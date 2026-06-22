అక్రమ సంబంధానికి అడ్డొస్తున్నాడని 6ఏళ్ల కొడుకు హత్య- తల్లికి జీవిత ఖైదు, ఆమె ప్రియుడికి 'డబుల్' పనిష్మెంట్
బాలుని హత్య కేసులో తల్లికి, ప్రియుడికి కోర్టు షాక్- రెండు జీవిత ఖైదు శిక్షలు విధింపు- శిక్షలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అమలు చేయాలని ఆదేశం
Published : June 22, 2026 at 8:37 PM IST
Boy Killed Over Illicit Affair : తమ అక్రమ సంబంధానికి అడ్డంగా ఉన్నాడనే నెపంతో ఆరేళ్ల కన్న కొడుకునే దారుణంగా హతమార్చిన ఘటనపై కోయంబత్తూరులోని ఒక ప్రత్యేక కోర్టు సంచలన తీర్పు ఇచ్చింది. ఈ కేసులో కన్నతల్లికి జీవిత ఖైదు, ఆమె ప్రియుడికి 2 జీవిత ఖైదు (డబుల్ లైఫ్ సెంటెన్స్) శిక్షలు విధించింది.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, తమిళనాడు రాష్ట్రం, కోయంబత్తూరులోని సాయిబాబా కాలనీ, కోవిల్మేడు ప్రాంతానికి చెందిన దివ్యకు 6 ఏళ్ల కుమారుడు అభిషేక్, 3 ఏళ్ల కుమార్తె వర్షిణి ఉన్నారు. మనస్పర్థల కారణంగా దివ్య భర్త ఆమెను వదిలేసి విడిగా ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలో దివ్యకు అదే ప్రాంతానికి చెందిన ఆటో డ్రైవర్ రాజాదురై (35 ఏళ్లు)తో పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్తా అక్రమ సంబంధానికి దారి తీసింది. అయితే దివ్య కుమారుడై అభిషేక్ వీరి అక్రమ సంబంధానికి అడ్డుగా మారాడు. దీనితో తీవ్ర ఆగ్రహానికి లోనైన రాజాదురై, దివ్యలు కలిసి ఆ పసివాడిని శారీరకంగా హింసించడం, వేధించడం మొదలుపెట్టారు. కొవిడ్-19 లాక్డౌన్ సమయంలో అంటే 2020 ఏప్రిల్ 19న రాజాదురై, దివ్యలు కలిసి అ అభిషేక్ను కర్రతో విచక్షణారహితంగా కొట్టారు. అంతటితో ఆగకుండా వేడి చేసిన ఇనుప రాడ్తో బాలుడి శరీరంపా వాతలు పెట్టారు. ఆ తీవ్రమైన నొప్పిని భరించలేక బాలుడు స్పృహతప్పి పడిపోయాడు. దీంతో కంగారుపడిన దివ్య, రాజాదురై బాలుడిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. కానీ మార్గం మధ్యలోనే ఆ పసివాడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ ఘటనపై సాయిబాబా కాలనీ పోలీసులు హత్య కేసు నమోదు చేసి, దివ్యతోపాటు ఆమె ప్రియుడు రాజాదురైని అరెస్టు చేశారు.
కోయంబత్తూరులోని ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసుల ప్రత్యేక కోర్టులో ఈ కేసు విచారణ జరిగింది. అంతిమ విచారణ ముగిసిన తర్వాత, కోర్టు ఇటీవల దివ్య, రాజాదురైలను నేరస్థులుగా నిర్ధరించింది. అయితే శిక్షకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను తర్వాత ప్రకటిస్తామని న్యాయమూర్తి పేర్కొన్నారు. కాగా, ఈ రోజు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ వివేకానందన్ తుది శిక్షను ఖరారు చేశారు. రాజాదురైకి రెండు జీవిత ఖైదులు, 13 ఏళ్ల జైలు శిక్ష, రూ.1.10 లక్షల జరిమానా విధించారు. తల్లి దివ్యకు 10 ఏళ్ల జైలు శిక్షతోపాటు జీవిత ఖైదును విధించారు. అయితే ఈ శిక్షలను ఓకేసారి అనుభవించడానికి వీల్లేదని, ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా అనుభవించాలని న్యాయమూర్తి స్పష్టం చేశారు. దీని ప్రకారం, రాజాదురై ముందుగా 13 ఏళ్ల జైలు శిక్షను పూర్తి చేయాలి. ఆ తర్వాతే అతని జీవిత ఖైదు ప్రారంభమవుతుంది. అలాగే దివ్య మొదట 10 ఏళ్ల జైలు శిక్ష అనుభవించాలి. ఆ తర్వాతే ఆమె జీవిత ఖైదు శిక్ష అమలవుతుందని న్యాయమూర్తి తన తీర్పులో పేర్కొన్నారు.
