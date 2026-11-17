65ఏళ్ల మహిళ కడుపులో 26కిలోల భారీ క్యాన్సర్ కణితి- 10మంది శిశువుల బరువుతో సమానం!
Tumor Remove from Woman Stomach : అరుదైన సర్జరీ చేసి వైద్యులు మహిళ కడుపులో నుంచి 26 కిలోల కణితిని విజయవంతంగా తొలగించారు.
Published : November 17, 2026 at 11:30 AM IST
వైద్య రంగంలో మనకు అసాధ్యమనిపించే ఎన్నో సర్జరీలను విజయవంతంగా పూర్తి చేసి చూపించారు భారతీయ డాక్టర్లు. తమ నైపుణ్యం, సాంకేతికతతో ఎన్నో క్లిష్టమైన శస్త్రచికిత్సలను చేసి రోగులకు కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదించారు. మధ్యప్రదేశ్లోని దేవాస్లో ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. 65 ఏళ్ల మహిళ కడుపులో నుంచి 26 కిలోల భారీ అండాశయ క్యాన్సర్ కణితిని వైద్యులు విజయవంతంగా తొలగించారు. అంటే దాదాపు 2.5 కిలోల బరువున్న 10 మంది నవజాత శిశువుల మొత్తం బరువుతో సమానమైన గడ్డను కడుపులో నుంచి సక్సెస్ఫుల్గా తీశారు. ఈ క్రమంలో వైద్యులపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
కడుపు నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్న 65 ఏళ్ల మహిళ దేవాస్-ఉజ్జయిని రహదారి పక్కనే ఉన్న అమల్తాస్ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రికి వెళ్లింది. అక్కడ ఆమెకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించగా విస్తుపోయే విషయం బయటపడింది. ఆ మహిళ కడుపులో 26 కిలోల బరువున్న అండాశయ క్యాన్సర్ కణితిని వైద్యులు గుర్తించారు. దీంతో సర్జరీ చేసి ఆ కణితిని తొలగించాలని రోగి కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పారు. వారి అనుమతితో ఆదివారం అమల్తాస్ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రిలోని సర్జికల్ ఆంకాలజీ నిపుణుడు డాక్టర్ ఉమేశ్ జెత్వానీ నేతృత్వంలో బృందం ఒక సంక్లిష్టమైన, సుదీర్ఘమైన సైటోరిడక్టివ్ శస్త్రచికిత్సను నిర్వహించింది. రోగి అంతర్గత అవయవాలకు ఎలాంటి నష్టం కలగకుండా ఆమె కడుపులో నుంచి 26 కిలోగ్రాముల కణితిని విజయవంతంగా తొలగించింది.
ఉత్సాహంగా ఉన్న రోగి
సర్జరీ విజయవంతమైన అనంతరం ఆ మహిళ పూర్తిగా కోలుకుంది. ఇప్పుడు నడవగలుగుతోంది. తన పరామర్శించడానికి వచ్చేవారిని చిరునవ్వుతో పలకరిస్తోంది. సాధారణంగా లక్షల రూపాయలు ఖర్చయ్యే ఈ అత్యంత సంక్లిష్టమైన సర్జరీని 'ఆయుష్మాన్ భారత్ యోజన' కింద ఉచితంగా చేశారు. ఈ ఆపరేషన్కు సంబంధించిన వివరాలను ఆస్పత్రి యాజమాన్యం సోమవారం విడుదల చేసింది. ఈ సవాల్తో కూడిన శస్త్రచికిత్సలో డాక్టర్ రజిత్, డాక్టర్ కౌశల్, డాక్టర్ షఫాక్ సహాయక సర్జన్లుగా కీలక పాత్ర పోషించారు. అదే సమయంలో ఆపరేషన్ అంతటా రోగి భద్రతను నిర్ధరించడం ద్వారా అనస్తీసియా బృందం కీలకమైన సహకారం అందించింది.
వైద్యులు ఏమన్నారంటే?
ఈ ప్రమాదకరమైన కణితి బరువు 26 కిలోలని అమల్తాస్ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రి వైద్యుడు ఉమేశ్ జెత్వానీ తెలిపారు. అంటే సుమారు 2.5 కిలోల బరువున్న 10 నవజాత శిశువుల మొత్తం బరువుతో సమానమని వెల్లడించారు. ఈ భారీ కణితి కలిగించిన ఒత్తిడి వల్ల రోగి తీవ్రమైన నొప్పిని అనుభవించిందని గుర్తు చేశారు. ఆమె పరిస్థితి ఎంతగా విషమించిందంటే కనీసం సరిగ్గా కూర్చోలేకపోయిందని, నిలబడలేకపోయిందని అన్నారు. అంతటి తీవ్రమైన స్థితిలో సాధారణంగా శ్వాస తీసుకోవడం కూడా రోగికి చాలా కష్టతరంగా మారిందని స్పష్టం చేశారు. అంతర్గత అవయవాలకు నష్టం కలగకుండా శస్త్రచికిత్సను పూర్తి చేశామని చెప్పారు. ఇంత ఎక్కువ వయసున్న రోగి కడుపులో నుంచి ఇంత భారీ కణితిని తొలగించడానికి శస్త్రచికిత్స చేయడం చాలా ప్రమాదకరమని వివరించారు. అయితే వైద్యుల బృందం అద్భుతమైన సమన్వయంతో ఈ సర్జరీ విజయవంతమైందన్నారు.
యువతి కడుపులో నుంచి 10కిలోల కణితి తొలగింపు
ఇటీవలే రాజస్థాన్కు చెందిన 18 ఏళ్ల వయసున్న యువతి కడుపులో నుంచి 10 కిలోల కణితిని సర్జరీ చేసి విజయవంతంగా తొలగించారు డాక్టర్లు. కొన్ని గంటలపాటు శ్రమించి వైద్యులు ఈ ఆపరేషన్ను సక్సెస్ఫుల్గా పూర్తి చేశారు. కాలేయం, మూత్రపిండాలు, ఇతర అవయవాలను లింకైన కణితిని సర్జరీ చేసి తీసేశారు. దీంతో యువతికి కొత్త జీవితం లభించింది. సర్జరీ జరిగిన రెండు రోజుల తర్వాత రోగి తినడం మొదలుపెట్టింది. పూర్తిగా కోలుకున్న తర్వాత శస్త్రచికిత్స జరిగిన ఐదో రోజు ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యి ఇంటికి వెళ్లింది.
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