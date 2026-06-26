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61ఏళ్ల వయసులోనూ సాహసయాత్ర- 38ఏళ్ల నాటి బైక్‌పై ఉమ్లింగ్ లా దాటిన యోగేశ్​ శర్మ

38 ఏళ్ల నాటి 1988 మోడల్ 98.6 సీసీ బైక్‌పై సాహస యాత్రలు- ఇప్పటికే మూడు సార్లు లద్దాఖ్​కు ప్రయాణం​- యువతకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్న యోగేశ్​ శర్మ కథ

Crosses Umling La Pass On Old Bike
Crosses Umling La Pass On Old Bike (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 26, 2026 at 9:25 AM IST

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Crosses Umling La Pass On Old Bike : వయసు అనేది కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమేనని, గమ్యాన్ని చేరుకోవడానికి సంకల్పమే అసలైన శక్తి అని ఓ 61 ఏళ్ల వ్యక్తి మరోసారి నిరూపించారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన మోటారు రహదారులలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందిన ఉమ్లింగ్ లా కనుమను ఆయన తన 38 ఏళ్ల నాటి 1988 మోడల్ 98.6 సీసీ బైక్‌పై విజయవంతంగా దాటి అందరి ప్రశంసలు అందుకున్నారు. యువతకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్న ఆయన కథ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా​ మారింది.

38 ఏళ్ల నాటి పాత బైక్​పై సాహస యాత్రలు
ఉత్తరాఖండ్​లోని రిషికేశ్‌కు చెందిన యోగేశ్​ శర్మ 2023లో తొలిసారిగా తన పాత 1988 మోడల్ 98.6 సీసీ బైక్‌పై ఉమ్లింగ్ లా కనుమకు చేరుకుని సాహస యాత్రను పూర్తి చేశారు. అయితే ఆయన అక్కడితో ఆగకుండా 2026లో మరోసారి అదే బైక్‌తో మరో క్లిష్టమైన ప్రయాణాన్ని విజయవంతంగా ముగించారు. చాలా మంది పనికిరానిదని పక్కన పారేసే వాహనంతో ఈయన వేల కిలోమీటర్ల పర్వత మార్గాలను అధిగమించారు. అలా ఆయన పట్టుదలకు నిదర్శనంగా నిలిచారు.

Crosses Umling La Pass On Old Bike
38 ఏళ్ల నాటి బైక్‌పై ఉమ్లింగ్ లాకు చేరిన యోగేశ్​ శర్మ (ETV Bharat)

ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ కంటే ఎత్తులో సాహస యాత్ర
లద్దాఖ్‌లోని ఉమ్లింగ్ లా కనుమ సముద్ర మట్టానికి సుమారు 19,240 అడుగుల (5,798 మీటర్లు) ఎత్తులో ఉంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన మోటారు రహదారులలో ఒకటిగా ఇది గుర్తింపు పొందింది. దీని ఎత్తు మౌంట్ ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో ఆక్సిజన్ కొరత, గడ్డకట్టే చలి, అనిశ్చిత వాతావరణ పరిస్థితులు ప్రయాణికులకు తీవ్రమైన సవాళ్లుగా మారుతాయి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో 61 ఏళ్ల వయసులో యోగేశ్​ శర్మ తన పాత బైక్‌తో అక్కడికి చేరుకోవడం విశేషంగా నిలిచింది.

"నాకు చిన్నప్పటి నుంచే పర్వతాలు, సాహస యాత్రలంటే ప్రత్యేకమైన ఆసక్తి ఉంది. 1988 మోడల్ బైక్‌పై ఇప్పటివరకు మూడుసార్లు లద్దాఖ్‌కు ప్రయాణించాను. నా బైక్‌ను కేవలం వాహనంగా కాకుండా కుటుంబ సభ్యుడిలా భావిస్తాను. అలాగే క్రమం తప్పకుండా దాని నిర్వహణ పనులు చూసుకుంటాను. కలలు కనడం ఎప్పుడూ ఆపకూడదు. వాటిని నిజం చేసుకోవడానికి నిరంతరం కృషి చేయాలి. వయసుతో సంబంధం లేకుండా లక్ష్యసాధనపై ఆసక్తి, సంకల్పం ఉంటే ఏ శిఖరమూ అందనిదికాదు"
- యోగేశ్​ శర్మ

ఎన్నో క్లిష్టమైన మార్గాల్లో ప్రయాణం
అలాగే యోగేశ్​ ఎన్నో పర్వతాలను అధిరోహించారని తెలిపారు. అందులో భాగంగా ఉత్తరాఖండ్‌లోని ఓం పర్వత్, ఆది కైలాశ్​, చార్‌ధామ్ యాత్ర మార్గాలు, గద్వాల్​, కుమావోన్ పర్వత ప్రాంతాలు, హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని అనేక కొండ ప్రాంతాలకు తన బైక్‌పై ప్రయాణించినట్లు యోగేశ్​ శర్మ వివరించారు. ఈ ఏడాది ఖార్దుంగ్లా, సియాచిన్ బేస్ క్యాంప్, థాంగ్ గ్రామం, డెమ్‌చోక్ వంటి అత్యంత క్లిష్టమైన మార్గాల్లోనూ విజయవంతంగా ప్రయాణించినట్లు చెప్పారు.

'వాహనం కంటే రైడర్‌ ఆత్మవిశ్వాసం ముఖ్యం'
ప్రస్తుతం సుదూర యాత్రలకు అధిక శక్తిమంతమైన ఆధునిక బైక్‌లు అవసరమని చాలామంది భావిస్తున్న తరుణంలో, యోగేశ్​ శర్మ మాత్రం సాధారణ 98.6 సీసీ బైక్‌తో అసాధ్యమనుకున్న లక్ష్యాలను సుసాధ్యం చేశారు. అలా విజయానికి వాహనం సామర్థ్యం కంటే రైడర్‌ ఆత్మవిశ్వాసం, పట్టుదల, సన్నద్ధత ముఖ్యమని ఆయన నిరూపించారు. అలాగే వయసు పెరిగినా కలలను వదులుకోకుండా సాహస యాత్రలను కొనసాగిస్తున్న యోగేశ్ శర్మ యువత నుంచి ప్రశంసలు అందకున్నారు. తన సంకల్పంతో అసాధ్యమనుకున్న లక్ష్యాలను సుసాధ్యం చేసిన ఆయన, దృఢ నిశ్చయం ఉంటే ఏ శిఖరాన్నైనా చేరుకోవచ్చని తన జీవితంతోనే చాటిచెప్పి ఎందరికో స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు.

Crosses Umling La Pass On Old Bike
38 ఏళ్ల నాటి బైక్‌పై ఉమ్లింగ్ లాకు చేరిన యోగేశ్​ శర్మ (ETV Bharat)

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