దిల్లీ పేలుడులో 40 కిలోల పేలుడు పదార్థాన్ని ఉపయోగించారు: అమిత్ షా
దిల్లీ పేలుడు ఘటనకు సంబంధించి కేంద్ర హోం మంత్రి కీలక ప్రకటన- 40 కిలోల పేలుడు పదార్థాన్ని నిందితులు వాడినట్లు వెల్లడి
Published : December 26, 2025 at 10:00 PM IST
Amit Shah Red Fort Blast : దిల్లీలోని ఎర్రకోట సమీపంలో జరిగిన కారు పేలుడు ఘటన గురించి కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా శుక్రవారం కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ బ్లాస్ట్ కోసం నిందితులు 40 కిలోల పేలుడు పదార్థాన్ని ఉపయోగించారని వెల్లడించారు. శుక్రవారం దిల్లీలో ఎన్ఐఏ నిర్వహించిన యాంటీ టెర్రరిజం కాన్ఫరెన్స్-2025ను ప్రారంభించిన సందర్భంగా అమిత్ షా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
వ్యవస్థీకృత నేరాలపై 360 డిగ్రీల దాడి : అమిత్ షా
ఎన్ఐఏ నిర్వహించిన యాంటీ టెర్రరిజం కాన్ఫరెన్స్-2025లో పాల్గొన్నారు అమిత్ షా. ఈ క్రమంలో ఎన్ఐఏకు చెందిన ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ నెట్ వర్క్ డేటాబేస్, ఆయుధాల డేటాబేస్, క్రైమ్ మాన్యువల్ ను ఆయన ఆవిష్కరించారు. వ్యవస్థీకృత నేరాలపై 360 డిగ్రీల దాడిని ప్రారంభించడానికి కొత్త ప్రణాళికను తీసుకురానున్నామని తెలిపారు. ఈ డేటాబేస్లు జీరో టెర్రర్ పాలసీ తాలుక ప్రధాన ఆస్తిగా ఏర్పడతాయని స్పష్టం చేశారు. ఈ డేటాబేస్లను దేశవ్యాప్తంగా చట్ట అమలు సంస్థలు ఉపయోగించుకోవాలని అన్నారు. యాంటీ టెర్రరిజం కాన్ఫరెన్స్-2025లో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పోలీసు ఉన్నతాధికారులు, కేంద్ర సంస్థల అధికారులు హాజరయ్యారు. ఈ క్రమంలో వ్యవస్థీకృత నేరస్థులు, ఉగ్రవాదుల మధ్య సంబంధాలను అమిత్ షా హైలైట్ చేశారు.
"వ్యవస్థీకృత నేర నెట్వర్క్లు మొదట్లో విమోచన, దోపిడీ కోసం పనిచేస్తాయి. కానీ వారి నాయకులు విదేశాలకు పారిపోయి అక్కడ స్థిరపడినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఉగ్రవాద సంస్థలతో సంబంధాలు ఏర్పరుచుకుంటారు. దోపిడీ ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని దేశంలో ఉగ్రవాదాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. ప్రతి రాష్ట్రం ఎన్ఐఏ, సీబీఐ మార్గదర్శకత్వంలో, ఐబీ సహకారంతో ఈ డేటాబేస్లను ఉపయోగించుకోవాలి. వీటి ద్వారా వారి అధికార పరిధిలో ఉగ్రవాదాన్ని నిర్మూలించాలి" అని అమిత్ షా తెలిపారు.