7 ఏళ్ల బాలుడి గొంతుకోసి చంపిన బ్యాంక్ మేనేజర్!
మరోవైపు, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం మీరట్ జిల్లాలోని బహసుమా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో గుండెల్ని పిండేసే ఘోరమైన ఘటన వెలుగుచూసింది. హాపుర్లో ఓ ప్రముఖ బ్యాంకులో మేనేజర్గా పనిచేస్తున్న అర్పిత్ శర్మ జూన్ 16న తన ప్రియురాలు గురుప్రీత్ కౌర్ కొడుకైన 7 ఏళ్ల అంగద్వీర్ను అత్యంత క్రూరంగా హత్యచేశాడు. ఆ తర్వాత తనకు ఏమీ తెలియదన్నట్లు తన భార్య గౌరీతో కలిసి గదినా గ్రామంలో జరిగిన 'మాతా జాగరణ్' (భజన కార్యక్రమం)కు వెళ్లాడు. అయితే పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజీ ఆధారంగా బ్యాంకు మేనేజర్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత నిందితుడిని తమదైన శైలిలో విచారణ చేశారు. దీనితో అతను చూపించిన ఆనవాళ్ల ఆధారంగా అడవి నుంచి బాలుడి మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
కాగా, సౌదీ అరేబియాలో డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్న బాలుడి తండ్రి గురుసేవక్ సింగ్ ఈ వార్త తెలిసి, జూన్ 18న స్వగ్రామానికి చేరుకొన్నారు. తన ఏకైక కుమారుడి శవాన్ని చూసి తట్టుకోలేకపోయాడు. అతని ఆరోగ్యం తీవ్రంగా క్షీణించింది. దీనితో వైద్యులు అతనికి అత్యవసర చికిత్స అందించారు. "గురుప్రీత్, అర్పిత్ శర్మ గత కొంతకాలంగా అక్రమ సంబంధంలో ఉన్నారు. గుర్సేవక్ ఉద్యోగరీత్యా విదేశాల్లో ఉండడంతో, అర్పిత్ తరచూ ఆమె ఇంటికి వెళ్తుండేవాడు. అయితే వారి బంధానికి 7ఏళ్ల బాలుడు అంగద్వీర్ అడ్డుగా ఉన్నాడని అర్పిత్ శర్మ భావించాడు. దీనితో అదను చూసి బాలుడిని హతమార్చాలని అనుకున్నాడు. ఇందుకోసం గురుప్రీత్, అర్పిత్ శర్మ ఒక ప్రణాళిక వేసుకున్నారు. బాలుడు భయం లేకుండా అర్పిత్తో కలిసి వేళ్లేందుకు, తల్లి స్వయంగా తన కొడుకుకి అతనిని పరిచయం చేసింది. హత్య జరిగిన రోజు (జూన్ 16) అర్పిత్ తన కారులో గురుప్రీత్ ఇంటికి వచ్చాడు. చాక్లెట్లు కొనిస్తానని, కారులో తిప్పుతానని నమ్మించి అంగద్వీర్ను కారు ఎక్కించుకున్నాడు. ఆ తర్వాత హస్తినాపూర్ పరిధిలోని కాళీ ఆలయం సమీపంలో ఉన్న అడవికి బాలుడిని తీసుకెళ్లాడు. అక్కడే ఆ పసివాడి గొంతు, చేతి మణికట్టును కోసి క్రూరంగా హత్యచేశాడు. అయితే బేకరిలో బాలుడితోపాటు గురుప్రీత్, అర్మిత్ శర్మ ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా నిందితుడిని అరెస్టు చేశాం" అని పోలీసులు తెలిపారు.
ఉద్ధవ్ వర్గానికి కోలుకోలేని దెబ్బ- శిందే నేతృత్వంలోని శివసేనలో చేరిన రెబల్ ఎంపీలు