దిల్లీ రామ్‌లీలా మైదాన్‌ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తత- అధికారులపై రాళ్లదాడి- పోలీసులకు గాయాలు

Published : January 7, 2026 at 10:33 AM IST

1 Min Read
Delhi Ramlila Maidan Protest : దిల్లీలోని రామ్‌లీలా మైదాన్‌ ప్రాంతంలో మున్సిపల్‌ అధికారులు చేపట్టిన ఆక్రమణల కూల్చివేత తీవ్ర ఘర్షణలకు దారితీసింది. తుర్క్‌మన్ గేట్ వద్ద ఉన్న సయ్యద్‌ఫైజ్ ఎలాహి మసీదు, శ్మశానవాటికకు ఆనుకుని ఉన్న భూమిలో కూల్చివేతలు చేపట్టడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఆందోళనకారులు రాళ్లురువ్వారు. ఈ దాడుల్లో ఐదుగురు పోలీసులు గాయపడ్డారు. దిల్లీ హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు దిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులు కూల్చివేత చర్యలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో 100 నుంచి 150 మంది ఆందోళనకారులు ఆ ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. వారిలో చాలా మంది అధికారులు నచ్చజెప్పడంతో వెనుదిరిగారు. అయితే కొందరు మాత్రం రాళ్ల దాడికి తెగబడ్డారు. ఆ గుంపును చెదరగొట్టడానికి పోలీసులు భాష్పవాయు గోళాలను ప్రయోగించారు. గాయపడ్డ పోలీసులను ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీలను పరిశీలించి దాడి చేసినవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు తెలిపారు. మసీదు సమీపంలోని వంటశాల, డిస్పెన్సరీని ఆక్రమణలుగా న్యాయస్థానం ప్రకటించిందని వివరించారు.

