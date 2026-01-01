ETV Bharat / bharat

50,000 కలర్​ఫుల్ సీతాకోకచిలుకలు- ఈ బటర్ ఫ్లై పార్క్ ఎక్కడుందో తెలుసా?

పర్యాటకులు, సందర్శకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తున్న బిహార్ గయా జిల్లాలోని బటర్ ఫ్లై పార్క్- ఆకట్టుకుంటున్న 92 జాతులకు చెందిన సీతాకోకచిలుకలు- సంద్శనకు పోటెత్తుతున్న టూరిస్టులు

Butterfly Park
Butterfly Park (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 1, 2026 at 9:11 PM IST

3 Min Read
50000 Butterflies in Park : బిహార్​లోని గయా జిల్లాలో ఉన్న బటర్‌ ఫ్లై పార్క్ చూపరులను ఆకట్టుకుంటోంది. నూతన సంవత్సరం వేళ అక్కడ ఉన్న 92 జాతులకు చెందిన 50,000కు పైగా సీతాకోకచిలుకలు ప్రకృతి ప్రేమికులు, పర్యాటకులను ఆకర్షించాయి. ఈ సీతాకోకచిలుకలు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి మాత్రమే కాకుండా హిమాలయ ప్రాంతం, చైనా, యూరప్, సౌదీ అరేబియా, అఫ్గానిస్థాన్ వంటి సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వేలాది కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి బిహార్ కు వస్తాయి.

న్యూ ఇయర్ వేళ అందంగా ముస్తాబైన పార్క్
వేలాది ప్రకృతి ప్రేమికులు, పర్యాటకులు రంగురంగుల సీతాకోకచిలుకలను చూడడానికి బుద్ధగయలోని జయప్రకాశ్ ఉద్యాన్‌ లో ఉన్న బటర్‌ ఫ్లై పార్క్ ను సందర్శిస్తారు. ఈ క్రమంలో టూరిస్టులు, సందర్శకులకు గొప్ప అనుభూతిని ఇవ్వడానికి నిర్వాహకులు నూతన సంవత్సరం వేళ బటర్ ఫ్లై పార్కును మరింత అందంగా తీర్చిదిద్దారు. వివిధ రకాల మొక్కలను నాటారు. పిల్లలు ఆడుకోవడానికి ఒక ప్లే గార్డెన్ ను ఏర్పాటు చేశారు.

Butterfly Park
పార్క్​లో సీతాకోకచిలుకలు (ETV Bharat)

కాగా, నాలుగేళ్ల క్రితమే నిర్మితమైన ఈ పార్క్ అతి తక్కువ కాలంలోనే పాపులర్ అయ్యింది. ఇక్కడ బులు మోర్మాన్, కామన్ నవాబ్, బారో నెట్ వంటి అరుదైన సీతాకోకచిలుకలు ఉన్నాయి. అయితే దేశంలో సీతాకోకచిలుకల పెంపకం, సంరక్షణకు అంకితమైన ఏకైక ఉద్యానవనం ఇదే కావడం గమనార్హం.

Butterfly Park
బటర్ ఫ్లై పార్క్ (ETV Bharat)

బటర్ ఫ్లై పార్క్ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఇక్కడ 14 జాతుల సీతాకోకచిలుకలు ఉండగా, ప్రస్తుతం ఆ సంఖ్య 92కు చేరింది. పేటెంట్ లేడీ, క్రిమ్సన్ రోజ్, బ్లూ ముర్ము, లైమ్ స్వాలోటైల్, కామన్ జే, టెల్ట్ జే, కామన్ రోజ్, కామన్ గ్రాస్ ఎల్లో, లెమన్ ఎమిగ్రెంట్, స్ట్రిప్డ్ టైగర్, బ్లూ టైగర్, కామన్ క్రో, ప్లెయిన్ టైగర్, ఇండియన్ జెజెబెల్, కామన్ కాస్టర్, గ్రే పాన్సీ, చాక్లెట్ పాన్సీ జాతుల బటర్ ఫ్లైలు ఉన్నాయి. ఇందులో చాలా సీతాకోకచిలుకల 4,000-6,000 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించగలవు. పేటెంట్ లేడీ సీతాకోకచిలుక చాలా దూరం ప్రయాణించి పార్క్ కు చేరుకుంటుంది. ఈ జాతి బటర్ ఫ్లైలు ప్రధానంగా యూరోపియన్ దేశాలలో కనిపిస్తాయి.

