పనిచేసే సామర్థ్యం ఉన్నా- దేశంలో 40% పట్టభద్రులకు ఉద్యోగాలు లేవు: రిపోర్ట్​

దేశంలో నిరుద్యోగ సమస్యపై కీలక నివేదిక రిలీజ్- పట్టభద్రులు చదువు పూర్తైన వెంటనే ఉద్యోగం పొందలేకపోతున్నారని వెల్లడి

India Graduates Jobs ((Representational Image/IANS))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 17, 2026 at 7:18 PM IST

India Graduates Jobs : దేశంలో నిరుద్యోగంపై కీలక నివేదిక వెలువడింది. భారత్‌లో 20-29 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న 63 మిలియన్ల మంది పట్టభద్రుల్లో 11 మిలియన్ల మంది నిరుద్యోగులుగా ఉన్నట్లు తేలింది. ఈ పట్టభద్రుల్లో ఏడు శాతం మందే గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తైన ఏడాదిలోపు స్థిరమైన జీతంతో కూడిన ఉద్యోగాలు పొందుతున్నట్లు వెల్లడైంది. ఈ మేరకు అజీమ్ ప్రేమ్‌జీ విశ్వవిద్యాలయం 'స్టేట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఇండియా' పేరిట తాజాగా నివేదిక విడుదల చేసింది.

'స్టేట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఇండియా' నివేదిక ప్రకారం
పట్టభద్రుల్లో నిరుద్యోగం అధికంగానే ఉంది. 15-25 ఏళ్ల మధ్య వయసు వారిలో దాదాపు 40 శాతం, 25- 29 ఏళ్ల మధ్య వయసు వారిలో 20 శాతంగా నిరుద్యోగం ఉంది. తమ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తైన ఏడాదిలోపు అతి కొద్ది మంది మాత్రమే స్థిరమైన జీతంతో కూడిన ఉద్యోగాలు పొందుతున్నారు. ఇటీవలి సంవత్సరాలలో పట్టభద్రుల జనాభా పెరగడం వల్ల నిరుద్యోగ సమస్య మరింత తీవ్రమైంది.

'పట్టభద్రుల సంఖ్య పెరిగింది'
"గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా దేశంలో యువ జనాభా సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. అలాగే ఉన్నత విద్యనభ్యసించేవారి సంఖ్య కూడా పెరిగింది. దీంతో యువ పట్టభద్రుల సంఖ్యలో కూడా పెరుగుదల కనిపించింది. 2023 నాటికి 20- 29 ఏళ్ల మధ్య వయసు ఉన్న 63 మిలియన్ల పట్టభద్రుల్లో 11 మిలియన్ల మంది నిరుద్యోగులుగా ఉన్నారు. స్వాతంత్ర్యం వచ్చినప్పటి నుంచి విద్యా అంతరాలను పూడ్చడంలో భారత్ గణనీయమైన పురోగతి సాధించింది. ఉన్నత విద్యలో మొత్తం నమోదు నిష్పత్తులు దేశ అభివృద్ధి స్థాయికి అనుగుణంగా ఉన్నాయి. లింగ, కుల ప్రాతిపదికన విద్యను పొందడంలో ఉన్న సామాజిక, ఆర్థిక అడ్డంకులు తగ్గాయి. దాని ఫలితంగా భారత్‌లో కార్మిక మార్కెట్‌లోకి ప్రవేశిస్తున్న శ్రామిక శక్తి మరింత సమర్థవంతంగా ఉంది" అని స్టేట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఇండియా నివేదికలో పేర్కొంది.

యువ పట్టభద్రుల్లో నిరుద్యోగం రేటు అధికంగా ఉందని నివేదికలో తేలింది. ఉన్నత విద్య చదివే యువకులు సంఖ్య 2017లో 38 శాతం ఉండగా, అది 2024 చివరి నాటికి 34 శాతానికి పడిపోయిందని వెల్లడించింది. వీరిలో అధిక శాతం మంది తమ కుటుంబ పోషణ కోసం చదువును మానేస్తున్నారని స్పష్టం చేసింది. "చాలా మంది యువకులు చదువు మానేయడానికి చెప్పే అత్యంత సాధారణ కారణం కుటుంబాన్ని పోషించడం కోసమే. 2017లో ఈ కారణాన్ని పేర్కొన్న వారి వాటా 58 శాతంగా ఉంది. 2023 నాటికి ఇది 72 శాతానికి పెరిగింది" అని నివేదికలో వెల్లడైంది.

2004-2025 నుంచి 2023 వరకు ఏటా సుమారు 50 లక్షల మంది విద్యార్థులు గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేస్తున్నారని నివేదిక పేర్కొంది. వారిలో కేవలం 28 లక్షల మంది మాత్రమే ఉపాధి పొందుతున్నారని వెల్లడించింది. వీరిలో ఇంకా చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే మంచి జీత భత్యాలు పొందే ఉద్యోగాలను సంపాదిస్తున్నారని స్పష్టం చేసింది. ఇది పట్టభద్రులలో పెరుగుతున్న నిరుద్యోగానికి, ఆదాయ వృద్ధి మందగించడానికి దోహదపడిందని తెలిపింది.

"ఉద్యోగం పొందే సమయంలో నాన్ గ్రాడ్యుయేట్స్‌తో పోలిస్తే గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసిన వారి జీతాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. నాన్ గ్రాడ్యుయేట్స్‌తో పోలిస్తే గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసినవారి శాలరీ రెట్టింపు ఉండొచ్చు. ఉద్యోగ అనుభవం పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ శాలరీ వ్యత్యాసం మరింత పెరుగుతుంది. అయితే, యువ పట్టభద్రులు ఉద్యోగ ప్రారంభంలో తక్కువ జీతాన్ని పొందుతున్నారు" అని 'స్టేట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఇండియా' నివేదిక పేర్కొంది.

