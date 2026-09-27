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లగ్జరీ లైఫ్​ వదిలి కొండల్లో విద్యావెలుగులు నింపుతున్న శాంతను- 28ఏళ్లుగా గిరిజనుల కోసమే జీవితం అంకితం!

28 ఏళ్లుగా రాయగడ మారుమూల గిరిజన ప్రాంతాల్లో పిల్లలకు విద్యాబోధన- బాలికల చదువు, మద్యపాన నిషేధంపై 65 ఏళ్ల వయసులోనూ శాంతను మోహపాత్ర అవగాహన

Shantanu Mohapatra Rayagada
గిరిజన ప్రాంతాల్లో పిల్లలకు విద్యాబోధన చేస్తున్న శాంతను మోహపాత్ర (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2026 at 6:56 PM IST

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Shantanu Mohapatra Rayagada : 'పిల్లలు చదువుకోవాలి. ఆడపిల్లలకు అక్షరాలు నేర్పాలి. ప్రజలు మద్యపానానికి దూరంగా ఉండాలి. ఫలితంగా ఈ ప్రాంత భవిష్యత్తు మారాలి' ఇదే 65 ఏళ్ల 'శాంతను మోహపాత్ర' అనే మహిళ జీవిత లక్ష్యం. నగరంలో విలాసవంతమైన జీవితాన్ని వదులుకొని మారుమూల అడవి బాట పట్టారామె. ఒడిశా గిరిజన ప్రాంతమైన రాయగడ జిల్లాలో కొండ కోనల్లోని గ్రామాల్లో గిరిజనుల పిల్లలకు అక్షర జ్ఞానాన్ని అందిస్తున్నారు. బయటి ప్రపంచం గురించి పెద్దగా ఏమీ తెలియని ఆ అమాయకుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపడమే ధ్యేయంగా జీవిస్తున్నారు. ఒకటా రెండా ఏకంగా 28 ఏళ్లుగా ఎలాంటి ప్రతిఫలం ఆశించకుండా విద్యాసేవలోనే కొనసాగుతున్నారు. ఈ శాంతను మోహపాత్రనే స్థానికులు ప్రేమగా శాంతను అప్పాగా పిలుచుకుంటారు. ఇక ఈమె కథ ప్రతి ఒక్కరికీ స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తోంది. ఒడిశా రాయగడ జిల్లాకు చెందిన డోంగ్రియా కొంధ్ తెగ ప్రజలకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పుతూ సామాజిక స్రవంతిలోకి తీసుకురావడానికి ఆమె చేస్తున్న కృషిపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం అందించింది.

కటక్ జిల్లా ఐన్‌పుర్‌లో బైధర్ మోహపాత్ర కుమార్తె అయిన శాంతను, నగర సౌకర్యాలు, ఆడంబరాలను వదిలి సేవా మార్గం ఎంచుకున్నారు. 1998లో కస్తూర్బా గ్రామ్ సేవా బాలబడి కేంద్రంలో చేరి, రాయగడలోని మారుమూల కొండ ప్రాంతం ఖంబేషు గ్రామానికి వచ్చారు. ఆ సమయంలో అక్కడికి చేరుకోవడానికి సరైన రహదారులు, రవాణా సౌకర్యాలు కూడా లేవు. ఇంకా చదువు పట్ల గిరిజనులకు సరైన జ్ఞానం కూడా లేదు. చదువంటేనే అక్కడ వ్యతిరేకత ఉండేది. అయితే దీనిని ప్రత్యక్షంగా చూసిన శాంతను ఆ పరిస్థితులను మార్చాలనుకున్నారు. అక్కడే స్థిరపడి ప్రచారం, అవగాహన ప్రారంభించారు. ఆ కేంద్రంలోనే మొదలైన ఆమె అక్షర ప్రయాణం దాదాపు మూడు దశాబ్దాలు కావస్తోంది.

Shantanu Mohapatra Rayagada
పిల్లలకు విద్యాబోధన చేస్తున్న శాంతను మోహపాత్ర (ETV Bharat)

"సమాజంలో కాలంతో పాటు అందరూ ముందుకు సాగుతున్నారు. కానీ ఈ వెనుకబడిన గిరిజన ప్రాంతాల్లో మాత్రం అభివృద్ది ఛాయలే కనిపించట్లేదు. వారు ఇలానే ఉండిపోతే కుదరదు. సమాజంలో ఇతరులతో సమానంగా నిలబడాలంటే, వారితో సరితూగాలంటే చదువుకోవడం, వ్యసనాలకు దూరం కావడం చాలా ముఖ్యం. అందుకే ఇక్కడి ప్రజలకు అక్షరాల విలువను తెలియజేస్తూ వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండాలని చైతన్యపరుస్తున్నా."
- శాంతను మోహపాత్ర, టీచర్​

