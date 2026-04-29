4 రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం- ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే?
బంగాల్, అసోం, తమిళనాడు, కేరళ, పుదుచ్చేరి ఎగ్జిట్ పోల్స్- విజయావకాశాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : April 29, 2026 at 6:47 PM IST
Assembly Election Exit Polls 2026 : బంగాల్ రెండోవిడత పోలింగ్ బుధవారం ముగియటంతో ఎగ్జిట్ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. బంగాల్, అసోం, తమిళనాడు, కేరళ, పుదుచ్చేరికి సంబంధించిన ఎగ్జిట్ పోల్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి. అసోంలో భారతీయ జనతా పార్టీ సారథ్యంలోని ఎన్డీయే హ్యాట్రిక్ కొట్టనుందని ఎగ్జిట్ ఫలితాలు వెల్లడయ్యాయి. దాదాపు ఏడు సంస్థలు అంచనాలు విడుదల చేయగా అన్నీ కూడా కమలం పార్టీకే జైకొట్టాయి. అటు కేరళ శాసనసభ ఎన్నికల్లో UDF కూటమి విజయం సాధిస్తుందని మెజారిటీ ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనా వేశాయి. 140 స్థానాలున్న కేరళ అసెంబ్లీలో అధికారం చేపట్టడానికి స్థానాల్లో విజయం సాధించాల్సి ఉండగా మెజార్టీ మార్క్ను UDF కూటమి అందుకుంటుందని పేర్కొన్నాయి. ఎన్డీఏ కూటమి పెద్దగా ప్రభావం చూపబోదని దాదాపు అన్ని ఎగ్జిట్ పోల్స్ అభిప్రాయపడ్డాయి.
కేరళలో ఈసారి అధికారం మారడం ఖాయం!
వామపక్ష పార్టీల కంచుకోట కేరళలో ఈసారి అధికారం మారడం ఖాయమనే విధంగా ఎగ్జిట్పోల్స్ అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. పదేళ్లుగా అధికారంలో ఉన్న LDFకూటమికి ఈసారి ఓటమి తప్పదని మెజార్టీ సర్వేలు అంచనా వేశాయి. మొత్తం 140 స్థానాలకుగాను, UDF కూటమికి 75నుంచి 87సీట్లు వస్తాయని పీపుల్స్ పల్స్ పేర్కొంది. LDFకు 55 నుంచి నుంచి 65స్థానాల్లో విజయం సాధించే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. ఓట్ వైబ్ సర్వే ప్రకారం UDFకు 70 నుంచి 80 స్థానాల్లోనూ, LDF 58 నుంచి 68 స్థానాలు, ఎన్డీఏ సున్నా నుంచి నాలుగు స్థానాలు గెలిచే అవకాశం ఉందని తేలింది. మ్యాట్రిజ్ అంచనా ప్రకారం UDF కూటమికి 70 నుంచి 75, LDFకు 60 నుంచి 65, ఎన్డీఏ మూడు లేదా ఐదు స్థానాల్లో గెలిచే అవకాశం ఉంది. చాణిక్య స్ట్రాటజీస్ సర్వే ప్రకారం UDF కూటమి 72 నుంచి 80 స్థానాల్లోనూ, LDF 58 నుంచి 64 సీట్లు, NDA సున్నా నుంచి 3 స్థానం గెలిచే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. యాక్సిస్ మై ఇండియా UDF కూటమికి 78 నుంచి 90, LDFకు 49 నుంచి 62, NDA సున్నా నుంచి 3 స్థానాల్లో గెలిచే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది.
అసోంలో ఎన్డీయే హ్యాట్రిక్!
అసోంలో భారతీయ జనతా పార్టీ సారథ్యంలోని ఎన్డీయే మరోసారి అధికారం చేపట్టనుంది. అసోంలోని 126 శాసనసభ స్థానాలకు ఈనెల 16న పోలింగ్ జరిగింది. ముందస్తు అంచనాలు విడుదల చేసిన సంస్థలన్నీ కమలం పార్టీకే జైకొట్టాయి. మొత్తం 126 స్థానాలకుగాను ఎన్డీయేకు 88 నుంచి 100 స్థానాలు, కాంగ్రెస్కు 24 నుంచి 36 స్థానాలు, ఇతరులకు 3 సీట్లు వస్తాయని యాక్సిస్ మై ఇండియా అంచనా వేసింది. ఎన్డీయే కూటమికి 85 నుంచి 95 స్థానాలు, కాంగ్రెస్కు 25 నుంచి 32 సీట్లు, ఇతరులకు ఆరు నుంచి 12 స్థానాలు వస్తాయని మ్యాట్రిజ్ ఎగ్జిట్ ఫలితాలు విడుదల చేసింది. ఎన్డీయేకు 68 నుంచి 72 స్థానాలు వస్తాయని పీపుల్స్ పల్స్ ముందస్తు అంచనాలు విడుదల చేసింది. కాంగ్రెస్కు 22 నుంచి 26 సీట్లు, ఇతరులకు మూడు నుంచి ఐదు స్థానాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఎన్డీయేకు 88నుంచి 98 స్థానాలు చాణక్య స్ట్రాటజీస్ ఎగ్జిట్ ఫలితాలు విడుదల చేసింది. కాంగ్రెస్కు 22 నుంచి 32 సీట్లు, ఇతరులకు 3 నుంచి ఐదు స్థానాలు వస్తాయని పేర్కొంది.
పీపుల్స్ పల్స్:
- తమిళనాడు: డీఎంకే కూటమి: 125-145, అన్నా డీఎంకే కూటమి: 65-80, టీవీకే: 18-24.
- కేరళ: ఎల్డీఎఫ్: 55-65, యూడీఎఫ్ 75-87, ఎన్డీయే: 0-3.
- పుదుచ్చేరి: బీజేపీ కూటమి: 16-19, కాంగ్రెస్ కూటమి: 10-12.
- బంగాల్: తృణమూల్ కాంగ్రెస్: 177-187, బీజేపీ: 95-100.
బంగాల్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ 2026
బంగాల్లో ముగిసిన చివరి విడత పోలింగ్ ముగిసింది. ఈ విడతలో సాయంత్రం 5 గంటల వరకు 90 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. అయితే పోలింగ్ ముగియడంతో ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఒక్కొక్కటిగా బయటకు వస్తున్నాయి.