షిర్డీలో సర్వమత వివాహ వేడుక- ఒకటైన 51 జంటలు- ఏటా సాయి సిద్ధి ట్రస్ట్ ఘనంగా నిర్వహణ
షిర్డీలో అంగరంగ వైభవంగా సర్వమత సామూహిక వివాహ వేడుకలు- గత 25 ఏళ్లుగా 2,500 మందికి పెళ్లిళ్లు- ఆడపిల్ల పుడితే రూ.10 వేల నగదు డిపాజిట్
Published : April 20, 2026 at 2:17 PM IST|
Updated : April 20, 2026 at 2:27 PM IST
Couples Mass Marriage in Shirdi : కూతురి పెళ్లి అనేది తల్లిదండ్రులకు తరచుగా ఆందోళన కలిగించే ఒక విషయం. ఎందుకంటే పెళ్లి ఖర్చులకు సంబంధించిన ఆర్థిక భారం, ఓ సగటు మధ్య తరగతి తల్లిదండ్రులను అప్పుల ఊబిలో కొందరిని కూరుకుపోయేలా చేస్తుంది. అలాగే పెళ్లి సమయంలో వధువుకు ఇచ్చిన బహుమతులు, కట్నకానుకల విషయంలో భవిష్యత్తులో వివాదాలు కూడా తలెత్తవచ్చు. వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని కైలాస్బాపు కోటే దంపతులు సాయి సిద్ధి ట్రస్ట్ ద్వారా నిర్వహించిన సామూహిక వివాహ వేడుకలో 51 మంది అమ్మాయిలకు 'కన్యాదానం' చేశారు.
25 ఏళ్లుగా 2,500 మందికి
తమకు సొంత కూతురు లేకపోయినప్పటికీ, మహారాష్ట్రలోని షిర్డీకి చెందిన దంపతులు కైలాస్బాపు కోటే, ఆయన భార్య సుమిత్ర కోటే గత 25 ఏళ్లుగా ఏకంగా 2,500 మంది అమ్మాయిలకు కన్యాదానం చేశారు. షిర్డీలో ఏటా సర్వమత సామూహిక వివాహ వేడుకను నిర్వహించడం ద్వారా, వారు ఎంతోమంది సామాన్య కుటుంబాలకు అండగా నిలిచారు. ప్రతిసారి లాగే ఈ సంవత్సరం కూడా సంప్రదాయానికి కట్టుబడి, వారు షిర్డీలో ఒక అంగరంగ వైభవంగా సర్వమత సామూహిక వివాహ వేడుకను నిర్వహించారు.
ఎంతో వైభవంగా వివాహ వేడుకలు
సర్వమత సామూహిక వివాహ వేడుకలో, వరులు గుర్రాలపై స్వారీ చేస్తూ కనిపించారు. ఆ పెళ్లి ఊరేగింపు ఎంతో వైభవంగా, కన్నుల పండువగా సాగింది. అక్కడ హాజరైన వారందరూ ఆ పండుగ వాతావరణంలో ఉత్సాహంగా నృత్యాలు చేస్తూ, ఆనందోత్సాహాలతో గడిపారు. ఈ వివాహ వేడుకకు సుమారు 50,000 మంది ప్రజలు హాజరయ్యారు. సాయిబాబా సమాధి వద్ద నివాళులర్పించిన అనంతరం, వరులందరితో ఒక సంగీత ఊరేగింపును నిర్వహించారు. ఈ ఊరేగింపు కోసం గుర్రాలను, కార్లను వినియోగించారు. డీజే సంగీతం, బ్యాండ్ మేళాలు, సంప్రదాయ 'షెహనాయ్', 'చౌఘడా' వాయిద్యాలు, అలాగే కళ్లు చెదిరే బాణసంచా ప్రదర్శనలు ఈ ఊరేగింపునకు మరింత శోభను చేకూర్చాయి. ఈ శుభ సందర్భం కోసం షిర్డీ పట్టణమంతటినీ విద్యుత్ దీపాల అలంకరణలతో అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు.
ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు విందు
పెళ్లి రోజున, సంప్రదాయ తీపి వంటకం 'బూంది'తో పాటు విందు భోజనాలు ఏర్పాటు చేశారు. వాటిని వధూవరుల ఇరు పక్షాల అతిథులకు, స్థానిక గ్రామస్తులకు, నిర్వాహకులకు, వారి స్నేహితులకు, బంధువులకు, స్వచ్ఛంద సేవకులకు వడ్డించారు. పెళ్లి వేడుకకు సుమారు 50,000 మంది హాజరవుతుండటంతో, ఉదయం 10:00 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5:30 గంటల వరకు భోజన సేవలు నిరంతరాయంగా కొనసాగాయి. పెళ్లికి ముందు రోజు రాత్రి, నిర్వాహకులు 3,000 మంది అతిథుల కోసం 'మండవ్ దహల్య' అని పిలిచే ఒక సంప్రదాయ విందును కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ప్రత్యేక విందులో సాధారణంగా 'ఆమ్రస్' (తాజా మామిడి గుజ్జు), 'మాండే' (పూరన్ పోలి పోలిన ఒక తీపి రొట్టె) ప్రధాన వంటకాలుగా ఉన్నాయి.
