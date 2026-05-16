6రోజుల్లో 6వేల కిలోమీటర్ల నాన్స్టాప్ జర్నీ- అరేబియా సముద్రం దాటి వెళ్తున్న అమూర్ ఫాల్కన్
పావురం పరిమాణంలో ఉన్న అమూర్ ఫాల్కన్- అరేబియా సముద్రంపై 6,000 కి.మీ నాన్స్టాప్ ప్రయాణం
Published : May 16, 2026 at 5:30 PM IST
Amur Falcon Flying Journey : పావురం పరిమాణంలో ఉండే చిన్న పక్షి ఎక్కడా ఆగకుండా వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తోంది. ఖండాలు దాటి, మహాసముద్రాలు మీదుగా సుదీర్ఘ ప్రయాణాన్ని చేస్తోంది. ఆరు రోజుల్లోనే దాదాపు ఆరు వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి తిరిగి వస్తున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా శాస్త్రవేత్తల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న పక్షి అమూర్ ఫాల్కన్. ప్రస్తుతం ఆ పక్షి సోమాలియా నుంచి భారత పశ్చిమ తీరానికి అరేబియా సముద్రాన్ని దాటి వస్తోందని కేంద్ర పర్యావరణ శాఖ మంత్రి భూపేందర్ యాదవ్ తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
'2025 నవంబర్లో మణిపుర్లోని తమేంగ్లాంగ్ జిల్లాలో ఉన్న చియులువాన్ ప్రాంతంలో ఈ మూడు అమూర్ ఫాల్కన్లకు శాటిలైట్ ట్యాగ్లు అమర్చాం. ఈ పక్షులు దక్షిణాఫ్రికాలోని తమ శీతాకాల నివాస ప్రాంతాల్లో నాలుగు నెలలకుపైగా గడిపిన తర్వాత ఇప్పుడు వసంతకాల వలస ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాయి. తూర్పు ఆసియాలోని తమ సంతానోత్పత్తి ప్రాంతాలకు భారత్ మీదుగా తిరిగి వెళ్తున్నాయి. సోమాలియా నుంచి ఈశాన్య భారతదేశం వరకు ఈ అమూర్ ఫాల్కన్లు దాదాపు 6,000 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని ఆరు రోజుల్లో ఎక్కడా ఆగకుండా ప్రయాణిస్తాయి' అని కేంద్ర మంత్రి తెలిపారు.
In a continued effort over the last decade for conservation of Amur Falcons in Northeast India, three Amur Falcons were satellite-tagged in their stopover site (Chiuluan) in Tamenglong district of Manipur in November 2025.— Bhupender Yadav (@byadavbjp) May 16, 2026
అరేబియా సముద్రం దాటి!
శాటిలైట్ ట్యాగ్ అమర్చిన ఆడ అమూర్ ఫాల్కన్ అలాంగ్ ప్రస్తుతం భారత పశ్చిమ తీర ప్రాంతం వైపు వస్తోందని భూపేందర్ యాదవ్ తెలిపారు. సోమాలియా నుంచి మే 15 తెల్లవారుజామున ప్రయాణం ప్రారంభించిన ఈ పక్షి ప్రస్తుతం అరేబియా సముద్రాన్ని దాటుతోందని పేర్కొన్నారు. అనుకూలమైన గాలులు వీచడంతో ఈ సముద్ర ప్రయాణాన్ని మూడు రోజుల్లో నాన్స్టాప్గా పూర్తి చేసే అవకాశం ఉందని కేంద్ర మంత్రి పేర్కొన్నారు. అలాంగ్తో పాటు ట్యాగ్ చేసిన మగ పక్షి అపాపాంగ్ గతంలో సోమాలియా నుంచి మధ్య భారత్ వరకు 4,750 కి.మీ దూరాన్ని కేవలం 95 గంటల్లో నాన్స్టాప్గా పూర్తి చేసింది.
