500ఏళ్ల నాటి కాళీ పూజ- తుపాన్లు, కరోనా వచ్చినా ఆగని ఆరాధన- భుజాలపై మోస్తూ అమ్మవారికి వీడ్కోలు!
500 Year old Kali Puja in Odisha : విద్యాధర్పూర్లో 500 ఏళ్ల నాటి కాళీ పూజ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి.
Published : November 9, 2026 at 4:32 PM IST
ఒడిశాలోని కటక్ విద్యాధరపుర్ ప్రాంతంలో 500 ఏళ్లుగా కాళీ పూజ వేడుకలను అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహిస్తున్నారు. తుపాన్లు, కరోనా వంటి విపత్కర పరిస్థితులు ఎదురైనా ఇక్కడి ప్రజలు మాత్రం వేడుకలను విజయవంతంగా పూర్తిచేస్తున్నారు. తమ పూర్వీకుల నాటి ఆచారాలను ఏమాత్రం విస్మరించకుండా శతాబ్దాలుగా ఈ పూజలను కొనసాగిస్తున్నారు.
సుమారు క్రీ.శ. 1500 ప్రాంతంలో బంగాల్కు చెందిన కొన్ని కుటుంబాలు శ్రీ చైతన్య దేవునితో కలిసి ఒడిశాకు వచ్చి కటక్లోని విద్యాధర్పూర్ ప్రాంతానికి వచ్చి స్థిరపడ్డాయి. వారు తమతో పాటు ఒక 'ఘటం' (పవిత్ర కలశం), ఒక 'ఖడ్గం', ఇంకా కాళీ మాతకు సంబంధించిన ఇత్తడి విగ్రహాన్ని తీసుకువచ్చి పూజలు చేయడం ప్రారంభించారు. అయితే, కాలక్రమేణా మట్టి విగ్రహాలను తయారు చేసి అమ్మవారిని పూజించే సంప్రదాయం మొదలైంది. ఇక్కడ రెండు వేర్వేరు మంటపాల్లో 'పెద్ద కాళీ' (బడో కాళీ), 'చిన్న కాళీ' (సానో కాళీ) రూపాల్లో అమ్మవార్లను పూజిస్తారు. దివంగత బిశ్వేశ్వర్ ఛటర్జీ విద్యాధర్పూర్లో 'బడ కాళీ' (పెద్ద కాళీ) ఆరాధనను మొదట ప్రారంభించారు.
అయితే, కటక్ కాళీ పూజకు సంబంధించిన మరో కథ సైతం ప్రచారంలో ఉంది. "బంగాల్కు చెందిన ఒక వ్యక్తి కలకత్తాలో గంగా నదిని దాటుతుండగా ఆయన ప్రయాణిస్తున్న స్టీమర్ (నౌక) ప్రమాదానికి గురైంది. అయితే, నీటిలో మునిగిపోతున్న తరుణంలో 'మా గంగా- కాళీ'ని స్మరించుకున్నాడు. 'తల్లి నన్ను కాపాడితే నా స్వగ్రామం విద్యాధర్పుర్కు వెళ్లి అక్కడ కాళీ మాత విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి పూజిస్తాను.' అని మొక్కుకున్నాడు. అప్పటి నుంచి 'బడా కాళి' (పెద్ద కాళి), 'సానా కాళి' (చిన్న కాళి) అని పిలిచే రెండు వేర్వేరు మండపాల్లో మట్టి విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించి పూజిస్తున్నారు." అని మరో కథ ప్రచారంలో ఉంది.
ఇంకా ఇక్కడ పూజించే రెండు కాళీ విగ్రహాలు చూడటానికి భిన్నంగా ఉంటాయి. 'బడా కాళి' విగ్రహానికి పళ్లు కనిపించవు. కానీ రక్తపు చారలు కనిపిస్తాయి. అదే సమయంలో 'సానా కాళి' విగ్రహానికి పళ్లు స్పష్టంగా కనిపించినా శరీరంపై రక్తపు మరకలు ఉంటాయి. ఈ రెండు విగ్రహాలకు ప్రతీకాత్మక బలిగా బూడిద గుమ్మడికాయలను సమర్పిస్తారు. నాలుగో రోజున 'అపరాజిత' పూజ అనంతరం 'ఘటం' (పవిత్రమైన పూజా కలశం)ను నిమజ్జనం చేస్తారు.
విద్యాధర్పుర్లో జరిగే కాళీ పూజ ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. సాధారణంగా ఇతర ప్రాంతాల్లో కాళీ పూజ రాత్రిపూట జరిగి, ఆ తర్వాత వెంటనే మరుసటి రోజు విగ్రహాన్ని నిమజ్జనం చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం అమ్మవారిని నాలుగు రోజుల పాటు 'షోడశోపచార' (పదహారు రకాల సాంప్రదాయ పూజా కార్యక్రమాలు)లతో అత్యంత వైభవంగా పూజిస్తారు. అమ్మవారికి అన్న భోగం, హారతి, పుష్పాంజలి సమర్పిస్తారు. పూర్వం ఇక్కడ జంతు బలి ఇచ్చేవారు. అయితే, ప్రభుత్వ నిబంధనల మేరకు అటువంటి ఆచారాలను నిషేధించడంతో ఇప్పుడు మొక్కులు చెల్లించుకునే భక్తులు ఒక మేకను అమ్మవారికి సమర్పించి, ఆ తర్వాత దానిని బలి ఇవ్వకుండా తిరిగి వదిలివేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కేవలం గుమ్మడికాయలను మాత్రమే బలిగా ఇస్తున్నారు.
---దేబాశిష్ చక్రవర్తి, పూజారి
ఈ వేడుకల సందర్భంగా స్థానికులు ఎవరూ తమ ఇళ్లలో మాంసాహారం వండరు. ఇక చివరి రోజున అమ్మవారి విగ్రహాలను వాహనాలపై కాకుండా, భక్తులు తమ భుజాలపై మోస్తూ ఊరేగింపుగా తీసుకువెళ్లి నిమజ్జనం చేయడం ఇక్కడి ప్రత్యేకత. అమ్మవారు వెళ్లే దారి పొడవునా భక్తులు రోడ్డుపై చీరలను పరుస్తూ సాదరంగా వీడ్కోలు పలుకుతారు. "కాళీ మాత నిమజ్జనం రోజున విగ్రహాన్ని భుజాలపై మోసుకెళ్తారు. ఊరేగింపు సాగుతున్నప్పుడు 'మేధ' (దేవత పల్లకి) ముందు నేలపై చీరలను పరుస్తారు. నేటికీ ఈ నిమజ్జన వేడుక పూర్వకాలంలో ఎలా జరిగేదో సరిగ్గా అదే పద్ధతిలో కొనసాగుతోంది. తరతరాలు గడిచిపోయాయి, ఎన్నో ఏళ్లు మారిపోయాయి. కాళికా దేవి ఆరాధనలో ఏమాత్రం మార్పు రాలేదు." అని స్థానికుడు సత్యజిత్ గోస్వామి అన్నారు.
"500 ఏళ్ల క్రితం ఏ పద్ధతుల్లో అమ్మవారిని పూజించారో నేటికీ అదే ఆచారాలను పాటిస్తున్నాం. ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా, మా ఈ సాంప్రదాయం ఏమాత్రం మారకుండా అలాగే కొనసాగుతోంది." అని ఉత్సవాల ప్రధాన కార్యదర్శి సునీల్ పాండా తెలిపారు.
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