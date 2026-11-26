600 ఏళ్ల నాటి రాజరిక పానీయం- 112 రకాల బియ్యం, మూలికలతో తయారీ- IITFలో స్పెషల్ అట్రాక్షన్
Ahom Royal Tradition Luk Lao : ఐఐటీఫ్-2026లో అసోంకు చెందిన 600 ఏళ్ల నాటి సంప్రదాయ రాజరిక పానీయం అందర్నీ ఆకట్టుకుంటోంది.
Published : November 26, 2026 at 11:01 PM IST
దిల్లీలోని భారత్ మండపంలో జరుగుతున్న ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఫెయిర్ (IITF) 2026లో అసోంకు చెందిన 600 ఏళ్ల నాటి రాజరిక పానీయం 'లుక్ లావో' సందర్శకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది. అసోం పెవిలియన్లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ స్టాల్ సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటోంది. తాయ్-అహోమ్ సమాజానికి చెందిన ఈ సంప్రదాయ 'రైస్ వైన్' ప్రత్యేకమైన రుచితో పాటు గొప్ప చరిత్రను, సంప్రదాయాన్ని తనలో ఇముడ్చుకుంది. రైస్, ఔషధ మూలికలతో తయారయ్యే ఈ పానీయానికి తాయ్-అహోమ్ సమాజంలో ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. ఇది ఆ తెగ సామాజిక, సాంస్కృతిక సంప్రదాయాల్లో ఒక భాగంగా కొనసాగుతోంది.
తయారీ విధానం, చరిత్ర గురించి అందరికీ వివరణ
అసోంలోని శివసాగర్కు చెందిన దీప్జ్యోతి తన స్టార్టప్తో మొదటిసారిగా ఈ ట్రేడ్ ఫెయిర్కు వచ్చారు. తమ రాష్ట్రానికి చెందిన ఈ సంప్రదాయ పానీయాన్ని దేశ, విదేశీ మార్కెట్లకు పరిచయం చేయడమే ఆయన ప్రధాన లక్ష్యం. సంప్రదాయ అస్సామీ దుస్తులు, తలపాగా (పగిడి) ధరించి స్టాల్ వద్ద ఉన్న దీప్జ్యోతి ప్రజలకు ఈ పానీయం చరిత్ర, దీని తయారీ విధానం, ప్రత్యేకతల గురించి వివరిస్తున్నారు. 'లుక్ లావో' తాయ్-అహోమ్ రాజవంశ కాలం నాటిదని చెబుతున్నారు.
10-12 శాతం ఆల్కహాల్
అహోమ్ రాజవంశం 1228-1826 వరకు సుమారు 600 ఏళ్ల పాటు అసోంను పాలించిందని దీప్జ్యోతి గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈ పానీయంలో సుమారు 10-12 శాతం ఆల్కహాల్ ఉంటుందని అన్నారు. అసోంలో దీనిని సంప్రదాయ ఆచారాలు, సామాజిక సమావేశాల్లో సేవిస్తారని పేర్కొన్నారు. కిణ్వన ప్రక్రియ ద్వారా ఇందులో అమైనో ఆమ్లాలు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు వంటి పోషకాలు చేరతాయని స్పష్టం చేశారు. దీనిని అసోం సాంస్కృతిక అస్తిత్వంతో ముడిపడి ఉన్న ఒక ప్రత్యేకమైన వారసత్వ పానీయంగా పరిగణిస్తున్నామని వెల్లడించారు. ఈ సంప్రదాయ పానీయానికి వాణిజ్య గుర్తింపు తీసుకురావడం అంత సులభంగా కాలేదన్నారు. 2016లో అసోంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత అప్పటి ఆర్థిక మంత్రి, ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ సంప్రదాయ పానీయాల ఉత్పత్తికి లైసెన్సులు ఇచ్చే విధానాన్ని ప్రకటించారని అన్నారు.
"తాయ్-అహోమ్ కాలం నుంచే ఈ పానీయం సంప్రదాయ పండుగలు, సామాజిక సమావేశాలు, సామూహిక వేడుకల్లో ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా ఉంటూ వస్తోంది. అసోంలో ఇది ఆతిథ్య సంస్కృతితో, అనేక సంప్రదాయ ఆచారాలతో ముడిపడి ఉంది. 112 రకాల రైస్, మూలికలతో ఈ పానీయాన్ని తయారు చేస్తారు. లుక్ లావో తయారీ విధానం ఇతర పానీయాల కంటే భిన్నంగా ఉంటుంది. అసోంలో సుమారు 112 రకాల జిగట బియ్యం లభిస్తాయి. వీటిలో ప్రధానంగా అగుని బోరా అనే రకాన్ని ఈ పానీయం తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. ఈ రైస్లో స్థానికంగా లభించే వివిధ మూలికలను కలుపుతారు. రైస్, మూలికల మిశ్రమం సుమారు 14-15 రోజుల పాటు సహజ కిణ్వణ ప్రక్రియకు లోనవుతుంది. తత్ఫలితంగా ఈ సంప్రదాయ పానీయం తయారవుతుంది. ఆధునికమైన, నియంత్రిత ఉత్పత్తి విధానాన్ని అనుసరించడం ద్వారా నాణ్యత, రుచిలో స్థిరత్వాన్ని కాపాడుకోవచ్చు" అని దీప్జ్యోతి వివరించారు.
బ్యాంక్ నుంచి రుణం తీసుకుని
2020లో తాను ఈ పానీయం ఉత్పత్తి కోసం అధికారిక లైసెన్స్ను పొందానని దీప్జ్యోతి స్పష్టం చేశారు. ఆ తర్వాత తన వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి బ్యాంకు నుంచి రుణం తీసుకున్నానని చెప్పారు. అసోం ప్రభుత్వ స్టార్టప్ చొరవ 'MASI' కింద తనకు రూ.15 లక్షల గ్రాంట్ కూడా లభించిందన్నారు. ఈ నిధులు తన సంస్థను విస్తరించడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడ్డాయని వెల్లడించారు. 2022లో 'డివైన్ గ్రేస్ ఎంటర్ప్రైజ్' అనే సంస్థ ద్వారా ఆధునిక మార్కెట్కు అనుగుణంగా లుక్ లావో అనే బ్రాండ్ను ప్రారంభించానని స్పష్టం చేశారు. లుక్ లావో ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందుతోందన్నారు. ఎగుమతుల కోసం అగ్రికల్చరల్ అండ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (APEDA) ఎంపిక చేసిన 100 స్టార్టప్లలో తన బ్రాండ్కు 26వ స్థానం లభించిందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ పానీయం అసోంలోని వివిధ మార్కెట్లలో 750 మిల్లీ లీటర్ల సామర్థ్యం గల ప్రీమియం గాజు సీసాలలో లభిస్తోందని తెలిపారు.
'మీకు చేతగాక వ్యవస్థలపై ఆరోపణలా?'- రాహుల్పై అమిత్ షా ఫైర్
పార్లమెంటు సమావేశాల డేట్ ఫిక్స్- డీలిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులను ప్రవేశపెట్టే ఛాన్స్