Butterfly Park
పార్క్​లో సీతాకోకచిలుకలు (ETV Bharat)

'టికెట్ ధర రూ.20 మాత్రమే, విదేశీ టూరిస్టులకు రూ.100'
"మా పార్క్ లో సీతాకోకచిలుకల సంరక్షణ, వాటిపై పరిశోధన, సీతాకోకచిలుకల పెంపకం జరుగుతుంది. బుద్ధ గయను సందర్శించే పర్యాటకులు కూడా ఈ సీతాకోకచిలుకల గురించి తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. వారు వాటిని దగ్గరగా చూడటాన్ని ఆనందిస్తారు. ఈ పార్క్ సందర్శన టికెట్ కేవలం రూ.20. విదేశీ పర్యాటకుల టికెట్ ధర రూ.100. న్యూ ఇయర్ కోసం పార్క్ ను సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించాం. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత మహాబోధి ఆలయాన్ని సందర్శించే విదేశీ పర్యాటకులు, ముఖ్యంగా బౌద్ధులు, సీతాకోకచిలుకలతో సమయం గడపడానికి వస్తారు. "అని జయప్రకాశ్ ఉద్యాన్ ఇన్‌ ఛార్జ్ ప్రీతి రామ్ తెలిపారు.

Butterfly Park
బటర్ ఫ్లై పార్క్ (ETV Bharat)

బౌద్ధమతంలో జీవులను స్వేచ్ఛగా తిరగనిస్తే పుణ్యం వస్తుందని నమ్ముతారని ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ జితేంద్ర కుమార్ తెలిపారు. అందుకే భారత్, విదేశాలకు చెందిన బౌద్ద మతస్థులు ఇక్కడి సీతాకోకచిలుకలను కొనుగోలు చేసి విడుదల చేస్తారని చెప్పారు. తమ పార్కులో రూ.250 పెట్టి సీతాకోకచిలుకను కొనుగోలు చేయవచ్చని పేర్కొన్నారు. విదేశీ పర్యాటకులు డబ్బు చెల్లించి సీతాకోకచిలుకలను విడుదల చేయడానికి ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతారని గుర్తు చేశారు.

Butterfly Park
పార్క్​లో సీతాకోకచిలుకలు (ETV Bharat)

"అయితే సీతాకోకచిలుకలు ప్రతి మొక్కపై జీవించవు. అవి నివసించడానికి ప్రత్యేకమైన మొక్కలు కావాలి. తేనె మొక్కలు, హోస్ట్ మొక్కలపై అవి వాటి జీవిత చక్రాన్ని పూర్తి చేస్తాయి. సీతాకోకచిలుకలు ప్రధానంగా పువ్వుల నుంచి తేనెను పీల్చుతాయి. కొన్ని సీతాకోకచిలుకలు కుళ్లిపోయే పండ్లను కూడా తింటాయి. సీతాకోకచిలుకల జీవిత చక్రం 4-8 వారాలు. వాటిని నాలుగు దశలు ఉంటాయి. అవే గుడ్డు, లార్వా, ప్యూపా, వయోజన దశ సీతాకోకచిలుక. పుట్టిన తరువాత వయోజన సీతాకోకచిలుకలు పువ్వుల నుంచి తేనెను పీల్చుతాయి. ఆడ సీతాకోకచిలుకలు గుడ్లు పెట్టడానికి తమకు ఇష్టమైన మొక్క వద్దకు వెళ్తాయి." అని ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ జితేంద్ర కుమార్ పేర్కొన్నారు.

Butterfly Park
బటర్ ఫ్లై పార్క్ (ETV Bharat)
Butterfly Park
పార్క్​లో సీతాకోకచిలుకలు (ETV Bharat)