మొత్తం 51 వివాహాలు
ఈ వివాహాలకు సంబంధించిన సన్నాహాలన్నింటినీ కోటే కుటుంబం స్వయంగా పర్యవేక్షించారు. ఈ పనులన్నింటినీ పెళ్లికి రెండు నెలల ముందే ప్రారంభించారు. ప్రతి వధువుకు ఒక గ్రాము బంగారు మంగళసూత్రం, ఒక సంప్రదాయ 'పైఠాని' చీర, వెండి కాలి మెట్టెలు, గృహోపకరణాల సమితి, వివిధ అలంకరణ వస్తువులు బహూకరించారు. వరుడికి సరికొత్త వస్త్రాలను కానుకగా ఇచ్చారు. 'కన్యాదానం' కోసం నిర్వాహకులు కైలాస్బాపు కోటే, ఆయన సతీమణి సుమిత్రతాయి స్వయంగా నిర్వహించారు. వారు తమ సొంత కుమార్తె పెళ్లిని జరిపిస్తున్నంత ఉత్సాహంతో, అంకితభావంతో ఈ బాధ్యతలను స్వీకరించారు.
మధ్య తరగతి తండ్రిపై భారం పడకుండా
ఏ తండ్రి కూడా తన కుమార్తె పెళ్లి ఖర్చుల భారాన్ని అనుభవించకూడదనే ఉద్దేశంతో ఈ వేడుకను ప్రతి ఏటా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సామూహిక వివాహ వేడుకను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా కైలాస్బాపు కోటే, ఆయన సతీమణి సుమిత్ర కోటే ఇప్పటివరకు సుమారు 2,500 మంది వధువులకు తల్లిదండ్రులుగా నిలిచారు. ఈ సంవత్సరం, ఈ వేదిక వద్ద మొత్తం 51 వివాహాలు జరిగాయి. వీటిలో 6 బౌద్ధ సంప్రదాయ వివాహాలు, 35 హిందూ సంప్రదాయ వివాహాలు ఉన్నాయి.
రాధాకృష్ణ విఖే పాటిల్ ప్రశంసలు
కైలాస్బాపు ప్రారంభించిన ఈ సామాజిక కార్యక్రమంతో షిర్డీ గ్రామస్థులు కూడా ఎంతో ఉత్సాహంతో మమేకమయ్యారు. సాయి సిద్ధి ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ సేవ, సమాజానికి ఒక గొప్ప స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుందని మహారాష్ట్ర మంత్రి రాధాకృష్ణ విఖే పాటిల్ వ్యాఖ్యానించారు. గత సంవత్సరాల మాదిరిగానే, ఈ ఏడాది వివాహ వేడుకలు కూడా పూజ్యులైన సాధువులు, ఆధ్యాత్మిక గురువుల సమక్షంలో, వారి ఆశీస్సులతో వైభవంగా జరిగాయి. నూతన వధూవరులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, వారు ఈ గొప్ప సామాజిక సేవను మనస్ఫూర్తిగా అభినందించారు.
ఆడపిల్ల పుడితే రూ.10 వేలు డిపాజిట్
"మేం ఆడ శిశు హత్యలకు పాల్పడం. అలాగే లింగ వివక్షను పాటించం" అని కొత్తజంటలు ప్రతిజ్ఞ చేశారు. ఆడపిల్ల జననాన్ని వేడుకగా జరుపుకోవడాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు, ఈ వేడుకలో వివాహం చేసుకున్న దంపతులకు పుట్టిన ఏ ఆడపిల్ల పేరునైనా సరే, బ్యాంకులో రూ.10,000 మొత్తంతో ఒక ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఖాతాను ప్రారంభిస్తారు. ఈ నిధులు ఆ ఆడపిల్ల విద్యకు ఉపయోగపడేలా చూడటమే ఈ కార్యక్రమం వెనుక ఉన్న ప్రధాన లక్ష్యమని కోటే వివరించారు. సమాజవ్యాప్తంగా ఇటువంటి కార్యక్రమాలను పెద్ద ఎత్తున అమలు చేస్తే, కుమార్తె వివాహానికి అయ్యే ఆర్థిక భారం కారణంగా ఏ తండ్రి కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడే దుస్థితి రాదని ఆయన పేర్కొన్నారు.