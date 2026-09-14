తమిళ చరిత్రలో కీలక ఘట్టం- 4వేల ఏళ్ల క్రితం నాటి రాక్ పెయింటింగ్స్ గుర్తింపు- 'కీళాడి' నాగరికత కంటే ముందువేనా?
తేనీ జిల్లాలో బయటపడ్డ 4000 సంవత్సరాల క్రితం నాటి రాక్ పెయింటింగ్స్, గుహ నివాసాలు- తమిళ ప్రాచీన పట్టణ నాగరికత 'కీళాడి' కన్నా పాత కాలం నాటి ఆనవాళ్లని భావిస్తున్న నిపుణులు
Published : September 14, 2026 at 2:18 PM IST
Old Rock Paintings Found In Theni : తమిళనాడులోని తేనీ జిల్లాలో 4వేల ఏళ్ల క్రితం నాటి రాక్ పెయింటింగ్స్, గుహ వంటి పురాతన మానవ నివాసాలు (గుహ నివాసాలు) బయటపడ్డాయి. అలాగే ఇనుమును కరిగించే పరికరాలు, టెర్రకోట పైపులు వంటివి కూడా లభ్యమయ్యాయి. దీంతో ఈ ప్రాంతంలో పురావస్తు అధ్యయనం చేపట్టాలని, ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో సమగ్ర తవ్వకాలు జరపాలని స్థానికులు, నిపుణలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
భారీ శిలపై రాక్ పెంయింటింగ్స్
కడమలైకుండు ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు, పురావస్తు అధ్యయనాల పట్ల ఆసక్తి ఉన్నసెల్వం అనే వ్యక్తి సంగిలికరాడు కొండల వద్ద ఒక భారీ శిలపై మెగాలిథిక్ (మధ్యశిలా) యుగం నాటి పురాతన తమిళులు గీసిన 4,000 ఏళ్ల నాటి రాక్ పెయింటింగ్స్ను, అలాగే అప్పటి మానవులు ఉపయోగించిన గుహ వంటి నివాసాలను గుర్తించారు. దీంతో మెగాలిథిక్ కాలం నుంచి చారిత్రక యుగం వరకు ఈ ప్రాంతాల్లో పురాతన తమిళులు నివసించారనడానికి ఆధారాలు లభ్యమయ్యాయి.
கீழடியை விட பழமையா? 4,000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய பாறை ஓவியங்கள் கண்டுபிடிப்பு #rockpainting | #keezhadi | #excavation | #civilization | #theni | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/tNldC9GSpJ— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) September 12, 2026
పెయింటింగ్స్లో వేట దృశ్యాలు
ఈ ఆవిష్కరణ గురించి సెల్వం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కడమలైకుండులోని సంగిలికరాడు కొండల వద్ద ఉన్న భారీ రాతి భాగంపై మధ్యశిల యుగం నాటి మానవులు గీసిన తెల్లని రాక్ పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయని వివరించారు. ఈ పెయింటింగ్స్లో కాళ్లు వెడల్పుగా చాచినట్లున్న చిత్రాలు, వేట దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయని చెప్పారు. ఇవి ఆ కాలంలో జీవించిన ప్రజల వేట కార్యకలాపాలను లేదా ఆచారాలకు సంబంధించిన దృశ్యాలు కావచ్చునని అభిప్రాయపడ్డారు.
"మధ్య శిలాయుగం నుంచి చారిత్రక కాలం వరకు పురాతన తమిళులు ఉపయోగించిన వస్తువులు అంటే ఇనుమును కరిగించే పదార్థాలు, టెర్రకోట పైపులు, రాపిడి పనిముట్లతో సహా ఇతర పురావస్తు ఆధారాలు కూడా లభించాయి. ముఖ్యంగా ఈ రాక్ పెయింటింగ్స్ 4,000 ఏళ్ల క్రితం నాటివని అంచనా. కానీ వాటి కచ్చితమైన ప్రాచీనతను, సాంస్కృతిక సందర్భాన్ని నిర్ధరించడానికి శాస్త్రీయ పురావస్తు పరిశోధన అవసరం. ఈ ఆవిష్కరణలు ఈ ప్రాంతంలో మధ్య శిలాయుగం నుంచి చారిత్రక కాలం వరకు మానవ కార్యకలాపాలను తెలియజేస్తున్నాయి" అని సెల్వం తెలిపారు.
తమిళ పురాతన నాగరికత ఆనవాళ్లా?
తమిళనాడులో కనుగొన్న అత్యంత ప్రాచీన పట్టణ నాగరికత 'కీళాడి' నాగరికత. శివగంగ జిల్లాలోని మదురైకి ఆగ్నేయంగా 12 కిలోమీటర్ల దూరంలో వైగై నది ఒడ్డున ఉన్న కీలాడి అనే గ్రామంలో జరిపిన పురావస్తు తవ్వకాల ద్వారా ఈ సంస్కృతి వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ తవ్వకాల్లో లభించిన ఆధారాల ప్రకారం ఈ నాగరికత క్రీస్తుపూర్వం 6వ శతాబ్దం నాటిదని గుర్తించారు. అంటే సుమారు 2,600 సంవత్సరాల క్రితం నాటిదన్నమాట. అయితే ఇప్పుడు తేనీ జిల్లాలో 4వేల సంవత్సరాల క్రితం నాటి సంస్కృతికి సంబంధించిన ఆనవాళ్లు లభ్యమయ్యాయి. దీంతో కీళాడి నాగరికత కన్నా ముందు నాటి ఆనవాళ్లు ఇవని భావిస్తున్నారు.
అందుకే పురాతనమైన తమిళ నాగరికతకు సంబంధించిన ఆధారాలు గురించి సంగిలికరాడు ప్రాంతంలో ఒక క్రమబద్ధమైన పురావస్తు అధ్యయనం నిర్వహించాలని సెల్వం తమిళనాడు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ఇక్కడ పరిశోధన కీలడి నాగరికంటే కంటే కూడా పురాతనమైన తమిళ నాగరికతను వెల్లడి చేసే అవకాశం ఉందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆ రాక్ పెయింటింగ్స్ 4,000 సంవత్సరాల నాటివని అభిప్రాయపడ్డారు.
బయటపడ్డ ఈమ చిహ్నాలు
ఇటీవలే తమిళనాడులోని కరూర్ జిల్లాలో సుమారు 3 వేల ఏళ్ల క్రితం నాటి 50 రాతి వలయాలు (ఈమ చిహ్నాలు) బయటపడ్డాయి. కృష్ణరాయపురం సమీపంలోని పూవంబాడి తనికట్టు కరుప్పన్నస్వామి ఆలయం వెనక ఉన్న బంజరు భూమిలో ఈ రాతి వలయాలను గుర్తించారు. ఇవి వృత్తాకారంలో అమర్చి ఉన్నాయి. దీంతో ఆ ప్రాంతాన్ని కరూర్ జిల్లా పురావస్తు అధికారి నందకుమార్, కృష్ణరాయపురం తహసీల్దార్ మోహన్రాజ్తో పాటు రెవెన్యూ అధికారులు సందర్శించారు. రాతి వలయాలు ఉన్న ప్రదేశంతో పాటు చుట్టుపక్కల భూములను కూడా పరిశీలించి, రెవెన్యూ రికార్డుల ఆధారంగా సమగ్ర నివేదికను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించనున్నట్లు వారు స్పష్టం చేశారు.
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