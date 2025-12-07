ETV Bharat / bharat

64ఏళ్ల వయసులో తగ్గేదేలే- వరల్డ్ పవర్ లిఫ్టింగ్ పోటీలో 2 గోల్డ్ మెడల్స్ సొంతం- 164కి చేరిన పతకాల సంఖ్య

Ashok Dixit Won 2 Gold Medal At Powerlifting
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 7, 2025 at 9:13 PM IST

3 Min Read
Man Won Gold Medals At Powerlifting : పట్టుదల, ఏదైనా దృఢమైన సంకల్పం ఉంటే వయసు అనేది కేవలం నెంబర్ మాత్రమేనని నిరూపించారు మహారాష్ట్రకు చెందిన అశోక్ దీక్షిత్. 64 ఏళ్ల వయసులో శ్రీలంకలో జరిగిన ప్రపంచ పవర్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్‌ షిప్​లో విజయవంతంగా ప్రదర్శన ఇచ్చి రెండు బంగారు పతకాలను గెలుచుకున్నారు. దీంతో 'స్ట్రాంగ్ మ్యాన్'గా పేరొందిన అశోక్ దీక్షిత్ ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.

164కి చేరిన పతకాల సంఖ్య
ఠాణె జిల్లాలోని కల్యాణ్​కు చెందిన అశోక్ దీక్షిత్ శ్రీలంకలో జరిగిన ప్రపంచ పవర్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్‌ షిప్​లో రెండు గోల్డ్ పతకాలను కొల్లగొట్టారు. దీంతో ఆయన సాధించిన మొత్తం పతకాల సంఖ్య 164కు చేరింది. ఇప్పటి వరకు దీక్షిత్ 202 పోటీల్లో మొత్తం 113 బంగారు, 24 వెండి, 27 కాంస్య పతకాలను గెలుచుకున్నారు. దేశ, విదేశాల్లో జరిగిన పలు పవర్ లిఫ్టింగ్ పోటీల్లో అదరగొట్టారు. దేశం తరఫున వందకుపైగా పతకాలు గెలిచి భారత్ ఔనత్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పారు. ప్రపంచ పటంలో దేశ గౌరవాన్ని మరింత పెంచారు. దీంతో ఆరు పదుల వయసులో రాణిస్తున్న అశోక్ దీక్షిత్​ను పలువురు అభినందిస్తున్నారు. అలాగే తన జీవిత కాలంలో మరిన్ని మెడల్స్​ను సాధించాలని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

అశోక్ దీక్షిత్ స్వస్థలం కల్యాణ్. ఆయన శుభేదర్వాడ స్కూల్​లో పాఠశాల విద్యను, ములుండ్ కాలేజ్ ఆఫ్ కామర్స్​లో కళాశాల విద్యను పూర్తి చేశారు. కామర్స్​లో పీజీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ పూర్తి చేశారు. దాదాపు 44 ఏళ్లుగా అంటే 1981 నుంచి శ్రీబాస్ గోస్వామి మార్గదర్శకత్వంలో పవర్‌ లిఫ్టింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అశోక్. అప్పటి నుంచి కఠోర సాధన చేస్తూ పవర్ లిఫ్టింగ్​లో పతకాలను కొల్లగొడుతున్నారు.

పవర్​లిఫ్టింగ్​లో 2 బంగారు పతకాలు సాధించిన అశోక్ దీక్షిత్​ (ETV Bharat)

పవర్ లిఫ్టింగ్ అంటే ఫ్యాషన్
అశోక్​కు పవర్‌ లిఫ్టింగ్ కూడా తన జీవితంలో ఒక భాగం. స్కూల్ డేస్ నుంచి పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌ అంటే అమితమైన ఆసక్తి. ఉద్యోగం చేసినప్పుడూ కూడా పవర్ లిఫ్టింగ్ ప్రాక్టీస్ ఆపలేదు. తన శరీరం దృఢంగా ఉండేలా జీవనశైలిని కొనసాగించారు. అందువల్లే ఆయన వయసుతో సంబంధం లేకుండా వివిధ పవర్‌ లిఫ్టింగ్ పోటీల్లో పాల్గొంటారు. అలాగే పవర్‌ లిఫ్టింగ్ పోటీల్లో అంపైర్​గానూ విధులను నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఈ పోటీల్లో అశోక్ సేవలకుగానూ 'కల్యాణ్ రత్న', 'చిత్తపవన్ బ్రాహ్మణ మహాసంఘ్' అవార్డులతో సత్కరించారు.

అశోక్ దీక్షిత్ కెనరా బ్యాంక్‌ ఉద్యోగి. అయన చాలా ఏళ్లు బ్యాంకు తరఫున రాష్ట్ర, జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో జరిగే పవర్ లిఫ్టింగ్ పోటీల్లో పాల్గొన్నారు. 2002లో అర్జెంటీనాలో జరిగిన పవర్‌ లిఫ్టింగ్ పోటీలో అశోక్ భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. ఆ తర్వాత వరుసగా పతకాలను కొల్లగొట్టారు. ఇటీవలే శ్రీలంకలో నవంబరు 28-30 వరకు జరిగిన ప్రపంచ పవర్‌ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్ షిప్ జరిగింది. ఈ పోటీల కోసం తన కోచ్ శ్రీబాస్ గోస్వామి మార్గదర్శకత్వంలో ప్రాక్టీస్ చేశారు అశోక్. ఈ క్రమంలో వరల్డ్ పవర్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్ షిప్​లో రెండు బంగారు పతకాలు గెలిచారు. సీనియర్ సిటిజన్ అయినప్పటికీ వెయిట్ కేటగిరీలో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబర్చారు. గతంలో భారత్​లో ఒకే క్రీడలో, ఒకే వేదికపై, ఆరుసార్లు పాల్గొన్నందుకు లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్​లో కూడా అశోక్ తన పేరును లిఖించుకున్నారు.

పవర్​లిఫ్టింగ్​లో 2 బంగారు పతకాలు సాధించిన అశోక్ దీక్షిత్​ (ETV Bharat)

64 ఏళ్ల వయసులోనూ పవర్‌ లిఫ్టింగ్ పోటీల్లోనూ ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు అశోక్. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్​లో కల్యాణ్​లో జరిగిన జిల్లా స్థాయి పవర్‌ లిఫ్టింగ్ పోటీలో మొత్తం మూడు బంగారు పతకాలను గెలుచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు అశోక్​ను స్ట్రాంగ్ మ్యాన్ బిరుదుతో సత్కరించారు. ఇలా పెద్ద వయసులోనూ శరీరాన్ని ఫిట్​ను ఉంచుకుని, ఒత్తిడిని జయిస్తూ అశోక్ మంచి విజయాలను సాధిస్తున్నారు.

ASHOK DIXIT POWERLIFTING
WORLD POWERLIFTING CHAMPIONSHIP2025
ASHOK DIXIT WON TWO GOLD MEDALS
ASHOK DIXIT WON 164 MEDALS
MAN WON GOLD MEDALS AT POWERLIFTING

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

