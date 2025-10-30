ఆ గ్రామంలో మద్యం సేవించరు, మాంసం ముట్టరు- గిన్నిస్ బుక్లో కూడా ఊరి పేరు!
ఆ గ్రామం వెరీ స్పెషల్- 600 ఏళ్లుగా నడుస్తున్న 'నశా ముక్త్' సంప్రదాయం!
Published : October 30, 2025 at 8:15 AM IST
Baba Fakira Das Only Drug Free Village : ప్రపంచం ఎంత ఆధునికమవుతున్నా, నేటి యువత మద్యం, పొగాకు వంటి వ్యసనాలకు బానిసలవుతున్నారు. మద్యం, దుమపానం సేవించడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంత హానికరమో ప్రభుత్వాలు, సామాజిక సంస్థలు ఎంత చెప్పినా ఆ వ్యసనాన్ని వీడడం లేదు. అయితే ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని ఓ గ్రామం మాత్రం వీటన్నింటకీ భిన్నంగా వ్యవహరిస్తోంది.
సహారన్పుర్ జిల్లాలో ఒక చిన్న గ్రామం మద్యపానానికి దూరంగా ఉంటూ దేశానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. ఆ గ్రామానికున్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే గత 600 సంవత్సరాలుగా అక్కడ ఎవరూ మద్యం సేవించడం, పొగ కూడా తాగడం, మాంసాహారం తినడం వంటివి చేయరు. అంతేకాదు ఉల్లిపాయలు, తామసిక పదార్థాలు కూడా ఆ ప్రాంతంలో వినియోగించరు. దీంతో ఆ గ్రామానికి 'నశాముక్త్ గ్రామం' అని ప్రభుత్వం సర్టిఫికెట్ ఇచ్చింది. అంతేకాకుండా, గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో కూడా మిర్గపుర్కు చోటు కల్పించారు.
బాబా ఫకీరా దాస్ ఇచ్చిన వరం
సహారన్పుర్ ప్రధాన కేంద్రం నుంచి సుమారు 60 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ గ్రామం చరిత్ర 600 ఏళ్లనాటిది. గ్రామానికి గుర్తింపు తెచ్చినది బాబా ఫకీరా దాస్ అనే మహాత్ముడు. అప్పట్లో గ్రామంలో ఒక్క హిందూ కుటుంబం మాత్రమే ఉండేది. ఆ కుటుంబంలో ఐదుగురు సోదరులు ఉండేవారు. బాబా ఫకీరా దాస్ గ్రామంలో కొన్ని రోజులు గడిపి, ఆ కుటుంబానికి ఒక వరం ఇచ్చారు. 'ఈ గ్రామం ఎప్పటికీ నశాముక్తంగా ఉండాలని, ఇక్కడ ఎవరూ మద్యం లేదా తామసిక పదార్థాలు తినకూడదని' ఆ వరం గ్రామానికి ఓ చట్టంగా మారిపోయింది.
'మా పెద్దల కాలం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎవరూ మద్యం తాగలేదు. బీడీ, సిగరెట్ తాగలేదు. మాంసాహారం తినం. లహసున్, ఉల్లిపాయల వాడకమూ పూర్తిగా నిషేధం. మేమంతా శాకాహారమే తింటాం. ఈ సంప్రదాయం ఇప్పుడు 20 తరాలుగా కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం గ్రామంలో 5,000 మందికి పైగా ప్రజలు నివసిస్తున్నారు. ఆధునిక సదుపాయాలు ఉన్నా, ఎవ్వరూ ఈ నియమాన్ని ఉల్లంఘించరు' అని గ్రామస్థులు తెలిపారు.
'మిర్గపుర్లో దాదాపు 50 దుకాణాలు ఉన్నాయి. కానీ ఎక్కడా బీడీ, సిగరెట్, పొగాకు, మద్యం వంటి వస్తువులు దొరకవు. మా దుకాణాల్లో తినే పదార్థాలు, రోజువారీ నిత్యవసర వస్తువులు ఉంటాయి. కానీ నశా లేదా తామసిక వస్తువుల విక్రయం పూర్తిగా నిషేధం' అని ఓ షాపు యజమాని రాజ్కరణ్ తెలిపారు. మరో మహిళా మాట్లాడుతూ, 'మా ఇంట్లో లహసున్–ఉల్లిపాయలూ వాడం లేదు. అయినా వంటలు రుచిగా ఉంటాయి. ఆచారం పాటించడమే మాకు ముఖ్యం' అని అన్నారు.
భజనలే వినోదం
ఇతర గ్రామాల్లో సాయంత్రం హుక్కా లేదా గుట్కా తాగే వారు దర్శనమిస్తారు. కానీ మిర్గపుర్లో ప్రజలు ఖాళీ సమయాల్లో భజనల పాడుతూ, వింటూ సమయాన్ని గడుపుతారు. నశా లేకపోవడం వల్లే గ్రామం సుఖసంతోషంగా ఉందని, గొడవలు, జబ్బులు, దారిద్ర్యం లేవని పేర్కొన్నారు. వారంతా సంతోషంగా జీవిస్తున్నామని చెప్పారు.
