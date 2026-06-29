3 ఏళ్ల చిన్నారి హత్యాచారం కేసులో ఉరిశిక్ష- 65 ఏళ్ల నిందితుడిపై ఫాస్ట్ట్రాక్ కోర్టు సంచలన తీర్పు
మూడేళ్ల చిన్నారిపై అత్యాచారం చేసి హత్య చేసిన వృద్ధుడికి మరణశిక్ష- అత్యంత అరుదైన కేసుగా పేర్కొన్న ప్రత్యేక కోర్టు- నిందితుడి వయసు కూడా శిక్ష తగ్గించే కారణం కాదన్న న్యాయమూర్తి
Published : June 29, 2026 at 7:09 PM IST
Court Verdict On Girl Rape Murder Case : మహారాష్ట్రలో సంచలనం సృష్టించిన మూడేళ్ల చిన్నారిపై అత్యాచారం, హత్య కేసులో ప్రత్యేక కోర్టు కీలక తీర్పు వెలువరించింది. పుణె జిల్లా నస్రాపూర్ గ్రామానికి చెందిన 65 ఏళ్ల భీమ్రావ్ కాంబ్లేకు మరణశిక్ష విధించింది. ఈ కేసును 'అత్యంత అరుదైన కేసు (రేరెస్ట్ ఆఫ్ ది రేర్)'గా పరిగణించిన కోర్టు, నిందితుడికి ఎలాంటి ఉపశమనం కల్పించే పరిస్థితులు లేవని స్పష్టం చేసింది. ఈ ఘటన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించగా, కేవలం రెండు నెలల్లోనే విచారణ పూర్తి చేసి తీర్పు ఇవ్వడం విశేషంగా మారింది.
2026 మే 1న పుణె జిల్లా నస్రాపుర్ గ్రామంలో ఆ దారుణ ఘటన జరిగింది. కొత్తగా పుట్టిన దూడను చూపిస్తానని, తినడానికి చిరుతిండి ఇస్తానని ఆశ చూపి మూడేళ్ల చిన్నారిని భీమ్రావ్ తన వెంట తీసుకెళ్లాడు. గ్రామ శివారులోని పశువుల షెడ్డులోకి తీసుకెళ్లిన అనంతరం చిన్నారిపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. అనంతరం ఆమె అరవకుండా నోరు మూసి, ఛాతిపై తీవ్రంగా గాయపరిచి అత్యంత క్రూరంగా హత్య చేశాడు.
చిన్నారి కనిపించకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు గ్రామమంతా వెతికారు. చివరకు పశువుల షెడ్డులో బాలిక మృతదేహం కనిపించడంతో పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజీలు, ఇతర ఆధారాలను పరిశీలించి భీమ్రావ్ను అరెస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటనపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరసనలు వెల్లువెత్తాయి. చిన్నారికి న్యాయం చేయాలని ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్ చేశారు. ఈ కేసును మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యంగా తీసుకుంది. ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్ స్వయంగా విచారణ పురోగతిని పర్యవేక్షించారు. కేసును ఫాస్ట్ట్రాక్ కోర్టుకు బదిలీ చేయగా, దర్యాప్తు వేగంగా పూర్తి చేశారు. జూన్ 25న నిందితుడిని అన్ని అభియోగాల్లో దోషిగా తేల్చిన కోర్టు సోమవారం శిక్షను ఖరారు చేసింది.