మావోయిస్టులకు మరో ఎదురుదెబ్బ- 51 మంది నక్సలైట్లు సరెండర్

ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో లొంగిపోయేందుకు వరుసకట్టిన మావోయిస్టులు - ఇంకా అడవుల్లో ఉన్నవారు లొంగిపోవాలని బస్తర్‌ ఐజీ పిలుపు

Naxalites Surrender in Chhattisgarh
51 మంది మావోయిస్టుల సరెండర్ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 29, 2025 at 6:43 PM IST

1 Min Read
Naxalites Surrender in Chhattisgarh : ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో లొంగిపోయేందుకు మావోయిస్టులు వరుస కడుతున్నారు. తాజాగా బీజాపుర్‌ జిల్లాలో 51మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వారిలో 9మంది మహిళా సభ్యులు ఉన్నట్లు చెప్పారు. మరోవైపు ఈనెల 26న లొంగిపోయిన కాంకేర్ జిల్లాకు చెందిన 21మంది మావోయిస్టులను పోలీసులు బుధవారం మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టారు. వారిలో కేశ్ కాల్ డివిజన్ కార్యదర్శి ముకేశ్ సహా 13మంది మహిళా సభ్యులు, 8మంది పురుషులు ఉన్నారని బస్తర్ IG సుందర్ రాజ్ తెలిపారు. AK-47, SLR, ఇన్సాస్‌సహా 18ఆయుధాలను అప్పగించి జనజీవన స్రవంతిలో కలిసినట్లు చెప్పారు. మావోయిస్టుల లొంగుబాటును స్వాగతిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ఇంకా అడవుల్లో ఉన్న మావోయిస్టులు కూడా లొంగిపోవాలన్న బస్తర్‌ I.G, లేకుంటే తీవ్ర పరిణామాలు తప్పవని హెచ్చరించారు.

