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చికిత్స కోసం వెళ్తే కాలిలో 45cm ఐరన్​ వైర్​ పెట్టి ఆపరేషన్​- 10 నెలల తర్వాత సేఫ్​గా బయటకు తీసిన డాక్టర్లు

అరుదైన శస్త్రచికిత్స చేసి వ్యక్తి ప్రాణాలు కాపాడిన మరో ఆస్పత్రి వైద్యులు- పది నెలల పాటు అతడి శరీరంలోనే ఉండడం వల్ల రక్తనాళాల్లో తీవ్రమైన ఇన్ఫెక్షన్

Iron Wire Left In Body For 10 Months
వైర్​తో షైజు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 8, 2026 at 1:29 PM IST

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Iron Wire Left In Body For 10 Months After Surgery : కేరళంలో ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి వైద్యుల ఘోర నిర్లక్ష్యం తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. కొండ నాలుకకు మందు వేస్తే ఉన్న నాలుక ఊడిన్నట్లు కాలి చికిత్స కోసం ఆస్పత్రికి వెళ్తే ఏకంగా శరీరంలోనే ఇనుప వైర్​ను పెట్టి ఆపరేషన్ చేశారు వైద్యులు. దాదాపు 10 నెలల తర్వాత అరుదైన శస్త్రచికిత్స చేసి వ్యక్తి ప్రాణాలు కాపాడారు మరో ఆస్పత్రి వైద్యులు. కాలి రక్తనాళంలో ఉన్న 45 సెంటీమీటర్ల పొడవైన ఇనుప తీగను సురక్షితంగా బయటకు తీశారు. ఈ ఘటన కేరళంలో జరిగింది. దీనిపై ఆసుపత్రిని సంప్రదించగా, సరైన స్పందన లేకపోవడంతో వైద్యులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి న్యాయపోరాటానికి సిద్ధమయ్యాడు.

అసలేం జరిగిందంటే?
ఇడుక్కిలోని నల్పతేక్కర్‌కు చెందిన 40 ఏళ్ల ఇ.వి. షైజు వెరికోసిస్ వెయిన్ సమస్యతో బాధపడుతున్నాడు. దీంతో కొత్తమంగళంలోని ఓ ఆసుపత్రిలో చికిత్స కోసం వెళ్లాడు. అక్కడ అతడికి పరీక్షలు చేసి శస్త్రచికిత్స నిర్వహించారు. అయితే, ఆపరేషన్ చేసే సమయంలో సుమారు 45 సెంటీమీటర్లు (18 అంగుళాల) వైర్‌ను కాలిలోనే వదిలేశారు. అయితే, శస్త్రచికిత్స పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత షైజు పని కోసం విదేశాలకు వెళ్లాడు. అక్కడి వైద్యులు శస్త్రచికిత్స గాయానికి డ్రెస్సింగ్​ చేస్తుండగా, ఒక లోహపు వస్తువును గమనించారు. వెంటనే వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించగా ఆ వైర్ అతడి రక్తనాళంలో ఇరుక్కుపోయిందని గుర్తించారు. దీంతో వెంటనే ఫోన్‌లో శస్త్రచికిత్స చేసిన వైద్యుడిని సంప్రదించగా, ఒక పొరపాటు జరిగిందని అంగీకరించాడు.

Iron Wire Left In Body For 10 Months
ఎక్స్​రేలో కనిపిస్తున్న వైర్​ (ETV Bharat)

మరోవైపు తన ప్రాణానికి ప్రమాదం ఉందని గ్రహించిన షైజు, వెంటనే కేరళంకు తిరిగి వచ్చి అలువలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స తీసుకున్నాడు. అక్కడి నిపుణులైన వైద్యుల బృందం గైడ్ వైర్‌ను బయటకు తీయడానికి ఒక క్లిష్టమైన అత్యవసర శస్త్రచికిత్సను నిర్వహించింది. ఆ వైర్ దాదాపు పది నెలల పాటు అతడి శరీరంలోనే ఉండడం వల్ల రక్తనాళాల్లో తీవ్రమైన ఇన్ఫెక్షన్ సోకి ఆరోగ్యం క్షీణించింది. ఒకవేళ ఆ వైర్ నేరుగా అతడి గుండెలోకి వెళ్లి ఉంటే పరిస్థితి ప్రాణాంతకం అయ్యేదని వైద్యులు తెలిపారు.

Iron Wire Left In Body For 10 Months
ఎక్స్​రేలో కనిపిస్తున్న వైర్​ (ETV Bharat)

ఆ వైర్​ సిరల గుండా ప్రయాణించి గుండెకు అత్యంత సమీపానికి చేరుకోవడంతో తాను అత్యంత ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నానని షైజు పేర్కొన్నాడు. ఆస్పత్రి సిబ్బంది చేసిన నిర్లక్ష్యం వల్ల తన జీవితాన్ని నాశనం అయ్యిందని బాధితుడు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. దీనివల్ల తాను విదేశాల్లోని ఉద్యోగాన్ని కోల్పోయానని, తదుపరి చికిత్సల కోసం లక్షల రూపాయలు అప్పు చేయాల్సి వచ్చిందని పేర్కొన్నాడు. ఈ తీవ్రమైన నిర్లక్ష్యానికి పరిహారం కోరుతూ ఆసుపత్రి అధికారులను సంప్రదించినా సరైన స్పందన రాలేదని వాపోయాడు. దీంతో రాజక్కాడ్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలిపాడు. అతడు ఇప్పుడు కోర్టును ఆశ్రయించి, బాధ్యులైన వైద్యులు, ఆసుపత్రి యాజమాన్యంపై కఠిన న్యాయపరమైన చర్యలు చేపట్టడానికి సిద్ధమవుతున్నాడు. మరోవైపు ఈ ఘటనపై సమగ్ర విచారణకు ఒక వైద్య మండలిని ఏర్పాటు చేయాలని పోలీసులు నిర్ణయించారు.

Iron Wire Left In Body For 10 Months
వైర్​తో షైజు (ETV Bharat)

బాలుడి కడుపులో 43 లోహపు వస్తువులు
ఇదిలా ఉండగా, కొద్ది రోజుల క్రితం తమిళనాడులోని తిరువణ్ణామలై జిల్లాలో ఇలాంటి తరహా ఘటనే జరిగింది. తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి, తరచుగా వాంతులతో ఆస్పత్రిలో చేరిన ఒక బాలుడిని పరీక్షించిన వైద్యులకు మైండ్ బ్లాంక్ అయ్యే దృశ్యం కనిపించింది. స్కానింగ్ రిపోర్టులు చూసి డాక్టర్లే కంగుతిన్నారు. అత్యవసరంగా శస్త్ర చికిత్స నిర్వహించి వెంటనే ఆ బాలుడి కడుపు నుంచి ఏకంగా 43 లోహ వస్తువుల్ని బయటకు తీశారు. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

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WIRE LEFT IN BODY AFTER SURGERY

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