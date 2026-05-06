వెల్లివిరిసిన మత సామరస్యం- ముస్లింల రక్షణలో 500 ఏళ్లనాటి పురాతన సత్రం
ప్రజలను ఆకట్టుకుంటున్న అరుదైన దృశ్యం- 500 ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న సత్రాన్ని కాపాడుతున్న ముస్లిం సమాజం- మత విభేదాలు లేకుండా ఒక్కటిగా ఉంటున్న హిందూ, ముస్లింలు
Published : May 6, 2026 at 12:11 PM IST
Muslim Protected Satram : సాధారణంగా గుడులు, మఠాలు వంటి ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలను హిందువులే నిర్వహిస్తారు. మసీదుల అభివృద్ధి, కార్యకలాపాలను ముస్లింలు పర్యవేక్షిస్తారు. అయితే అసోంలోని ఓ సత్రం (మఠం) మాత్రం మతసామరస్యానికి ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. గత 500 ఏళ్లుగా ముస్లిం సమాజమే ఈ సత్రాన్ని నిర్వహిస్తోంది. అలాగే మఠం అభివృద్ధికి పాటుపడుతోంది. ఈ క్రమంలో ముస్లింల రక్షణలో ఉన్న సత్రం ఏది? దీని వెనుకున్న చరిత్ర ఏంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
500 ఏళ్ల పురాతనమైన సత్రం
మోరిగావ్ జిల్లాలోని లహోరీఘాట్ రెవెన్యూ సర్కిల్ పరిధిలో ఉన్న మోయిరాబారిలో 'శ్రీశ్రీ అలిపుఖురి పటేకిబోరి సత్రం' ఉంది. ఈ వైష్ణవ సత్రం 500 ఏళ్ల పురాతనమైనది. ఈ సత్రం ఉన్న ప్రాంతంలో ఎక్కువ మంది ముస్లింలు ఉన్నారు. దీంతో ఈ సత్రాన్ని ముస్లిం సమాజమే నిర్వహిస్తోంది. అలాగే సత్రం అభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వానికి విజ్ఞాపన పత్రాలను సమర్పిస్తోంది. కంటికి రెప్పలా మఠాన్ని కాపుడుకుంటోంది.
ఈ ప్రాంతంలోని ముస్లిం సోదరులు దశాబ్దాలుగా ఈ సత్రాన్ని కాపాడుతున్నారని పూజారి తెలిపారు. 1992లో బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేత తర్వాత పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారినప్పుడు కొన్ని అల్లరి మూకల నుంచి సత్రం భూమిని, అక్కడి నివాసితులను రక్షించింది కూడా ముస్లిం ప్రజలేనని ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు. 1980ల నాటి అసోం ఉద్యమ సమయంలో కూడా సత్రానికి ముస్లిం ప్రజలే రక్షణ కల్పించారని పేర్కొన్నారు. ఆ సమయంలో సత్రానికి అవసరమైన ఆహార పదార్థాలను ముస్లిం ప్రజలే స్వయంగా సరఫరా చేశారని వెల్లడించారు.
'సత్రాన్ని ముస్లిం సమాజం రక్షిస్తోంది'
శ్రీశ్రీ అలిపుఖురి పటేకిబోరి సత్రాన్ని ముస్లిం సమాజం రక్షిస్తూ వస్తోందని రిటైర్డ్ ప్రభుత్వ టీచర్ అబ్దుల్ గఫూర్ పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తులో కూడా ఎటువంటి దాడులు లేదా ఆక్రమణలు జరగకుండా సత్రాన్ని తాము కాపాడుతూనే ఉంటామని స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు, స్థానిక సామాజిక కార్యకర్త జెహిరుల్ ఇస్లాం ముక్తార్ కూడా ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. పటేకిబోరి సత్రం తమ సంపద, గర్వమని వెల్లడించారు. ముస్లిం ప్రజలు ఈ సత్రానికి ఎంతో గౌరవం ఇస్తారని చెప్పారు.
