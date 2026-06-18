స్కేట్స్పై ఆరేళ్ల బాలుడు సంచలనం- 10 నిమిషాల్లో 1055 సార్లు బాస్కెట్బాల్ డ్రిబ్లింగ్- ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ సొంతం
ఆరేళ్ల వయుసులోనే అరుదైన ఘనత సాధించిన అవ్యాన్ కౌశిక్- 10 నిమిషాలు 20 సెకన్ల పాటు నిరంతర డ్రిబ్లింగ్తో రికార్డు- ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ 2026లో పేరు నమోదు
Published : June 18, 2026 at 9:00 AM IST
Avyan Basketball Dribbling Record : ప్రతిభకు వయసుతో సంబంధం లేదని నిరూపించాడు ఆరేళ్ల బాలుడు. ఆసక్తి ఉంటే రికార్డులు సైతం సాధించవచ్చని చూపించాడు. హరియాణాకు చెందిన ఆరేళ్ల చిన్నారి అవ్యాన్ కౌశిక్ అసాధారణ ప్రతిభతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. స్కేటింగ్ చేస్తూ ఒకే చేత్తో 1055 సార్లు బాస్కెట్బాల్ను డ్రిబ్లింగ్ చేసి అరుదైన రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఈ ఘనతతో ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్-2026లో తన పేరును నమోదు చేసుకున్నాడు.
10 నిమిషాల పాటు అద్భుతం
అంబాలాకు చెందిన అవ్యాన్ కౌశిక్ ప్రస్తుతం ఖడ్గా ఆర్మీ ప్రైమరీ స్కూల్లో చదువుతున్నాడు. కేవలం 6 సంవత్సరాలు 6 నెలలు 9 రోజుల వయసులోనే ఈ రికార్డును సాధించడం విశేషం. స్కేట్స్పై సమతుల్యంగా నిలిచి, కుడి చేత్తో బాస్కెట్బాల్ను నిరంతరంగా డ్రిబ్లింగ్ చేస్తూ 10 నిమిషాలు 20 సెకన్ల పాటు తన నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించాడు. ఈ మొత్తం సమయంలో అవ్యాన్ ఏ మాత్రం బ్యాలెన్స్ తప్పలేదు. అంతేకాకుడాం బంతిపై నియంత్రణ కోల్పోకపోవడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. దీంతో ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ సొంతం చేసుకున్నాడు.
చిన్నప్పటి నుంచే స్కేటింగ్పై ఆసక్తి
రికార్డు సాధించిన అనంతరం అవ్యాన్ తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశాడు. చిన్నప్పటి నుంచే స్కేటింగ్ అంటే ఎంతో ఇష్టమని, ఈ రికార్డు సాధించడం తనకు చాలా సంతోషంగా ఉందని తెలిపాడు. భవిష్యత్తులో మరింత పెద్ద రికార్డులు సృష్టించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు చెప్పాడు.
మూడేళ్ల వయసులోనే శిక్షణ ప్రారంభం
అవ్యాన్ తల్లి శిల్పా మాట్లాడుతూ, ప్రతి చిన్నారిలోనూ ఏదో ఒక ప్రత్యేక ప్రతిభ దాగి ఉంటుందని, దానిని గుర్తించి సరైన దిశలో ప్రోత్సహించడం తల్లిదండ్రుల బాధ్యత అని అన్నారు. అవ్యాన్ మూడేళ్ల వయసులోనే స్కేటింగ్ ప్రారంభించాడని, ఆ తర్వాత ప్రత్యేక శిక్షణ ఇప్పించామని తెలిపారు. క్రమంగా స్కేటింగ్తో పాటు బాస్కెట్బాల్ డ్రిబ్లింగ్లో కూడా నైపుణ్యం పెంచుకున్నాడని చెప్పారు. అవ్యాన్ ప్రదర్శనను వీడియోగా రికార్డు చేసి పలు సంస్థలకు పంపామని, అనంతరం ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అధికారులు పరిశీలించి ఈ రికార్డును అధికారికంగా ఆమోదించారని వెల్లడించారు.
కుటుంబం గర్వపడేలా చేసిన కుమారుడు
అవ్యాన్ తండ్రి దీపక్ కౌశిక్ మాట్లాడుతూ, మొదట్లో 200 నుంచి 300 సార్లు మాత్రమే డ్రిబ్లింగ్ చేయగలిగిన తన కుమారుడు, నిరంతర సాధనతో వెయ్యికి పైగా డ్రిబ్లింగ్ చేసే స్థాయికి చేరుకున్నాడని చెప్పారు. చిన్నప్పటి నుంచే పతకాలు గెలవాలనే తపన అతనిలో ఉండేదని, ఇంట్లో కూడా స్కేట్స్ వేసుకుని తిరుగుతూ ఎప్పుడూ సాధన చేస్తుండేవాడని గుర్తుచేశారు. కుమారుడు ఇంత చిన్న వయసులోనే జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందడం కుటుంబానికి గర్వకారణమని, భవిష్యత్తులో మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని ఆశిస్తున్నామని తెలిపారు.
అవ్యాన్ కౌశిక్ సాధించిన ఈ ఘనత చిన్నారుల ప్రతిభకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వాల్సిన అవసరాన్ని మరోసారి చాటిచెబుతోంది. సరైన మార్గదర్శకత్వం, కుటుంబ సహకారం, క్రమశిక్షణతో కూడిన సాధన ఉంటే చిన్న వయసులోనే అసాధారణ విజయాలు సాధించవచ్చని ఈ రికార్డు స్పష్టం చేస్తోంది.