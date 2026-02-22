ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు మృతి- మర్డరా? బలవన్మరణమా?

ETV Bharat / bharat

Family Members Died : ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని కాస్‌గంజ్ జిల్లాలోని అత్యంత దారుణమై ఘటన వెలుగుచూసింది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు వ్యక్తులు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందారు. అయితే భర్త తన భార్యను, ముగ్గురు పిల్లలను హతమార్చి అనంతరం తాను కూడా ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లుగా పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఆర్థిక సమస్యలే కారణమని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం దీనిపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, అమన్​పూర్​లోని పెట్రోల్​ పంపు సమీపంలో శ్యామ్​వీర్​ సింగ్ (50) వెల్డర్​గా పని చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. అతడి భార్య రామ్​శ్రీ(46), ఇద్దరు కుమార్తెలు ప్రాచి(14), ఆకాంక్ష(12), కుమారుడు గిరీశ్(10) ఉన్నారు. అయితే గత మూడు రోజుల నుంచి శ్యామ్​వీర్ కుటుంబ సభ్యులు బయటకు రాకపోవడంతో పొరుగింటి వారు పోలీసులకు సమాచారమిచ్చారు. దీంతో ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు, ఇంటి తలుపులను పగులగొట్టి చూడగా ఐదుగురు విగతజీవులుగా కనిపించారు. శ్యామ్వీర్ ఫ్యాన్‌కు ఉరివేసుకొని కనిపించగా, మిగతా నలుగురు కుటుంబ సభ్యులు మృతదేహాలు చెల్లాచెదురుగా పడి ఉన్నాయి. శ్యామ్​వీర్ మెుదట తన భార్యతో పాటు ముగ్గురు పిల్లలను హతమార్చి, ఆత్మహత్య చేసుకొని ఉంటాడని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకుని శవ పరీక్షలు నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు.

ఆర్థిక ఇబ్బందులే కారణామా?
ఘటనా స్థలంలోని పరిస్థితులు చూస్తే ఆత్మహత్యగా కనిపిస్తోందని కాస్​గంజ్ ఎస్​పీ అంకిత శర్మ తెలిపారు. ఇంట్లోకి ఎవరూ వచ్చిన ఆధారాలు కూడా లేవని అన్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులే ఆత్మహత్యకు దారితీసి ఉంటాయని అనుమానం వ్యక్తంచేశారు. పోస్టుమార్దం రిపోర్ట్ వచ్చాక మరిన్ని వివరాలను వెల్లడిస్తామని చెప్పారు.

'ఘటన గురించి శనివారం సాయంత్రం 6:30 గంటల సమయంలో సమాచారం అందింది. ఇంటి ముందు ఒక తలుపు, వెనక ఒక తలుపు ఉన్నాయి. రెండూ కూడా లోపలి నుంచి తాళం వేసి ఉన్నాయి. లోపలికి ఎవరూ ప్రవేశించిన ఆనవాళ్లు లేవు. ముందుగ కుటుంబ సభ్యులను శ్యామ్​ వీర్ హతమార్చి, ఆ తర్వాత తను ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లుగా కనిపిస్తోంది. కానీ అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. రామ్​శ్రీ మెడపై ఒక గాయం ఉంది. ముగ్గురు పిల్లల శరీరంపై ఎలాంటి గాయాలు కనిపించలేదు. ప్రస్తుతం ఇంటి చుట్టుపక్కల వారిని, వారి బంధువులను ప్రశ్నిస్తున్నాం' అని అంకిత శర్మ తెలిపారు.

8 నెలల చిన్నారి ప్రాణం తీసిన తండ్రి
రక్షించాల్సిన తండ్రే రాక్షసుడిగా మారాడు. భార్యతో జరిగిన చిన్న గొడవకు అభం శుభం తెలియని 8 నెలల పసికందును బలి తీసుకున్నాడు. కన్నకూతురు అని కూడా చూడకుండా, అత్యంత కిరాతకంగా కత్తెరతో చిన్నారి గొంతు కోసి హతమార్చాడు. ఆపై తాను కూడా ఆత్మహత్యకు యత్నించాడు. గుండెలు పిండేసే విషాద ఘటన రాజస్థాన్ జైపుర్‌లోని మాల్పురా గేట్ పోలీస్ పరిధిలో ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది. ఫిబ్రవరి 6న ఈ ఘటన జరిగింది. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న నిందితుడు కోలుకున్న తర్వాత శుక్రవారం పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే? రాజస్థాన్​లోని సాంగనేర్‌లో ఉన్న అత్తగారింటికి వచ్చిన షాదాబ్ మహ్మద్, తనతో వెంటనే ఊరు రావాలని భార్యను వేధించాడు. ఆమె నిరాకరించడంతో ఆగ్రహానికి గురైన అతను, గదిలోకి వెళ్లి తలుపు వేసుకుని సొంత కుమార్తె గొంతును కత్తెరతో కోసి కిరాతకంగా చంపేశాడు. కన్నతండ్రే కాలయముడిగా మారి పసిప్రాణాన్ని బలిగొన్న ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

