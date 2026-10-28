ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలో బోణీ కొట్టని కాంగ్రెస్- కర్ణాటకలో సిట్టింగ్ స్థానంలోనూ పరాజయం
ఉత్తర్ ప్రదేశ్, బిహార్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లోని 28 శాసన మండలి స్థానాలకు జరిగిన శాసనమండలి ఎన్నికల్లో ఇప్పటివరకు కాంగ్రెస్ ఒక్క స్థానాన్ని కూడా గెలుచుకోలేకపోయింది.
Published : October 28, 2026 at 4:42 PM IST
MLC Election Result 2026 : దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఘోర పరాభవాన్ని చవిచూసింది. ఉత్తర్ ప్రదేశ్, బిహార్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లోని 28 శాసన మండలి స్థానాలకు జరిగిన శాసనమండలి ఎన్నికల్లో ఇప్పటివరకు కాంగ్రెస్ ఒక్క స్థానాన్ని కూడా గెలుచుకోలేకపోయింది. అధికారంలో ఉన్న కర్ణాటకలో కూడా ఒక్క సీటు సాధించుకోలేకపోయింది. ఈ ఫలితాలు ఆ పార్టీకి అతిపెద్ద ఎదురుదెబ్బగా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. సిట్టింగ్ స్థానం సహా రాష్ట్రంలోని నాలుగు స్థానాల్లో ఓటమిపాలైంది. మహారాష్ట్రలో 5 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగ్గా కౌంటింగ్ కొనసాగుతోంది. మిగతా రాష్ట్రాల్లో ఎవరేవరు గెరలిచారంటే?
సిట్టింగ్ స్థానాన్ని కోల్పోయిన కాంగ్రెస్
కర్ణాటక శాసనమండలి ఎన్నికల్లో అధికార కాంగ్రెస్కు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఎన్నికలు జరిగిన 4 శాసనమండలి స్థానాల్లోనూ కాంగ్రెస్ పరాజయం పాలైంది. బీజేపీ- JDS కూటమి క్లీన్స్వీప్ చేసింది. బీజేపీ తన సిట్టింగ్ స్థానాలు మూడింటిని నిలబెట్టుకోగా కాంగ్రెస్ సిట్టింగ్ స్థానం బెంగళూరు టీచర్స్ నియోజకవర్గాన్ని జేడీఎస్ కైవసం చేసుకుంది. ఈనెల 23న బ్యాలెట్ పద్ధతిలో పోలింగ్ జరగ్గా మంగళ, బుధవారాల్లో ఫలితాలు వెల్లడయ్యాయి. మంత్రులు, పార్టీ సీనియర్ నేతలు ముమ్మరంగా ప్రచారం చేసినప్పటికీ కాంగ్రెస్ ఒక్క సీటూ గెలుచుకోలేకపోయింది. 75స్థానాలున్న కర్ణాటక శాసనమండలిలో కాంగ్రెస్కు 38, బీజేపీకి 24, జేడీఎస్కు ఆరుగురు సభ్యులున్నారు. ఖాళీగా ఉన్న 5 నామినేటెడ్ స్థానాలను భర్తీ చేస్తే మండలిలో అధికార పార్టీ బలం పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాగా 4 స్థానాల్లో ఓటమిపై కర్ణాటక సీఎం డీకే శివకుమార్ స్పందించారు. ఓటర్ల తీర్పును గౌరవిస్తున్నామని, కనీసం ఒకట్రెండు స్థానాలైనా గెలుస్తామని ఆశించినప్పటికీ, అలా జరగలేదని విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఫలితాల ద్వారా ప్రజలు తమకు ఒక సందేశాన్ని ఇచ్చారన్న డీకే, ఎక్కడ తప్పు జరిగిందో లోతుగా విశ్లేషించుకుని, లోపాలను సరిదిద్దుకుంటామని పేర్కొన్నారు.
యూపీలో నాలుగు స్థానాల్లో గెలిచిన బీజేపీ
ఉత్తర్ప్రదేశ్లో 11 ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ నాలుగు స్థానాలను గెలుచుకోగా, సమాజ్వాదీ పార్టీ రెండు స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. మిగిలిన స్థానాలకు లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. ఐదు గ్రాడ్యుయేట్, ఆరు ఉపాధ్యాయ స్థానాలకు జరిగిన ఈ ఎన్నికలు 2027 అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు ప్రతిష్టాత్మకంగా మారాయి. బరేలీ- మొరాదాబాద్ ఉపాధ్యాయ స్థానంలో బీజేపీ అభ్యర్థి హరి సింగ్ ధిల్లాన్ విజయం సాధించగా, లఖ్నవూ ఉపాధ్యాయ స్థానాన్ని కూడా బీజేపీ కైవసం చేసుకుంది. మేరఠ్ గ్రాడ్యుయేట్, ఉపాధ్యాయ స్థానాలు రెండింటిలోనూ బీజేపీ అభ్యర్థులు గెలుపొందారు. మరోవైపు వారణాసి ఉపాధ్యాయ స్థానాన్ని ఎస్పీ అభ్యర్థి లాల్ బిహారీ యాదవ్ గెలుచుకోగా, ఆగ్రా-అలీగఢ్ ఉపాధ్యాయ స్థానంలో ఎస్పీ అభ్యర్థి ఆకాశ్ అగర్వాల్ విజయం సాధించారు. అయితే, ఆగ్రాలో కౌంటింగ్ సమయంలో వివాదాలు తలెత్తడం, ఎస్పీ అభ్యర్థిపై దాడి జరిగినట్లు ఆరోపణలు రావడం రాజకీయంగా కలకలం రేపింది. గోరఖ్పూర్- ఫైజాబాద్ ఉపాధ్యాయ స్థానంలోనూ ఉద్రిక్తతలు చోటుచేసుకున్నాయి. మరికొన్ని స్థానాల్లో కౌంటింగ్ కొనసాగుతుండటంతో అధికార బీజేపీ, విపక్ష ఎస్పీ మధ్య తీవ్ర పోటీ నెలకొంది.
బిహార్లో పీకే పార్టీ బోణీ
బిహార్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ప్రశాంత్ కిశోర్కు చెందిన జన్ సురాజ్ పార్టీ బోణీ కొట్టింది. ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ అభ్యర్థి సురేశ్ ప్రసాద్ రాయ్, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిపై 324 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించారు. పట్నా పట్టభద్రుల స్థానానికి జరిగిన ఎన్నికల్లో RJD అభ్యర్థిపై జేడీయూ నేత నీరజ్ కుమార్ గెలుపొందారు. తిర్హుత్లో స్వతంత్ర అభ్యర్థి భూషణ్ కుమార్ ఝాపై బీజేపీ అభ్యర్థి నరేంద్ర ప్రసాద్ సింగ్ విజయం సాధించారు. పట్నా ఉపాధ్యాయ స్థానంలో బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ నావల్ కిషోర్ యాదవ్పై ఆర్జేడీ అభ్యర్థి సంజీవ్ కుమార్ గెలుపొందగా, సారణ్లో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్సీ అఫాక్ అహ్మద్పై స్వతంత్ర అభ్యర్థి రాహుల్ రాజ్ విజయం సాధించారు. నాలుగు పట్టభద్రుల స్థానాలు, నాలుగు ఉపాధ్యాయ స్థానాలకు జరిగిన ఎన్నికల్లో 60 మంది పోటీ పడ్డారు. ఇంకా కొన్ని స్థానాల్లో ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోందని, సాయంత్రానికి పూర్తి ఫలితాలు వెలువడే అవకాశం ఉందని ఎన్నికల అధికారులు తెలిపారు.
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