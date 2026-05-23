ETV Bharat / bharat

భవ్య పథకం కింద 50 పారిశ్రామిక పార్కులు- దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు రాష్ట్రాలకు 4 నెలల గడువు : కేంద్రం

భవ్య పథకం తొలిదశలోనే 50 పారిశ్రామిక పార్కులకు అనుమతులిస్తాం- రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, ప్రైవేటురంగ కంపెనీల సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో ఈ స్కీం అమలు- కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ వెల్లడి

Union Minister Piyush Goyal
Union Minister Piyush Goyal (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 23, 2026 at 6:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Industrial Parks In Bhavya Scheme : భారత్ ఔద్యోగిక్ వికాస్ యోజన (భవ్య) పథకం కింద 50 పారిశ్రామిక పార్కుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు రాష్ట్రాలకు 4 నెలల గడువు ఇచ్చామని కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ వెల్లడించారు. ఇందులోని 20 పారిశ్రామిక పార్కులకు తొలి రెండు నెలల్లో, మిగతా 30 పారిశ్రామిక పార్కులకు తదుపరి రెండు నెలల్లో దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. భవ్య పథకం తొలిదశలోనే ఈ మొత్తం 50 పారిశ్రామిక పార్కులకు అనుమతులను మంజూరు చేస్తామని, మిగతా 50 పార్కులకు తదుపరి దశలో అనుమతులు లభిస్తాయన్నారు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, ప్రైవేటురంగ కంపెనీల సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో ఈ స్కీం అమలవుతుందని పీయూష్ గోయల్ చెప్పారు. ఈ స్కీంలో భాగంగా 100 నుంచి 1000 ఎకరాల్లో ఉండే పారిశ్రామిక పార్కులను అభివృద్ధి కోసం చేపడతామన్నారు. దీనికి ఎంపికయ్యే పారిశ్రామిక పార్కుల్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ఎకరాకు రూ.1 కోటి చొప్పున ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తామని ఆయన తెలిపారు. పర్వత ప్రాంతాలు ఎక్కువగా ఉండే రాష్ట్రాల్లో 25 ఎకరాల్లో ఉండే పరిశ్రమలనూ పారిశ్రామిక పార్కులుగా ఎంపిక చేస్తామని చెప్పారు.

TAGGED:

BHAVYA SCHEME
BHARAT AUDYOGIK VIKAS YOJNA
INDUSTRIAL PARKS BHAVYA SCHEME
INDUSTRIAL PARKS IN BHAVYA SCHEME

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.