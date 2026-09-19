600 కిలోల కాగితంతో 55 అడుగుల గణపతి- విష్ణుమూర్తి శయన భంగిమలో విగ్రహం- వరల్డ్ రికార్డ్ సొంతం!
55 అడుగుల ఎత్తుతో ఆకట్టుకుంటున్న పర్యావరణహిత గణపతి- 600 కిలోల ప్రత్యేక కాగితంతో తయారీ- వరల్డ్ రికార్డ్స్ బుక్ ఆఫ్ ఇండియాలో చోటు
Published : September 19, 2026 at 10:27 PM IST
Paper Ganpati Idol : ఏటా వినాయక చవితి వచ్చిందంటే చాలు గల్లీగల్లీకి గణపతి విగ్రహాలు, ఆకట్టుకునేలా అలంకరణలు, విద్యుత్ దీపాలు, జనం గుమికూడి ఒకేచోట ఉండటం ఇలా అంతా సందడి సందడిగా ఉంటుంది. అయితే మహారాష్ట్ర నాగ్పుర్లో ఈ ఏడాది శ్రీ గణేష్ మహోత్సవ్ మండల్ భక్తితో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణకు కూడా ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. ధాబా ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ 55 అడుగుల పొడవైన వినాయకుడి విగ్రహం ఈ ఏడాది గణేష్ ఉత్సవాల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
సాధారణంగా కూర్చున్న లేదా నిల్చున్న రూపాల్లో భారీ పరిమాణాల్లో ఉండే విగ్రహాలకు భిన్నంగా, ఈ విగ్రహాన్ని వైకుంఠంలో శ్రీమహావిష్ణువు నిద్రిస్తున్న భంగిమ (మహావిష్ణువు శయన భంగిమ) ఆధారంగా తీర్చిదిద్దారు. పర్యావరణానికి ఎలాంటి హాని కలగకుండా ఉండేందుకు కాగితాన్ని ఉపయోగించి ఈ విగ్రహాన్ని రూపొందించడమే మరో అసలైన ప్రత్యేకత. ముంబై, గుజరాత్లోని రాజ్కోట్ నుంచి ప్రత్యేకంగా ఇందుకోసం 600 కేజీల కాగితం తెప్పించడం విశేషం. ఈ కాగితం నిమజ్జనం సమయంలో నీటిలో వేగంగా కరిగిపోతుంది. దీంతో నిమజ్జనం సమయంలో నదులు, చెరువులు కలుషితం కాకుండా, పర్యావరణానికి ఎలాంటి హాని ఉండదని చెబుతున్నారు.
అయితే భారీ పరిమాణంలో ఉండే విగ్రహం రూపొందించేందుకు మండలికి సవాలుగా మారింది. డిజైన్ దగ్గరి నుంచి ఫైనల్ టచ్ వచ్చే వరకు ప్రతి దశలోనూ ప్రత్యేక ప్రణాళికతో పనులు చేపట్టారు. స్కూల్ టీచర్ శశాంక్ తురాంకర్ నేతృత్వంలో 12 మంది సభ్యుల బృందం సుమారు 20 రోజుల పాటు శ్రమించి ఈ భారీ విగ్రహాన్ని నిర్మించింది. వెల్డింగ్, నిర్మాణం, కాగితం అమర్చడం, సరైన రూపం ఇవ్వడం, తుది మెరుగులు దిద్దడం ఇలా పలు దశల్లో పనులు జరిగాయి. వీరిలో ఐదుగురు వెల్డింగ్, ఇతర నిర్మాణ పనులు చేయగా, ఏడుగురు కాగితంతో విగ్రహాన్ని రూపొందించారు.
కిరీటం లేదు, ఎలాంటి ఆభరణాలు కూడా లేకుండానే!
గణపతి విగ్రహం అంటే సాధారణంగా కిరీటం, నగలు, వివిధ రకాల అలంకరణలు గుర్తుకొస్తాయి. కానీ ఈ విగ్రహంలో మాత్రం అలాంటి అలంకరణేం చేయలేదు. విష్ణువు రెస్టింగ్ పోశ్చర్ను ప్రతిబింబించేలా ఉన్న గణేషుడి తలపై కిరీటం గానీ, ఇతర ఆభరణాలు కానీ అమర్చలేదు. దీంతో అనవసరమైన అలంకరణలేం లేకుండా చాలా సాధారణ రూపం ఇచ్చేలా దీనిని రూపొందించారు. విగ్రహం అసలు కాన్సెప్ట్కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇలా సాదాసీదాగా ఉండేలా తయారుచేసినట్లు నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. ఈ వినూత్న రీతిలో ఉన్న భారీ గణేష్ విగ్రహాన్ని చూసేందుకు నాగ్పుర్ సహా సమీప విదర్భ నుంచి కూడా భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. చాలా సింపుల్గా, కన్నులపండువగా ఉన్న రూపం భక్తుల్ని అమితంగా ఆకట్టుకుంటోందంటున్నారు.
వినూత్న విగ్రహానికి ప్రపంచ రికార్డుల్లో చోటు!
ఇంకా ఈ భారీ పర్యావరణ హిత గణపతి విగ్రహానికి మరో ప్రత్యేక గుర్తింపు కూడా లభించింది. వినూత్న రూపకల్పన, సాంస్కృతిక వారసత్వం, పర్యావరణ పరిరక్షణను చాటిచెప్పినందుకుగానూ ఈ 55 అడుగుల భారీ గణపతి విగ్రహాన్ని వరల్డ్ రికార్డ్స్ బుక్ ఆఫ్ ఇండియా కింద కొత్త వరల్డ్ రికార్డుగా నమోదు చేశారు. పర్యావరణ హితంగా రూపొందించిన అతి పొడవైన గణపతి విగ్రహంగా దీనిని గుర్తించినట్లు గణేష్ మండలి తెలిపింది. ఈ మేరకు 2026, సెప్టెంబర్ 14న అధికారికంగా రికార్డుకు సంబంధించిన సర్టిఫికెట్ మంజూరైనట్లు వెల్లడించింది.
గతేడాది కూడా 51 అడుగుల భారీ విగ్రహం
గతేడాది కూడా ఈ మండలి 51 అడుగుల ఎత్తున్న వినాయకుడి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఆ సమయంలో రాష్ట్రంలోనే అత్యంత ఎత్తైన విగ్రహంగా నిలిచింది. ఆ విగ్రహాన్ని ఏడుగురు శిల్పులు, 45 రోజుల్లో తయారు చేశారు. విగ్రహం పెద్దగా ఉండటంతో దానిని అక్కడే తయారు చేశారు. ఇంకా నిమజ్జనం కూడా అదే ప్రదేశంలో పర్యావరణహితంగా చేసేందుకు ప్రత్యేక పైప్లైన్ అమర్చారు. ఇక ఈ ఏడాది గణేష్ ఉత్సవాలు సెప్టెంబర్ 14న ప్రారంభం అయ్యాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో మండపాల్లో కొలువైన గణనాథుడు భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలందుకుంటున్నాడు.
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