ఉద్ధవ్ వర్గానికి కోలుకోలేని దెబ్బ- శిందే నేతృత్వంలోని శివసేనలో చేరిన రెబల్ ఎంపీలు
శిందే నేతృత్వంలోని శివసేనలో చేరిన ఉద్ధవ్ వర్గానికి చెందిన రెబల్ ఎంపీలు
Published : June 22, 2026 at 6:07 PM IST
Operation Tiger Successful :శివసేన-UBT అధినేత ఉద్ధవ్ ఠాక్రేకు కోలుకోలేని దెబ్బ తగిలింది. ఆ పార్టీకి చెందిన ఆరుగురు తిరుగుబాటు ఎంపీలు అధికారికంగా మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి ఏక్నాథ్ శిందే నేతృత్వంలో శివసేనలో చేరారు. దక్షిణ ముంబయిలోని వై.బి.చవాన్ సెంటర్లో ఏకనాథ్ శిందే సమక్షంలో వీరు పార్టీ కండువా కప్పుకున్నారు. లోక్సభలో శివసేన UBTకి మొత్తం తొమ్మిది మంది ఎంపీలు ఉండగా, అందులో ఏకంగా ఆరుగురు పార్టీ మారారు. ఈ పరిణామంతో లోక్సభలో శిందే వర్గం శివసేన ఎంపీల బలం 7 నుంచి 13కి పెరిగింది. మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీ ఎంపీలు శివసేన-UBTని వీడటంతో వీరిపై పార్టీ ఫిరాయింపుల నిరోధక చట్టం కింద అనర్హత వేటు పడే అవకాశం లేదు.
ఊహాగానాలకు తెర
గత కొన్ని రోజులుగా సాగుతున్న రాజకీయ ఉత్కంఠకు, ఊహాగానాలకు తెరదించుతూ, శివసేన (ఉద్ధవ్ బాలాసాహెబ్ ఠాక్రే) వర్గానికి చెందిన ఆరుగురు ఎంపీలు- సంజయ్ హరిభావూ జాదవ్, సాహెబ్ రాజారామ్ వాక్చౌరే, ఓంప్రకాశ్ భూపాల్ సింగ్, నింబాల్కర్, సంజయ్ దినా పాటిల్, సంజయ్ ఉత్తమ్రావ్ దేశ్ముఖ్, నగేశ్ బాపూరావ్ పాటిల్ అస్తికర్ సోమవారం ఏక్నాథ్ శిందే వర్గంలో చేరారు. ఈ సందర్భంగా ఏక్నాథ్ శిందే విలేకరులతో మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Mumbai: Maharashtra Deputy CM and Shiv Sena chief Eknath Shinde says, " when i was cm, i behaved like a worker, and even today i work as a worker. i want to tell all these 6 mps that they will also have to behave like common workers, and we will show respect for everyone with… pic.twitter.com/42RQPJmaNz— ANI (@ANI) June 22, 2026
"శివసేన (యూబీటీ)కి చెందిన ఆరుగురు ఎంపీలు ఇవాళ మా పక్షంలో చేరారు. అసలైన శివసేనను కాపాడుకునేందుకు 2022లో జరిగిన రాజకీయ చీలికకు ఇది కొనసాగింపు. ఈ ఎంపీలు తమ స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం కాకుండా, తమ నియోజకవర్గాల అభివృద్ధి కోసమే మా పార్టీలో చేరారు. బాలాసాహెబ్ ఠాక్రే, ఆనంద్ దిఘేల అసలైన శివసేనలోకి ఈ ఆరుగురు కట్టర్ శివసైనిక్ ఎంపీలను మేము స్వాగతిస్తున్నాం. 2022లో బాలాసాహెబ్ శివసేనను రక్షించుకోవడానికి 40 మంది ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి మేము తిరుగుబాటు చేశాం. ఇది అదే ఉద్యమానికి చెందిన రెండో దశ. శివసేన సిద్ధాంతాలను, బాలాసాహెబ్ ఆశయాలను కాపాడడమే మా లక్ష్యం. అందుకే ఈ ఎంపీలు అసలైన శివసేనలోకి రావాలని నిర్ణయించుకున్నారు. దీనితో ఆపరేషన్ టైగర్ సక్సెస్ అయ్యింది."
- ఏక్నాథ్ శిందే, మహారాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి
మా దగ్గర చాలా మంది 'సంజయ్'లు ఉన్నారు!
ఇదే సమయంలో తిరుగుబాటు ఎంపీలపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్న శివసేన (యూబీటీ) నేత సంజయ్ రౌత్పై శిందే తనదైన శైలిలో చమత్కార బాణాలు వదిలారు. "ఈ రోజు ఆరుగురు ఎంపీలు మాతో చేరారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మా వద్ద ముగ్గురు 'సంజయ్'లు ఉన్నారు. వీరితోపాటు మా ఎమ్మెల్యే సంజయ్ రాథోడ్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. మా వద్ద ఇంత మంది సంజయ్లు ఉన్నప్పుడు, ఇక వేరే సంజయ్ (రౌత్) గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నానో మీకు తెలుసు కదా?" అని అన్నారు.
మాకు ప్రజల మద్దతు ఉంది!
2022లో తాము చేసిన తిరుగుబాటుకు ప్రజల మద్దతు లభించిందని, ప్రస్తుతం శివసేనకు 60 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారని ఏక్నాథ్ శిందే పేర్కొన్నారు. "ఓంరాజే నింబాల్కర్ తన కార్యకర్తలతో చర్చించిన తర్వాత, పెద్ద మనస్సుతో మా వద్దకు వచ్చారు. ప్రజలు ఆయన్ను రీల్ స్టార్ అంటారు. కానీ నా దృష్టిలో ఆయన రియల్ స్టార్. వీరంతా తమ వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం రాలేదు. తమ నియోజక వర్గాల బాగు కోసం వచ్చారు. 2022లో మేము తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ప్రజలు అంగీకరించారు. ఆ తర్వాత మేము ప్రజా కోర్టులో(ఎన్నికల్లో)కి వెళ్లినప్పుడు ప్రజలు మమ్మల్ని ఆదరించారు. మేము తిరుగుబాటు చేసినప్పడు మా వద్ద కేవలం 40 మంది ఎమ్మెల్యేలు మాత్రమే ఉన్నారు. కానీ ఆ తర్వాత జరిగిన ఎన్నికల్లో మా బలం 40 నుంచి 60కి పెరిగింది" అని శిందే గుర్తుచేశారు.
ఆపరేషన్ టైగర్ సక్సెస్
2022లో శిందే పలువురు ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి ఉద్ధవ్ ఠాక్రే నుంచి విడిపోయి, పార్టీని రెండుగా చీల్చిన సంగతి తెలిసిందే. లోక్సభలో శివసేన (యూబీటీ)కి 9 మంది ఎంపీలు ఉన్నారు. కానీ గతవారం శివసేన (యూబీటీ) పిలిచిన పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశానికి కేవలం 3 లోక్సభ ఎంపీలు మాత్రమే హాజరయ్యారు. దీనితో తిరుగుబాటు చేసిన ఆరుగురు ఎంపీలపై క్రమశిక్షణా చర్యలు చేపట్టినట్లు ఉద్ధవ్ ఠాక్రే వర్గం ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో వారు శిందే వర్గంలో చేరడంతో ఆపరేషన్ టైగర్ సక్సెస్ అయ్యిందని చెప్పవచ్చు.
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