"హోం వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ, ఎన్ఐఏ, ఐబీ సాంకేతికత, డేటా కోసం సజావుగా జాతీయ స్థాయి ఫ్రేమ్ వర్క్ను అభివృద్ధి చేయడానికి చర్చలు జరపాలి. దానిని బలోపేతం చేయడంలో రాష్ట్రాలకు మద్దతు ఇవ్వాలి. ఉగ్రవాదులు, నేరస్థుల డేటాబేస్ను జీరో టెర్రర్ విధానంలో ఒక ప్రధాన ఆస్తిగా మార్చాలి. పోలీస్ డైరెక్టర్ జనరల్లు డేటాబేస్ ఫ్రేమ్ వర్క్ను అమలు చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. రాబోయే రోజుల్లో, వ్యవస్థీకృత నేరాలపై 360 డిగ్రీల దాడిని ప్రారంభించడానికి ఒక ప్రణాళికను తీసుకువస్తున్నాం. డీజీపీల సదస్సు, భద్రతా వ్యూహ సదస్సు, ఉగ్రవాద నిరోధక సదస్సుల మధ్య సమన్వయం, సహకారం, సమాచార మార్పిడిలో ఒక కొత్త స్టాండర్డ్ అభివృద్ధి చెందింది. ఈ నాలుగు స్తంభాలను మనం విడివిడిగా చూడలేం. వీటన్నింటిలోనూ ఒక సాధారణ సూత్రంగా ఉగ్రవాద నిరోధక సదస్సు కొనసాగుతోంది."
-అమిత్ షా, కేంద్ర హోం మంత్రి
పహల్గాం ఉగ్రవాద దాడికి ప్లాన్ చేసిన వారిని 'ఆపరేషన్ సిందూర్' ద్వారా శిక్షించామని అమిత్ షా తెలిపారు. 'ఆపరేషన్ మహాదేవ్' ద్వారా ఉద్రదాడికి పాల్పడినవారిని భారత భద్రతా దళాలు తరిమికొట్టాయని స్పష్టం చేశారు. ఇది ఉగ్రవాదానికి నిర్ణయాత్మక ప్రతిస్పందన అన్నారు. పహల్గాంలో జరిగిన ఉగ్రదాడి యావత్ దేశాన్ని కుదిపేసిందని వెల్లడించారు. జమ్ముకశ్మీర్ లో మత సామరస్యాన్ని దెబ్బతీసి, అభివృద్ధిని అడ్డుకునేందుకు ఆ దాడి చేశారని ఆరోపించారు.
"చాలా కచ్చితమైన నిఘా ఆధారంగా భారత భద్రతా బలగాలు ముగ్గురు ఉగ్రవాదులను హతమార్చాయి. పాక్కు కఠినమైన సందేశాన్ని ఇచ్చాయి. ప్రధాన ఉగ్రవాద కేసులపై దర్యాప్తులు సమగ్రంగా, సమన్వయంతో నిర్వహించాం. పహల్గాం ఉగ్రవాద దాడి దర్యాప్తు విజయవంతంగా పూర్తైంది. ఇది కేవలం చర్చా వేదిక కాదు. ఇక్కడ కార్యాచరణ అంశాలు ఉద్భవిస్తాయి. ఏజెన్సీలు వాటి అమలుపై ఏడాది పొడవునా పనిచేస్తాయి. పెరుగుతున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వాడకంతో ఉగ్రవాద స్వభావం మారుతోంది. భద్రతా సంస్థలు ఉద్భవిస్తున్న ముప్పుల కంటే ముందుండాలి. మనం కనిపించని భవిష్యత్తు సవాళ్లను ఊహించి వాటికి సిద్ధంగా ఉండాలి" అని షా స్పష్టం చేశారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
దిల్లీలోని ఎర్రకోట వద్ద ఈ ఏడాది నవంబరు 10న కారు బాంబు పేలుడు జరిగింది. ఈ పేలుడు వల్ల 15 మంది మృతి చెందారు. అనేక మంది గాయపడ్డారు. ఉగ్రవాది ఉమర్ ఉన్ నబీ హ్యుందాయ్ ఐ20 కారులో ఆత్మాహుతి చేసుకొని ఈ దారుణాని పాల్పడ్డాడు. ఈ కేసులో ఇప్పటికే పలువురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దీంట్లో అల్-ఫలాహ్ వర్సిటీకి చెందిన చాలా మంది డాక్టర్లకు సంబంధాలు ఉన్నట్లు తేలింది. ఈ కేసుపై విస్తృత స్థాయిలో దర్యాప్తు జరుగుతోంది.