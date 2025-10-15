మహారాష్ట్ర సీఎం ఫడణవీస్ ఎదుట లొంగిపోయిన మల్లోజుల వేణుగోపాల్
Published : October 15, 2025 at 11:08 AM IST
Mallojula Venugopal Surrender : లొంగిపోయిన మావోయిస్టు పార్టీ అగ్రనేత, మల్లోజుల వేణుగోపాల్ అలియాస్ అభయ్ను మహారాష్ట్ర పోలీసులు మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టారు. ఈ సమావేశంలో మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్ కూడా పాల్గొన్నారు. లొంగిపోయిన మావోయిస్టులు ఒక్కొక్కరిగా వచ్చి తమ ఆయుధాలను ముఖ్యమంత్రికి సమర్పించారు. జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయిన వారికి సీఎం భారత రాజ్యాంగం ప్రతులు అందజేశారు. వారి నిర్ణయాన్ని ప్రశంసిస్తూ ప్రధాన స్రవంతిలోకి ఫడణవీస్ ఆహ్వానించారు. మావోయిస్టు పార్టీలో రెండో స్థానంలో చలామణి అయిన ఆయన, మహారాష్ట్రలోని గడ్చిరోలీలో పోలీసుల ఎదుట నిన్న లొంగిపోయారు. ఆయుధాలను వీడి 60 మంది మావోయిస్టులతో కలిసి జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయారు.
