారం సాయంత్రం మారణాయుధాలతో వివేకానంద ఇంటిపై దాడి చేశారు. తీవ్రంగా గాయపడిన మాన్య ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు విడిచింది.

ప్రేమ వివాహమే కారణం: ఇనామ్‌వీరాపూర్ గ్రామానికి చెందిన వివేకానంద దొడ్డమణిని మాన్య ప్రేమించింది. మాన్య కుటుంబం అగ్రవర్ణానికి చెందినది కావడంతో వారు ఈ పెళ్లిని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. అయితే, పోలీసుల సమక్షంలో రాజీ కుదిరిన తర్వాత ఇద్దరూ వివాహం చేసుకున్నారు. ప్రాణభయంతో ఈ జంట ఇన్నాళ్లు హావేరి జిల్లాలో నివసించింది. తర్వాత డిసెంబర్ 8వ తేదిన సొంత ఊరికి తిరిగి వచ్చారు. ఇది తెలిసిన మాన్య తండ్రి కోపంతో రగిలిపోయాడు.

ట్రాక్టర్‌తో ఢీకొట్టి, ఇంటిపై దాడి: మాన్యను చంపడానికి ముందు నిందితులు మరో ఘాతుకానికి ప్రయత్నించారు. గ్రామం బయట బైక్‌పై వెళ్తున్న వివేకానంద తండ్రిని, బంధువును ట్రాక్టర్‌తో ఢీకొట్టి చంపడానికి చూశారు. విషయం తెలిసి అక్కడికి వెళ్లిన వివేకానందను కూడా చంపడానికి వెంటపడ్డారు. అతను అక్కడ త్రుటిలో తప్పించుకున్నాడు. ఆ తర్వాత నిందితులు నేరుగా వివేకానంద ఇంటికి వెళ్లారు. అక్కడ ఉన్న సీసీ కెమెరాలను ధ్వంసం చేశారు. అనంతరం ఇంట్లోకి చొరబడి వివేకానంద తల్లి రేణుకపైనా, గర్భవతి అయిన మాన్యపైనా కత్తులతో విచక్షణారహితంగా దాడి చేశారు. అడ్డువచ్చిన వారిని అసభ్యపదజాలంతో దూషిస్తూ చంపుతామని బెదిరించారు. ఘటనలో తీవ్ర రక్తస్రావంతో ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించగా, చికిత్స అందేలోపే మాన్య చనిపోయింది.

ముగ్గురు అరెస్ట్, ఎస్పీ స్పందన: సమాచారం అందుకున్న ధార్వాడ్ జిల్లా ఎస్పీ గుంజన్ ఆర్య సిబ్బందితో కలిసి ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. 'ఈ ఘటన సాయంత్రం 6 నుంచి 6.30 గంటల మధ్య జరిగింది. దీనిని ఇప్పుడే పరువు హత్య అని చెప్పలేం. మృతురాలి తండ్రి ప్రకాశ్ గౌడ పాటిల్ సహా ముగ్గురిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దోషులను కఠినంగా శిక్షిస్తాం' అని ఎస్పీ తెలిపారు.

న్యాయం కావాలి: ఈ ఘటనపై వివేకానంద బంధువు బసవరాజ్ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 'కాలేజీలో ఉన్నప్పుడే వాళ్లు ప్రేమించుకున్నారు. కులాలు వేరు కావడంతో మా ఇంట్లో వద్దన్నారు. పెళ్లి చేసుకోకపోతే చచ్చిపోతానని అమ్మాయి చెప్పడంతో పెళ్లి జరిగింది. ఇప్పుడు తండ్రే వచ్చి ఇలా చంపడం దారుణం. ఇది పక్కా పరువు హత్యే. నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలి' అని డిమాండ్ చేశారు.

ఆస్పత్రిలో కొడుకు మృతి- సంచిలోనే మృతదేహాన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్లిన తండ్రి

14ఏళ్ల బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం- నగ్నంగా ఊర్లోకి వెళ్లిన బాధితురాలు!

TAGGED:

MANYA PATIL MURDER CASE
MANYA PATIL MURDER KARNATAKA
INTER CASTE MARRIAGE MURDER
PREGNANT WOMAN KILLED KARNATAKA
HUBBALLI HONOR KILLING CASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.