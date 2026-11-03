మార్గదర్శితో అర్ధ శతాబ్దపు ప్రయాణం- డైరెక్టర్ శ్రీధర్కు ఘన సన్మానం
Margadarsi Honours Sridhar : మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్లో 50 ఏళ్లపాటు సుదీర్ఘకాలం సేవలు అందించిన తమిళనాడు విభాగం డైరెక్టర్ శ్రీధర్ను చెన్నైలో ఘనంగా సన్మానించారు.
Published : November 3, 2026 at 10:52 AM IST
మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ తమిళనాడు విభాగం డైరెక్టర్ శ్రీధర్ను సోమవారం చెన్నైలో ఘనంగా సత్కరించారు. మార్గదర్శిలో ఉద్యోగిగా ఆయన 50 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ ఘన సన్మానం చేశారు. చెన్నైలోని వడపళనిలో ఉన్న ఓ ప్రైవేటు హోటల్లో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ వేడుకలో మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ సీఈఓ సత్యనారాయణ, వైస్ ప్రెసిడెంట్ రాజాజీ, తమిళనాడు చిట్ ఫండ్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ చిత్తరసు, కర్ణాటక రీజినల్ డైరెక్టర్ లక్ష్మణరావు పాల్గొన్నారు. అలాగే తమిళనాడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ మార్గదర్శి శాఖల మేనేజర్లు, ఏజెంట్లు హాజరయ్యారు.
"ఈ రోజు నా జీవితంలో మరిచిపోలేని రోజు. ఈ విజయం కేవలం నా ఒక్కడిదే కాదు. ఇది అందరి విజయం. నేను ఒక వ్యవసాయ కుటుంబంలో జన్మించాను. పదో తరగతి వరకు చదువుకున్నాను. ఆ తర్వాత ఐటీఐ కోర్సులో చేరాలని అనుకున్నాను. అప్పుడు మా నాన్న నాకు రూ.5 ఇచ్చారు. 12వ తరగతి పూర్తయిన తర్వాత నేను మార్గదర్శిలో ఒక ఉద్యోగిగా చేరాను. ఆ తర్వాత కూడా నా కాలేజీ చదువును కొనసాగించాను. అయితే ఒకే సంస్థలో 50 ఏళ్లపాటు పనిచేయడం సాధారణ విషయం కాదు. మొదట్లో నేను హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నైకి రావడానికి కాస్త సంకోచించాను. కానీ 1994లో మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ కార్యాలయాన్ని తమిళనాడులో ప్రారంభించినప్పుడు నేను ఇక్కడకు వచ్చాను. పట్టుదల, ఉత్సాహం ఉంటే దేనినైనా సాధించవచ్చు. ఈ సంస్థ నుంచి నాకు లభించిన ప్రోత్సాహమే నేను ఇక్కడ 50 ఏళ్లపాటు నిరంతరాయంగా పనిచేయడానికి స్ఫూర్తినిచ్చింది. నా హయాంలో తమిళనాడు వ్యాప్తంగా 18 మార్గదర్శి శాఖలను స్థాపించాం. త్వరలోనే మరో రెండు శాఖలలను తెరవనున్నాం."
- శ్రీధర్, మార్గదర్శి తమిళనాడు విభాగం డైరెక్టర్
హైదరాబాద్లో ప్రారంభమైన ఉద్యోగ జీవితం
మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ను, రామోజీ గ్రూపు వ్యవస్థాకులు దివంగత చెరుకూరి రామోజీరావు స్థాపించారు. 1962 అక్టోబర్లో హైదరాబాద్లోని ఒక చిన్న కార్యాలయంలో దానిని మొదలుపెట్టారు. ఆ సమయంలో హైదరాబాద్లోని మార్గదర్శి బ్రాంచిలో శ్రీధర్ తన ఉద్యోగ జీవితాన్ని ప్రారంభించారు. వివిధ స్థాయిల్లో బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నత పదవులను ఆధిరోహించారు. ప్రస్తుతం ఆయన మార్గదర్శి తమిళనాడు విభాగానికి డైరెక్టర్గా సేవలందిస్తున్నారు.
వాస్తవానికి తమిళనాడులో మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ మొదటి బ్రాంచ్ స్థాపించినప్పుడు శ్రీధర్ మేనేజర్గా నియమితులయ్యారు. తర్వాత ఆయన ఆ రాష్ట్రంలో మార్గదర్శి నెట్వర్క్ను విస్తరిస్తూ, వ్యాపార పరిమాణాన్ని పెంచుతూ, సంస్థ వృద్ధి కోసం నిరంతరం కృషి చేశారు. రానున్న మూడేళ్లలో తమిళనాడులోని బ్రాంచ్ల సంఖ్యను 18 నుంచి 30కి పెంచే యోచనలో ఉన్నట్లు శ్రీధర్ ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.
కుటుంబం మద్దతుతో!
"మార్గదర్శిలో పని వేళలు కొన్నిసార్లు రాత్రి 9 గంటల వరకు కూడా ఉంటాయి. శ్రీధర్ 50 ఏళ్లపాటు ఇక్కడ సుదీర్ఘకాలం సేవలు అందించారు. ఆయన ఇక్కడ పని ముగించుకొని, ఆలస్యంగా ఇంటికి తిరిగి వెళ్లినప్పుడు కూడా, ఆయన భార్య ఎంతో ప్రేమతో మద్దతుగా నిలిచారు. ఇలాంటి కుటుంబం మద్దతు ఉండడం వల్లనే ఆయన 50 ఏళ్లపాటు నిరంతరాయంగా సేవలు అందించగలిగారు" అని మార్గదర్శి సీఈఓ సత్యనారాయణ కొనియాడారు. ఆ తర్వాత శ్రీధర్ దంపతులకు శాలువా కప్పి, పూలమాలలు వేసి ఘనంగా సన్మానించారు.
తమిళనాడులో రూ.100కోట్ల టర్నోవర్!
తమిళనాడులో మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ నెలవారీ బిజినెస్ టర్నోవర్ ఇటీవల రూ.100 కోట్ల మార్కును దాటింది. ప్రస్తుతం ఆ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 18 బ్రాంచీలతో మార్గదర్శి విజయవంతంగా నడుస్తోంది. 2026 నవంబర్ నాటికి గుడువంచేరి, తిరువళ్లూరుల్లో రెండు కొత్త బ్రాంచులు ప్రారంభించడానికి సిద్ధమవుతోంది.
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