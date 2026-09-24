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శబరిమలలో 55 సవర్ల బంగారు కిరీటం మాయమైందా? నిజమెంత?

శబరిమలలో 55.72 సవర్ల బంగారు కిరీటం మాయమైందంటూ వార్తలు- కిరీటం స్థానంలో నకిలీ కిరీటం ఉందంటూ ప్రచారం-

Sabarimala Gold Crown Missing
శబరిమల (IANS File Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2026 at 1:18 PM IST

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Sabarimala Gold Crown Missing : శబరిమల ఆలయంలో భక్తులు సమర్పించిన విలువైన ఆభరణాల విషయంలో తనిఖీలు కొనసాగుతున్న వేళ, 55.72 సవర్ల బంగారు కిరీటం కనిపించడం లేదంటూ వచ్చిన వార్తలు కలకలం రేపాయి. కిరీటం స్థానంలో అదే ఆకారంలో ఉన్న నకిలీ కిరీటం మాత్రమే స్ట్రాంగ్‌ రూమ్‌లో ఉందంటూ ప్రచారం జరిగింది. అయితే ఆ వార్తల్లో నిజం లేదని తిరువాభరణం కమిషనర్‌ (పవిత్ర తిరువాభరణాల రక్షణ, నిర్వహణ బాధ్యతలు చూసే అధికారి) స్పష్టం చేశారు. 2012లో తమిళనాడుకు చెందిన అయ్యప్ప భక్తులు సమర్పించిన బంగారు కిరీటం సన్నిధానంలోని స్ట్రాంగ్‌ రూమ్‌లోనే సురక్షితంగా ఉందని ట్రావెన్​కోర్​ దేవస్థానం బోర్డుకు ఇచ్చిన అధికారిక నివేదికలో వెల్లడించారు.

శబరిమలలో లెక్కలు, విలువైన వస్తువుల తనిఖీ ప్రక్రియ కొనసాగుతున్న సమయంలో ఓ బంగారు కిరీటం కనిపించడం లేదంటూ ఇటీవల వార్తలు వెలువడ్డాయి. 2012లో భక్తులు సమర్పించిన 55.72 సవర్ల బంగారు కిరీటానికి బదులుగా, అదే ఆకారం, పరిమాణంలో ఉన్న నకిలీ కిరీటం స్ట్రాంగ్‌ రూమ్‌లో కనిపించిందంటూ ప్రచారం జరిగింది. ఆ కిరీటం బరువు 445.78 గ్రాములు కాగా, అక్కడ కనిపించిన కిరీటం బరువు కేవలం 240 గ్రాములేనని, కనిపించకుండా పోయిన బంగారు కిరీటం విలువ సుమారు రూ.60 లక్షలు ఉంటుందని కూడా వార్తలు వచ్చాయి.

'కిరీటం భద్రంగానే ఉంది'
ఆ ప్రచారంపై తిరువాభరణం కమిషనర్‌ స్పందించారు. బంగారు కిరీటం కనిపించడం లేదన్న వార్తలు పూర్తిగా అవాస్తవమని ట్రావెన్​కోర్ దేవస్థానం బోర్డుకు సమర్పించిన నివేదికలో స్పష్టం చేశారు. అసలు బంగారు కిరీటం సన్నిధానంలోని స్ట్రాంగ్‌ రూమ్‌లోనే సురక్షితంగా ఉందని తెలిపారు. రిజిస్టర్లలోని వివరాలను పరిశీలించి, సంబంధిత ఆభరణాల లెక్కలను సరిపోల్చిన తర్వాత ఈ విషయం నిర్ధరణ అయిందని పేర్కొన్నారు. 2012లో తమిళనాడుకు చెందిన అయ్యప్ప భక్తులు సమర్పించిన బంగారు కిరీటాన్ని అప్పటి నుంచే అధికారిక రికార్డుల్లో నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు. అంతేకాకుండా బీమా జాబితాలోనూ చేర్చి భద్రత కల్పిస్తున్నట్లు వివరించారు. అందువల్ల బంగారు కిరీటం మాయమైందన్న ప్రచారానికి ఆధారం లేదని స్పష్టం చేశారు.

డమ్మీ కిరీటాలతోనే గందరగోళం
ఈ వ్యవహారంలో అసలు గందరగోళానికి కారణం డమ్మీ లేదా ఫ్యాన్సీ కిరీటాలేనని అధికారులు వివరించారు. భక్తులు సమర్పించే అసలు బంగారు ఆభరణాలతో పాటు, పూజ అవసరాల కోసం సమాన ఆకారంలో ఉండే ఫ్యాన్సీ కిరీటాలను కూడా స్ట్రాంగ్‌ రూమ్‌లో భద్రపరుస్తుంటారు. దీంతో తనిఖీల సమయంలో ఒకే నమూనాలో కనిపించే రెండు కిరీటాల విషయంలో అనుమానాలు తలెత్తినట్లు తెలిపారు. అయితే రికార్డుల్లోని వివరాలను పూర్తిగా పరిశీలించిన తర్వాత అసలు బంగారు కిరీటం కూడా సురక్షితంగా ఉన్నట్లు తేలింది.

హైకోర్టు ఆదేశాలతో తనిఖీలు
శబరిమలలో గతంలో జరిగిన బంగారు ఆభరణాలకు సంబంధించిన వివాదాల నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం విలువైన వస్తువుల సమగ్ర తనిఖీ చేపట్టారు. హైకోర్టు నియమించిన అమికస్‌ క్యూరీ జస్టిస్‌ కేటీ శంకరన్‌ నేతృత్వంలో సన్నిధానం, ఆరణ్ముల ప్రాంతాల్లో తిరువాభరణాలు, ఇతర విలువైన వస్తువుల లెక్కలను పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని పాత వస్తువులకు సంబంధించి అనుమానాలు తలెత్తినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అయితే వాటిపై కూడా రికార్డులు, బరువులు, ఇతర వివరాలను సరిపోల్చి పూర్తి స్థాయిలో పరిశీలన కొనసాగుతోంది. స్ట్రాంగ్‌ రూమ్‌లో ఉన్న ఇతర పాత వస్తువులకు సంబంధించి తలెత్తిన సందేహాలపైనా అధికారులు దృష్టి సారించారు.

'గుర్తించిన లోపాలను సరిచేస్తాం'
మరోవైపు, శబరిమలలోని ప్రసాదం తయారీ కేంద్రంలో ఆహార భద్రతకు సంబంధించి గుర్తించిన లోపాలను సరిదిద్దేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్థానం బోర్డు, కేరళ హైకోర్టుకు తెలిపింది. ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా తనిఖీల్లో గుర్తించిన శుభ్రత, కీటకాల నివారణ, నిల్వకు సంబంధించిన అంశాలను పరిష్కరిస్తామని వెల్లడించింది. నిర్దేశిత ప్రమాణాలను దశలవారీగా సాధించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని కోర్టుకు వివరించింది.

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