విషం తాగి తల్లిదండ్రుల ఆత్మహత్య- ఎముకుల కొరికే చలిలో రాత్రంతా అడవిలో కూర్చున్న ఐదేళ్ల బాలుడు
ప్రాణపాయ స్థితిలో ఉన్న తల్లిదండ్రుల పక్కనే రాత్రంతా కూర్చుని ఉన్న బాలుడు- స్థానికుల సమాచారంతో ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు- ఆస్పత్రికి తరలించేసరికి మృతి చెందిన బాలుడి తండ్రి- చికిత్స పొందుతూ మరణించిన బాలుడి తల్లి
Published : December 29, 2025 at 7:56 PM IST
5 year old Boy Spend Night in Forest : ఒడిశా దేవ్గఢ్ జిల్లాలో హృదయవిదారక ఘటన జరిగింది. ప్రాణపాయ స్థితిలో ఉన్న తల్లిదండ్రుల పక్కన ఏమీ తెలియని ఓ ఐదేళ్ల బాలుడు, రాత్రంతా ఎముకలు కొరికే చలిలో వారికి కాపలాగా ఉన్నాడు. తల్లిదండ్రుల ముందు ఎడుస్తూ కూర్చుని సాయం కోసం ఎదురుచూశారు. ఈ విషాద ఘటన స్థానికులను కన్నీరు పెట్టించింది. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?
జియానంతపాలి గ్రామానికి చెందిన దుష్మంత్ మాఝీ, ఆయన భార్య రింకీ మాఝీ శనివారం సాయంత్రం తమ ఐదేళ్ల కుమారుడితో కలిసి మోటార్ సైకిల్పై ఇంటికి బయలుదేరారు. అయితే మార్గమధ్యలో దంపతుల మధ్య తీవ్రమైన గొడవ జరిగింది. దీంతో మనస్తాపానికి గురైన వారు బైక్ను రోడ్డుపైనే వదిలేసి, అడవిలోకి వెళ్లి పురుగుల మందు తాగారు. కళ్లముందే తల్లిదండ్రులు కుప్పకూలిపోవడం చూసిన ఆ బాలుడు, నిస్సహాయ స్థితిలో ఉండిపోయాడు. అడవి మృగాల భయం, గడ్డకట్టే చలి ఉన్నప్పటికీ తన తల్లిదండ్రులను వదిలి వెళ్లలేక రాత్రంతా వారి దగ్గరే కూర్చున్నాడు.
ఆస్పత్రికి తరలించేసరికి మృతి చెందిన బాలుడి తండ్రి
ఉదయం అడవి నుంచి బయటకు వచ్చిన ఆ బాలుడు, రోడ్డుపై వెళ్తున్న వారికి జరిగిన విషయాన్ని ఏడుస్తూ వివరించాడు. స్థానికుల సమాచారంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు, ముగ్గురిని సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. అప్పటికే బాలుడి తండ్రి దుష్మంత్ మరణించినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. పరిస్థితి విషమంగా ఉన్న తల్లి రింకీని వేరే ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశారు. అయితే బాలుడి పరిస్థితి కూడా విషమంగా ఉందని, మెరుగైన చికిత్స కోసం కటక్లోని ఓ ఆస్పత్రికి తరలించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. కుటుంబ కలహాలతోనే దంపతులిద్దరూ ఆత్మహత్యకు పాల్పడి ఉంటారని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.