ఉదయం 6 గంటల నుంచే పిల్లలకు పాఠాలు
ఆమె స్ఫూర్తితో రాయగడ జిల్లా కొండ ప్రాంతాల నుంచి రోజూ తెల్లవారుజామున 6 గంటల నుంచే పిల్లలు చేతిలో పుస్తకాలు పట్టుకొని ఒకే వైపు అడుగులు వేస్తారు. వారందరి గమ్యం శాంతను అప్పా తరగతి గది దగ్గరికే. ఇప్పుడు 65 ఏళ్ల వయసులోనూ పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పడం ఆమె దినచర్యలో భాగంగా మారిపోయింది. ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి ఐదో తరగతి వరకు పిల్లలకు ఆమెనే స్వయంగా పాఠాలు బోధిస్తారు. ఇక్కడ ఉదయం 10 గంటల వరకు చదువుకుంటారు. తర్వాత పోషకాహారంగా అందించే రాగి గంజి (మండియా పేజ్) తాగి తర్వాత ఆ పిల్లలు సాధారణ పాఠశాలలకు వెళ్తారు. సాయంత్రం తిరిగొచ్చాక మళ్లీ చదువుకొని సాయంత్రం 6 గంటలకు ప్రార్థనలు చేసి ఇళ్లకు వెళ్తారు. ప్రారంభంలో గిరిజనులు తమ ఆడపిల్లలను బయటకు పంపడానికి ఒప్పుకోలేదు. అప్పుడు ఆమె కొందరు బాలికలను తన వద్దే ఉంచుకొని చదివించడం ప్రారంభించారు. వీరు మళ్లీ రాత్రి 10 గంటల వరకు చదువుకుంటారని చెబుతున్నారు.

Shantanu Mohapatra Rayagada
ఖంబేషు గ్రామం (ETV Bharat)

"ఒకప్పుడు పిల్లల్ని బడికి పంపమని బతిమిలాడాల్సి వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు వారి తల్లిదండ్రులే స్వయంగా తమ పిల్లలను తీసుకొచ్చి శాంతను అప్పా దగ్గర దింపుతున్నారు. జంగిడి, మహతిగుమ్మ, బండాలి, కన్నలి, బాటిగుమ్మ వంటి సమీప గ్రామాల నుంచి పిల్లలు ప్రస్తుతం ఆమె దగ్గర చదువు నేర్చుకోవడానికి వస్తున్నారు. పిల్లల ఆహార ఖర్చులను కుటుంబాలే భరిస్తున్నాయి. గతంలో ఒక్కో చిన్నారికి నెలకు రూ. 350 చెల్లించేవారని, ప్రస్తుతం రూ.550 ఇస్తున్నారు" అని శాంతను తెలిపారు.

ఆచారాలు, సామాజిక దురాచార నిర్మూలనపైనా ఆమె దృష్టి
కేవలం అక్షరాలు నేర్పించడమే కాకుండా మంచి ఆచారాలు నేర్పించడం, సామాజిక దురాచార నిర్మూలనపైనా ఆమె దృష్టి సారించారు. మహిళల విద్య, అక్షరాస్యత, బాల్యవివాహాల నిర్మూలన, మద్యపాన నిషేధం వంటి అంశాలపై విస్తృతంగా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఇక శాంతను దగ్గర చదువుకున్న పలువురు బాలికలు నేడు ఉన్నత విద్య పూర్తిచేసి మంచి మంచి ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడ్డారు. "స్నేహ అనే ఓ విద్యార్థిని ప్రస్తుతం ఉత్కల్ యూనివర్సిటీలో సోషల్ సైన్స్‌లో పీజీ చేస్తోంది. చిన్నప్పుడు నన్ను, మా అన్నయ్యను మా తల్లిదండ్రులు శాంతను అప్పా వద్దే వదిలేశారు. అప్పట్లో మా గ్రామంలో అంగన్‌వాడీ కానీ, ప్రాథమిక పాఠశాల కానీ లేవు. అప్పుడు శాంతను అమ్మే మాకు పెద్ద దిక్కయ్యారు. జీవితంలో ఎలా జీవించాలో ఆమె దగ్గరే నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఉత్కల్ యూనివర్సిటీలో సోషల్ సైన్స్ విభాగంలో పీజీ చేస్తున్నాను" అని చెప్పుకొచ్చారు.

'శాంతను కృషితో ఈ ప్రాంత భవిష్యత్తు మారింది'
శాంతను మోహపాత్ర సేవలపై స్థానిక సర్పంచ్ సుభాషిణి వడ్కా మాట్లాడారు. '1998లో శాంతను అప్పాతో కలిసి నేను మొదటిసారి కస్తూర్బా గ్రామ్ సేవా బాలబడి కేంద్రానికి వచ్చాను. అప్పట్లో రోడ్లు లేవు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలనూ పంపేవారు కాదు. కానీ శాంతను మోహపాత్ర కృషితో ఈ రోజు ఈ ప్రాంత భవిష్యత్తు మారింది' అని పేర్కొన్నారు. తనకంటూ పెద్ద పెద్ద డిమాండ్లు, ఆడంబరాలు, ప్రచారాలేం కోరుకోకుండా డోంగ్రియా గిరిజన ప్రాంత పిల్లలకు విద్యా బుద్ధులు నేర్పుతూ ఆత్మగౌరవంతో జీవించేలా చేస్తున్న శాంతను అప్పా త్యాగం అందరికీ ఆదర్శప్రాయం.

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TAGGED:

DANGARIA KANDHA EDUCATION
TRIBAL CHILDREN EDUCATION ODISHA
SHANTANU MOHAPATRA TRIBAL EDUCATION
TRIBAL EDUCATION CAMPAIGN
SHANTANU MOHAPATRA RAYAGADA

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