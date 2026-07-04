41 ఏళ్లుగా జుట్టు కత్తిరించలేదు- దాదాపు 11 అడుగుల జటాలతో గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డుపై కన్నేసిన రైతు
గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్పై కన్నేసిన మధ్యప్రదేశ్ రైతు- 41 ఏళ్లుగా జుట్టు కత్తిరించని 57 ఏళ్ల సఖారామ్ కిరాడే- ఏకంగా 10 అడుగుల 8 అంగుళాల పొడవు పెరిగిన జడలు
Published : July 4, 2026 at 9:00 AM IST
Madhya Pradesh Farmer With Longest Hair : సాధారణంగా జుట్టు కొద్దిగా పెరిగిందంటేనే సెలూన్కు వెళ్లి కత్తిరించేసుకుంటాం. కాస్త అటూఇటు అయినా కట్ చేయించడం మాత్రం పక్కా. కానీ మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన ఒక రైతు మాత్రం ఏకంగా 41 ఏళ్లుగా ఒక్కసారి కూడా జుట్టు కత్తిరించలేదు. ఫలితంగా ఆయన జుట్టు (జటాలు/జడలు) ఇప్పుడు దాదాపు 11 అడుగుల పొడవు, 8 కిలోల బరువుకు చేరుకున్నాయి. వాటిని కడిగేందుకే 3 గంటలు, ఆరబెట్టేందుకు 12 గంటల సమయం పడుతుంది. ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవాటి జుట్టు కలిగిన వ్యక్తిగా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చోటు సంపాదించడమే ఆయన లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
మధ్యప్రదేశ్లోని బడ్వానీ జిల్లా వేద్పురి గ్రామానికి చెందిన 57 ఏళ్ల గిరిజన రైతు సఖారామ్ కిరాడే చిన్నప్పటి నుంచే చిక్కులు పడే, వంకరలుగా పెరిగే జుట్టుతో ఇబ్బంది పడేవారు. సుమారు 16 ఏళ్ల వయసులో 3 సార్లు జుట్టు కత్తిరించినా మళ్లీ అదే విధంగా జటాలుగా పెరగడం ప్రారంభమైంది. దీంతో 1985లో ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రకృతి తనకు ఇచ్చిన ఈ ప్రత్యేకతను బలహీనతగా కాకుండా తన గుర్తింపుగా మార్చుకోవాలని భావించారు. ఇక అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఒక్కసారి కూడా జుట్టు కత్తిరించలేదు. అలానే 41 ఏళ్లు గడిచాయి. ప్రస్తుతం ఆయన జడల పొడవు 10 అడుగుల 8 అంగుళాలకు చేరుకుంది. ఇది సాధారణంగా ఒక అంతస్తు గది ఎత్తుకు సమానం. లేదా ఇద్దరు పెద్దవాళ్లు ఒకరిపై మరొకరు నిలబడితే వచ్చే ఎత్తుకు దగ్గరగా ఉంటుంది.
గిన్నిస్ రికార్డే ఇప్పుడు లక్ష్యం
ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో అత్యంత పొడవాటి జుట్టు రికార్డ్ ఉక్రెయిన్కు చెందిన మహిళ ఎలియా నసిరోవా పేరిట ఉంది. ఆమె జుట్టు పొడవు 8 అడుగుల 5.3 అంగుళాలు. భారత్లో ప్రయాగ్రాజ్కు చెందిన స్మిత జుట్టు పొడవు 7 అడుగుల 9 అంగుళాలు ఉంది. తన జటాలు వీటి కంటే ఎక్కువ పొడవు ఉన్నాయని, గిన్నిస్ రికార్డ్ సాధించే అవకాశం ఉందని సఖారామ్ నమ్మకంగా చెబుతున్నారు. అయితే ఈ రికార్డ్ కోసం ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి? ఎలాంటి పత్రాలు అవసరం? అనే విషయాలపై అవగాహన లేకపోవడంతోనే ఇప్పటి వరకు ముందుకెళ్లలేకపోయారు.
జుట్టు సంరక్షణ అంత ఈజీ కాదు!
సఖారామ్ కుటుంబంలో మొత్తం 18 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. నలుగురు కుమారులు, కోడళ్లు, మనవలు, మనవరాళ్లతో పెద్ద కుటుంబమే. వ్యవసాయమే జీవనాధారం. ఇంత భారీ జటాల్ని సంరక్షించడం ఒక్కరి వల్ల సాధ్యం కాదు. నెలలో కేవలం రెండు సార్లు మాత్రమే జుట్టును శుభ్రం చేస్తారు. పొడిగా ఉన్నప్పుడు జుట్టు బరువు సుమారు 8 కిలోలు. తడిచిన తర్వాత ఇది 15 కిలోల వరకు బరువుంటుంది. జట్టు కడిగేందుకు 3 గంటల సమయం పడుతుంది. పూర్తిగా ఆరేందుకు 12 గంటలు పడుతుంది. ఇక ఈ ప్రక్రియలో సఖారామ్కు ఆయన భార్య బయాజాబాయి, నలుగురు కుమారులు (దినేశ్, మహేశ్, సురేశ్, ఇంగేశ్) కలిసి సహాయం చేస్తుంటారు.
వైద్యులు ఏమంటున్నారు?
ఆర్థోపెడిక్ వైద్యుడు డాక్టర్ నితిన్ పటేల్ ప్రకారం, ఇంత భారీ జుట్టు బరువును నిరంతరం మెడపై మోయడం వల్ల సాధారణంగా సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్, మెడ నొప్పి, వెన్నెముక డిస్క్ సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అయితే సఖారామ్ దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలుగా ఈ బరువును మోస్తుండటంతో ఆయన మెడ, కండరాలు కొంత వరకు దీనికి అలవాటు పడ్డాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అయినప్పటికీ క్రమం తప్పకుండా వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
ఒకప్పుడు ఇబ్బందిగా అనిపించిన జుట్టునే తన ప్రత్యేక గుర్తింపుగా మార్చుకున్న సఖారామ్ కిరాడే, ఇప్పుడు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డుల్లో చోటు సంపాదించి దేశానికి పేరు తీసుకురావాలని ఆశిస్తున్నారు. సరైన మార్గదర్శకత్వం, అధికారుల నుంచి సహకారం లభిస్తే తన కల నెరవేరుతుందని ఆయన కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. 'జిల్లా అధికార యంత్రాంగం, సంబంధిత విభాగాల అధికారుల నుంచి సహాయ సహకారాలు లభిస్తే, జిల్లాకు, దేశానికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కీర్తిని తీసుకొస్తాడు" అని సఖారామ్ కుమారుడు మహేశ్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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