అమూర్ ఫాల్కన్ విశేషాలు
అమూర్ ఫాల్కన్ అనేవి ప్రపంచంలోనే అత్యంత విశిష్టమైన దీర్ఘదూర వలస పక్షుల్లో ఒకటి. ఇది కేవలం 150 గ్రాముల బరువు మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే ఒక సోప్ బార్ బరువుతో సమానం. ప్రతి సంవత్సరం ఈ పక్షి సైబీరియా, మంగోలియా, ఉత్తర చైనా ప్రాంతాల్లోని సంతానోత్పత్తి ప్రాంతాల నుంచి దక్షిణాఫ్రికా వరకు దాదాపు 29,000 కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తుంది. ఇది భూమి చుట్టుకొలతలో దాదాపు మూడు- వంతుల దూరంతో సమానం. అంతేకాదు, ఈ ప్రయాణాన్ని ఏడాదికి రెండుసార్లు పూర్తి చేస్తుంది.
ఎక్కడ ఆగకుండా సముద్రాన్ని ఎలా దాటుతాయి?
దీనికి ప్రధాన కారణం శరీరంలో నిల్వ చేసుకునే కొవ్వు. సముద్ర ప్రయాణానికి ముందు అమూర్ ఫాల్కన్లు మణిపుర్లోని తమేంగ్లాంగ్ ప్రాంతంలో పెద్ద ఎత్తున గుంపులుగా చేరుతాయి. అక్కడ లక్షకుపైగా పక్షులు చెదపురుగులను విపరీతంగా తింటాయి. దీనినే హైపర్ఫాజియా అంటారు. దీంతో వాటి బరువు 150 గ్రాముల నుంచి దాదాపు 280 గ్రాములకు దాదాపు రెట్టింపు అవుతుంది. ఈ కొవ్వే వాటికి సముద్ర ప్రయాణంలో ఇంధనంగా పనిచేస్తుంది. సాధారణంగా పక్షులు గాలిలో వేడి ప్రవాహాలను ఉపయోగించి తక్కువ శక్తితో ఎగురుతాయి. కానీ సముద్రంపై అలాంటి గాలి ప్రవాహాలు ఉండవు. అందువల్ల అమూర్ ఫాల్కన్లు రోజుల తరబడి రెక్కలు ఆడిస్తూ ఎగరాల్సి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో శరీరంలోని కొవ్వును శక్తి, నీటి అవసరాలకు ఉపయోగించుకుంటాయి.
దారిని ఎలా గుర్తిస్తాయి?
ఈ పక్షులు భూమి అయస్కాంత క్షేత్రం, సూర్యుడు, నక్షత్రాల స్థానాలను ఆధారంగా చేసుకుని దిశను గుర్తిస్తాయి. అలాగే గాలుల దిశ కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది సోమాలియా ప్రాంతం నుంచి వీచే సోమాలి జెట్ అనే శక్తిమంతమైన సీజనల్ గాలిని ఉపయోగించుకునేలా ఇవి తమ ప్రయాణాన్ని సమయానుకూలంగా ప్రారంభిస్తాయి. భూమికి 1,000 నుంచి 3,000 మీటర్ల ఎత్తులో వీచే ఈ గాలి వాటికి వెనుక నుంచి గాలిని అందిస్తూ, శక్తి వినియోగాన్ని తగ్గిస్తుంది.
ప్రాజెక్టులో మణిపుర్ అటవీశాఖ పాత్ర
పర్యావరణ, అటవీ, వాతావరణ మార్పుల మంత్రిత్వ శాఖ నిధులతో వైల్డ్లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా, మణిపుర్ అటవీ శాఖ కలిసి ఈ ప్రాజెక్టును నిర్వహిస్తున్నాయి. దాదాపు పదేళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఈ ప్రాజెక్టు తమేంగ్లాంగ్ను ప్రాంతాన్ని పక్షి సంరక్షణ కేంద్రంగా మార్చింది. ఒకప్పుడు పక్షులను వేటాడిన స్థానిక ప్రజలే ఇప్పుడు వాటిని కాపాడుతున్నారు. అలాంగ్ త్వరలో భారత పశ్చిమ తీరానికి చేరుకుని, అక్కడి నుంచి ఈశాన్య దిశగా తన సంతానోత్పత్తి ప్రాంతాలకు ప్రయాణం కొనసాగించనుంది. ప్రస్తుతం మాత్రం అది ఇంకా అరేబియా సముద్రం మీదే ఎగురుతోంది.