సత్రం అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం సాయం చేయాలి : భక్తుడు
ఈ సత్రం సుమారు 500 ఏళ్ల పురాతనమైనదని ఓ భక్తుడు తెలిపారు. ఈ సత్రం చుట్టూ ముస్లింలే ఉన్నారని అన్నారు. కానీ ఇప్పటి వరకు వారి వల్ల తమకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగలేదన్నారు. ముస్లింలు మతపరమైన కార్యక్రమాలలో ఎప్పుడూ జోక్యం చేసుకోలేదని స్పష్టం చేశారు. హిమంత బిశ్వ శర్మ నేతృత్వంలో ఏర్పడిన కొత్త ప్రభుత్వం తమ సత్రం అభివృద్ధికి సహాయపడాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
శ్రీశ్రీ అలీపుఖురి పటేకిబారి సత్రాన్ని ఒక ఉత్తమ పర్యటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయాలని స్థానికులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. ఈ చారిత్రక వైష్ణవ పుణ్యక్షేత్రంలో భక్తుల సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోందని చెప్పారు. అయినప్పటికీ ఈ అలీపుఖురి పటేకిబారి సత్రంలో ఎటువంటి అభివృద్ధి జరగలేదని అభిప్రాయపడుతున్నారు. అలాగే సత్రానికి వెళ్లే రహదారుల దుస్థితిపై కూడా ప్రభుత్వానికి ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారు.
చరిత్ర ఏంటంటే?
అసోంలో వైష్ణవ సత్ర సంస్కృతిని, శ్రీకృష్ణుని పట్ల భక్తిని పెంపొందించే లక్ష్యంతో గొప్ప సాధువు శ్రీమంత శంకరదేవుడు (1449-1568), ఆయన శిష్యుడు మాధవదేవుడు శ్రీశ్రీ అలీపుఖురి పటేకిబారి సత్రాన్ని స్థాపించారు. కాగా, అసోంలో సత్రాలు (భక్తి కేంద్రాలు) వేల ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉన్నాయి. ఈ భూముల్లో ఎక్కువ భాగంగా రాజులు బహుమానంగా ఇచ్చినవే. ఈ సత్రాల భూములను సత్రాధికారులు (పూజారులు) బృందం నిర్వహిస్తుంది. వీటిని కేవలం మతపరమైన, సాంస్కృతిక కార్యకలాపాల కోసమే వినియోగిస్తారు.
ఆక్రమణలకు గురవుతున్నాయని ఆరోపణలు
అయితే అసోంలో బంగ్లాదేశ్ మూలాలు కలిగిన చొరబాటుదారులు సత్రాల భూములను ఆక్రమిస్తున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అయితే ప్రభుత్వ గణాంకాలు కూడా ఈ వాదనను సమర్థిస్తున్నాయి. గతేడాది అసోం సీఎం హిమంత బిశ్వశర్మ చొరబాటుదారులు, ఆక్రమణదారులకు వార్నింగ్ ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలోని నాలుగు జిల్లాల్లో ఉన్న 922 వైష్ణవ సత్రాలకు చెందిన 4,400 ఎకరాలకు పైగా భూమి గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ఆక్రమణలకు గురైందని ఆరోపించారు. ఇదే సమయంలో అక్రమణలకు గురైన భూమిలో గణనీయమైన భాగాన్ని విజయవంతంగా తిరిగి స్వాధీనం చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వం ఆక్రమణల తొలగింపు చర్యలను కూడా చేపట్టింది. చారిత్రక ప్రదేశాలు, సత్రాల సమీపంలో బయటి వ్యక్తులు భూమిని కొనుగోలు చేయకుండా నిరోధించే 'అసోం భూమి, రెవెన్యూ నియంత్రణ (రెండో సవరణ) బిల్లు-2024'ను కూడా రాష్ట్ర శాసనసభ ఆమోదించింది. ఈ పరిస్థితుల నడుమ మోరిగావ్ జిల్లాలోని మోయిరాబారిలో ఉన్న శ్రీశ్రీ అలీపుఖురి పటేకిబారి సత్రం మత సామరస్యానికి ఒక గొప్ప ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది.
