220 అడుగుల బోరుబావిలో పడ్డ నాలుగేళ్ల బాలుడు- 21 గంటల పాటు రెస్క్యూ ఆపరేషన్- చివరికి!
220 అడుగుల లోతైన బోర్వెల్లో పడిన బాలుడు- 21 గంటల పాటు శ్రమించిన అధికారులు
Ambala Borewell Incident (ETV Bharat)
Published : July 1, 2026 at 7:43 AM IST
4 Year Boy Falls Into Borewell : హరియాణాలో ప్రమాదవశాత్తు 220 అడుగుల లోతులో బోరుబావిలో పడిన నాలుగేళ్ల చిన్నారి కథ విషాదంగా ముగిసింది. చిన్నారిని కాపాడేందుకు అధికారులు సుదీర్ఘ ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ ఫలితం లేకుండా పోయింది. భారీ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టిన అధికారులు 21 గంటల తర్వాత చిన్నారిని వెలికితీశారు. కానీ అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు.